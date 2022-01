Nowy dyrektor Zachęty spotkał się z zespołem. Pracownicy: na spotkaniu pojawił też się prezes Ordo Iuris

- Uważam, że jest to bardzo, bardzo przykre i jest to jakiś tam policzek dla nas pracowników i pracowniczek, artystów, artystek, ale też publiczności - twierdzi Maria Świerżewska z Komisji Zakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Zachęcie.

Jedyny działający w Zachęcie związek zawodowy zaopiniował kandydaturę Janusza Janowskiego negatywnie. Ostatnio pracownicy po raz kolejny pisali do ministra kultury Piotra Glińskiego. Prosili o wstrzymanie nominacji i rozpisanie konkursu po tym, gdy "Gazeta Wyborcza" opisała, że w 2018 roku Janowski, ubiegając się o drugą kadencję prezesa Związku Polskich Artystów Plastyków, przegrał dwa pierwsze głosowania, a mimo to został prezesem związku. Z kolei w magazynie "Polska i Świat" pokazaliśmy pismo z okręgu warszawskiego ZPAP , w którym opisane są nieprawidłowości przy jego reelekcji. Adresatem pisma był minister Gliński.

- Wydaje się, że nic w dorobku tego pana nie kwalifikuje go do objęcia Narodowej Galerii Sztuki - twierdzi Paweł Patoroczyn z Towarzystwa Kultury Stosowanej

"Pisze program dla zupełnie innej instytucji osadzonej w latach 50., może 60."

Jak zapewnia ministerstwo kultury "pierwszy rok kadencji Janowskiego upływać będzie pod znakiem kontynuacji najważniejszych działań programowych i wzmacniania zasobów instytucji". Janowski jednak do Zachęty wkracza także z własnym programem. - W zasadzie są tam same ogólniki, pod które można podłożyć wszystko - zauważa Małgorzata Kaźmierczak, wiceprezes zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia krytyków Sztuki AICA Sekcja Polska. - Pisze program dla zupełnie innej instytucji osadzonej w czasie lat 50., może 60. - zauważa z kolei dr Mikołaj Iwański z Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej. W killkunastostronicowym programie Janusza Janowskiego czytamy między innymi o "pro memoria" - formacie wystawienniczym, w ramach którego będzie prezentowana "wybitna twórczość nieżyjących już artystów, współcześnie rzadziej prezentowanych czy wprost przemilczanych". - Część tych nazwisk, które tam wymienia pan Janowski, to są nazwiska, które są jak najbardziej ważne, wymieniane, pamiętane i co więcej osoby, które miały wystawy w Zachęcie całkiem niedawno jak chociażby Jan Lebenstein, Edward Dwurnik czy Magdalena Abakanowicz - zwraca uwagę Świerżewska.