Nowy ambasador Niemiec zaczął od wizyty w Muzeum Powstania. "Był głęboko poruszony niewyobrażalnymi krzywdami"

Arndt Freytag von Loringhoven pierwszego dnia pracy jako ambasador Niemiec odwiedził Muzeum Powstania Warszawskiego. Jego kandydaturę na to stanowisko zatwierdzono zaledwie kilka dni temu.

Pierwsze miejsce, które odwiedził w Warszawie

Jak zaznaczyło z kolei Muzeum Powstania Warszawskiego, było to pierwsze miejsce, które odwiedził po przyjeździe do Polski. Na zdjęciach udostępnionych na Twitterze widać, że ambasador - w maseczce - zwiedzał muzeum po południu. Wpisał się też do księgi pamiątkowej.