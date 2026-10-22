Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Nowe wejścia do stacji metra. Niebieskie "tuby" znikną z centrum

|
Tak może wyglądać nowe wejście do stacji metra Centrum
Wejścia na stację metra Centrum zostaną przebudowane
Źródło wideo: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Zarząd Transportu Miejskiego / dokumentacja przetargowa
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Warszawa szykuje wymianę zadaszeń nad wejściami do stacji metra Centrum. Niebieskie wiaty z końca lat 90. zostaną zastąpione przez efektowne konstrukcje z połyskującej stali. Ich ostateczny wygląd jest na razie zagadką, choć w sieci krążą wizualizacje pokazujące kierunek zmian.

Półkoliste zadaszenia nad wejściami do stacji metra Centrum mają już niemal 30 lat. Wykonano je z poliwęglanowych przeźroczystych płyt, osadzonych w niebieskich stalowych ramach.

Według Zarządu Transportu Miejskiego, który zleca ich wymianę, są w złym stanie technicznym, a ich estetyka nie przystaje do dzisiejszych czasów. W dokumentacji przetargowej czytamy, że stare płyty uległy przebarwieniom i są miejscami zwichrowane. Kolor i położenie zmieniły też niektóre płytki gresowe w okładzinie murów oporowych.

Do 4 listopada trwa przetarg w formule "zaprojektuj i buduj", który ma wyłonić budowniczego nowych wiat. - Mamy projekty i pozwolenia na budowę zrobione w ramach zamówienia z 2024 roku na dokumentację przebudowy trzech zadaszeń wejść do stacji metra Centrum (chodzi o jedno duże i dwa mniejsze - red.) oraz jednego wiatrołapu windy na północnej głowicy stacji - informuje Tomasz Kunert, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego.

Wybrany wykonawca będzie musiał przygotować projekty wykonawcze, a następnie zrealizować prace budowlane.

Punktem wyjścia będą projekty przygotowane wcześniej przez konsorcjum dwóch pracowni: Kołodziej Architekci Przemysław Kołodziej z Wrocławia i Michał Szkudlarski Biuro Architektoniczne "MS" z Opola. Projektanci nie zdradzają, jak docelowo będą wyglądały wejścia. Oficjalnie wizualizacji nie ujawnia również ZTM.

Północne wejścia na stację metra Centrum
Północne wejścia na stację metra Centrum
Północne wejścia na stację metra Centrum
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Północne wejścia na stację metra Centrum
Północne wejścia na stację metra Centrum
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Północne wejścia na stację metra Centrum
Północne wejścia na stację metra Centrum
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Północne wejścia na stację metra Centrum
Północne wejścia na stację metra Centrum
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Północne wejścia na stację metra Centrum
Północne wejścia na stację metra Centrum
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Stalowa konstrukcja o "ekspresyjnej geometrii"

"Forma architektoniczna zadaszenia została zaprojektowana jako odpowiedź na złożony charakter otoczenia w którym się znajduje" - czytamy w dokumentacji projektowej. Twórcy projektu wzięli pod uwagę sąsiedztwo Pałacu Kultury i Nauki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, budynków wchodzących w skład Ściany Wschodniej i trwającą budowę przyszłej siedziby TR Warszawa.

Jak opisali, forma zadaszenia ma być lekka, o "ekspresyjnej geometrii z niesymetrycznymi perforacjami". Wspierać je będą charakterystyczne kolumny w kształcie litery V. Murki oporowe nie będą likwidowane, ale przejdą renowację. Otrzymają detal w postaci stalowej barierki.

"W zamierzeniu projektowym forma ma podkreślać dynamizm i miastotwórczy charakter tego obszaru Warszawy" - wyjaśnili architekci.

Pokrycie dachu zostanie wykonane z giętej blachy w kolorze stalowym. Stalowe będą też słupy podtrzymujące zadaszenie.

Jedna z propozycji zadaszenia stacji metra Centrum
Jedna z propozycji zadaszenia stacji metra Centrum
Źródło zdjęcia: Zarząd Transportu Miejskiego / dokumentacja przetargowa

Połyskująca wiata przed budynkiem MSN

W dokumentacji przetargowej znalazły się wizualizacje jednego z wariantów projektowych, który w lipcu 2025 roku pozytywnie opiniowało Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego w stołecznym ratuszu. Jako pierwszy opublikował je portal Architektura-Murator.

Miejscy architekci zalecali wówczas projektantom, aby zadbali, żeby krawędzie oraz stopień połysku stalowych paneli został dobrany w sposób "minimalizujący ryzyko powstania niepożądanych refleksów świetlnych i efektu olśnienia oraz nadmiernego skupiania promieni słonecznych na krawędziach".

Jedna z propozycji zadaszenia stacji metra Centrum
Jedna z propozycji zadaszenia stacji metra Centrum
Źródło zdjęcia: Zarząd Transportu Miejskiego / dokumentacja przetargowa

Rzecznik ZTM zastrzega, że nie jest to ostateczny projekt. - To była jedna z propozycji zadaszenia nad wyjściem w stronę budynku MSN. Nie będzie ona realizowana - informuje.

Na Patelni na razie bez zmian

Stacja metra Centrum została otwarta w maju 1998 roku. Jej najbardziej rozpoznawalnym wejściem jest to od strony południowej, czyli tak zwanej Patelni. Na razie pozostanie ono w swoim dotychczasowym kształcie.

Jak wyjaśnia rzecznik ZTM, wymiana zadaszenia w tym miejscu będzie realizowana oddzielnie, wraz ze zmianami wynikającymi z przebudowy linii średnicowej przez PKP PLK.

- Nie planujemy w tej chwili wymiany zadaszeń na innych stacjach metra - zastrzega Tomasz Kunert.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
Metro WarszawskieInwestycje w WarszawieArchitektura i design
Czytaj także:
38-latek podejrzany o zabójstwo matki
W sobotę wprowadził się do matki, w niedzielę już nie żyła. Syn podejrzany o zabójstwo
Okolice
Celnicy znaleźli marihuanę ukrytą w walizkach
Mówił, że nie potrafi otworzyć walizek. Grozi mu długa odsiadka
Włochy
Szefa ratowników szukała policja, jego strój założył inny medyk
Policjanci z alkomatem szukali szefa ratowników, w jego strój przebrał się inny medyk
Artur Węgrzynowicz
Mężczyzna jest podejrzany o atak maczetą na sąsiada
Zaatakował maczetą sąsiada. Odpowie za usiłowanie zabójstwa
Okolice
Ulica Modlińska w Warszawie
Remont Modlińskiej. Drogowcy zamkną buspas, będą też zwężenia
Białołęka
Odwołany dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro
Sąd stanął po stronie dyrektora muzeum. Ministerstwo przegrało w sądzie
Żoliborz
Do zdarzenia doszło na stacji Warszawa Powiśle
Pociągi ominą Powiśle i Śródmieście. Duże zmiany na kolei od weekendu
Komunikacja
Służby uwolniły psa zamkniętego w mieszkaniu
Pies przez kilka dni był zamknięty w mieszkaniu. Policjanci weszli przez okno
Okolice
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Samolot rozbił się na Bemowie. Czarną skrzynkę odczytali w Waszyngtonie
Piotr Bakalarski
Żołnierz, który postrzelił migranta, został uniewinniony
Postrzelił migranta podczas służby na granicy. Jest wyrok sądu
Śródmieście
Miejsce budowy przystanku Warszawa Ulrychów
Na nowym przystanku zatrzyma się 128 pociągów
Wola
Z kradzieży uczynił sobie stałe źródło dochodu
Ukradł hulajnogę. Z kradzieży uczynił stałe źródło dochodu
Mokotów
Dziki w Warszawie
Odstrzał dzików w Warszawie. Chcieli unieważnić uchwałę, wojewoda zdecydował
Klaudia Kamieniarz
Nie żyje kierowca ciężarówki, który zderzył się z pociągiem w miejscowości Sokolniki Suche
Wjechał pod pociąg, doszło do katastrofy. Kierowca ciężarówki nie żyje
Alicja Glinianowicz
Tragiczny wypadek w Kodłutowie. Nie żyje 24-latek
Kierowca potrącił łosia, nie żyje 24-letni pasażer
Okolice
Ukradł samochód w Czechach, został zatrzymany w Radomiu
Ukradł samochód w Czechach, zatrzymali go w Radomiu
Okolice
Policjanci CBZC zabezpieczyli środki odurzające i psychotropowe
Zlikwidowali narkotykowe laboratorium. Już 26 osób z zarzutami
Okolice
Tir wjechał do rowu
Kierowca ciężarówki wjechał do rowu. Miał dwa promile
Okolice
Zderzenie na trasie S2. Utrudnienia
Zderzenie trzech aut na trasie S2. Korek miał kilka kilometrów
Okolice
16-latek miał przygotowywać się do zabójstwa wielu osób
Maczeta, noże i kastet w mieszkaniu 16-latka. Policja: planował zabójstwa wielu osób
Wola
Kierowcę udało się zatrzymać dzięki nagraniu
Niebezpieczna jazda i nagranie w sieci. Kara nadeszła po pięciu miesiącach
Okolice
Usiłował obrabować kierowniczkę pociągu na stacji w Otwocku
Groził kierowniczce pociągu butelką, żądał pieniędzy
Okolice
21-latek stracił prawo jazdy
871 kontroli, 756 mandatów, w tym 662 za prędkość
Okolice
Bójka na targowisku w Ząbkach (zdjęcie ilustracyjne)
Dron spadł na posesję pod Warszawą
Okolice
Kino Tęcza wraca po modernizacji
Kino Tęcza wraca po remoncie. Jest data ponownego otwarcia
Żoliborz
Policjanci przejęli dziewięć kilogramów narkotyków
Miał narkotyki, które "mogłyby posłużyć do odurzenia prawie 100 tysięcy osób"
Okolice
Przetarg na nowe tramwaje
Warszawa zamierza kupić 62 tramwaje. Chcą je dostarczyć trzy firmy
Śródmieście
Zdjęcie z tramwajowego tunelu w Warszawie
"Zobaczymy, jak się jedzie pierwszym tramwajowym tunelem w stolicy"
Ochota
Sprawa trafiła już do prokuratury
"Drogie auto nie daje immunitetu na bandytyzm"
Mokotów
Wybuch w studzience w Piasecznie
Wybuch w studzience, są poszkodowani
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki