Śródmieście Nowe wejścia do stacji metra. Niebieskie "tuby" znikną z centrum Klaudia Kamieniarz |

Wejścia na stację metra Centrum zostaną przebudowane Źródło wideo: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Zarząd Transportu Miejskiego / dokumentacja przetargowa

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Półkoliste zadaszenia nad wejściami do stacji metra Centrum mają już niemal 30 lat. Wykonano je z poliwęglanowych przeźroczystych płyt, osadzonych w niebieskich stalowych ramach.

Według Zarządu Transportu Miejskiego, który zleca ich wymianę, są w złym stanie technicznym, a ich estetyka nie przystaje do dzisiejszych czasów. W dokumentacji przetargowej czytamy, że stare płyty uległy przebarwieniom i są miejscami zwichrowane. Kolor i położenie zmieniły też niektóre płytki gresowe w okładzinie murów oporowych.

Do 4 listopada trwa przetarg w formule "zaprojektuj i buduj", który ma wyłonić budowniczego nowych wiat. - Mamy projekty i pozwolenia na budowę zrobione w ramach zamówienia z 2024 roku na dokumentację przebudowy trzech zadaszeń wejść do stacji metra Centrum (chodzi o jedno duże i dwa mniejsze - red.) oraz jednego wiatrołapu windy na północnej głowicy stacji - informuje Tomasz Kunert, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego.

Wybrany wykonawca będzie musiał przygotować projekty wykonawcze, a następnie zrealizować prace budowlane.

Punktem wyjścia będą projekty przygotowane wcześniej przez konsorcjum dwóch pracowni: Kołodziej Architekci Przemysław Kołodziej z Wrocławia i Michał Szkudlarski Biuro Architektoniczne "MS" z Opola. Projektanci nie zdradzają, jak docelowo będą wyglądały wejścia. Oficjalnie wizualizacji nie ujawnia również ZTM.

Północne wejścia na stację metra Centrum Północne wejścia na stację metra Centrum Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Północne wejścia na stację metra Centrum Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Północne wejścia na stację metra Centrum Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Północne wejścia na stację metra Centrum Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Północne wejścia na stację metra Centrum Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Stalowa konstrukcja o "ekspresyjnej geometrii"

"Forma architektoniczna zadaszenia została zaprojektowana jako odpowiedź na złożony charakter otoczenia w którym się znajduje" - czytamy w dokumentacji projektowej. Twórcy projektu wzięli pod uwagę sąsiedztwo Pałacu Kultury i Nauki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, budynków wchodzących w skład Ściany Wschodniej i trwającą budowę przyszłej siedziby TR Warszawa.

Jak opisali, forma zadaszenia ma być lekka, o "ekspresyjnej geometrii z niesymetrycznymi perforacjami". Wspierać je będą charakterystyczne kolumny w kształcie litery V. Murki oporowe nie będą likwidowane, ale przejdą renowację. Otrzymają detal w postaci stalowej barierki.

"W zamierzeniu projektowym forma ma podkreślać dynamizm i miastotwórczy charakter tego obszaru Warszawy" - wyjaśnili architekci.

Pokrycie dachu zostanie wykonane z giętej blachy w kolorze stalowym. Stalowe będą też słupy podtrzymujące zadaszenie.

Jedna z propozycji zadaszenia stacji metra Centrum Źródło zdjęcia: Zarząd Transportu Miejskiego / dokumentacja przetargowa

Połyskująca wiata przed budynkiem MSN

W dokumentacji przetargowej znalazły się wizualizacje jednego z wariantów projektowych, który w lipcu 2025 roku pozytywnie opiniowało Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego w stołecznym ratuszu. Jako pierwszy opublikował je portal Architektura-Murator.

Miejscy architekci zalecali wówczas projektantom, aby zadbali, żeby krawędzie oraz stopień połysku stalowych paneli został dobrany w sposób "minimalizujący ryzyko powstania niepożądanych refleksów świetlnych i efektu olśnienia oraz nadmiernego skupiania promieni słonecznych na krawędziach".

Jedna z propozycji zadaszenia stacji metra Centrum Źródło zdjęcia: Zarząd Transportu Miejskiego / dokumentacja przetargowa

Rzecznik ZTM zastrzega, że nie jest to ostateczny projekt. - To była jedna z propozycji zadaszenia nad wyjściem w stronę budynku MSN. Nie będzie ona realizowana - informuje.

Na Patelni na razie bez zmian

Stacja metra Centrum została otwarta w maju 1998 roku. Jej najbardziej rozpoznawalnym wejściem jest to od strony południowej, czyli tak zwanej Patelni. Na razie pozostanie ono w swoim dotychczasowym kształcie.

Jak wyjaśnia rzecznik ZTM, wymiana zadaszenia w tym miejscu będzie realizowana oddzielnie, wraz ze zmianami wynikającymi z przebudowy linii średnicowej przez PKP PLK.

- Nie planujemy w tej chwili wymiany zadaszeń na innych stacjach metra - zastrzega Tomasz Kunert.