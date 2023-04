Przeszklone, w kształcie litery M. Zmieni się wejście na stację metra Świętokrzyska

Nadszedł czas na wymianę zadaszenia wejścia do metra przy ulicy Marszałkowskiej. Niebieska tuba nad wejściem zostanie zdemontowana. Zastąpi ją nowe zadaszenie, nawiązujące wyglądem do tych nad wejściami na stacjach drugiej linii metra. Na stalową konstrukcję w kolorze jasnoszarym zostanie nałożony szklany dach układający się w kształt litery M. Tafle szkła będą zadrukowane figurami geometrycznymi w kolorze żółtym. Skrajne szklane narożniki zostaną zaokrąglone. Jednocześnie wymienione zostaną elementy informacji wizualnej – nowe będą nawiązywały do stylistyki obowiązującej na drugiej linii metra.

Utrudnienia

Niestety, prace przyniosą również utrudnienia. Od 12 kwietnia do połowy czerwca wejście nr 8 na stację pierwszej linii metra Świętokrzyska, przy skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej (od strony Marszałkowskiej) będzie niedostępne. Do dyspozycji pasażerów pozostaną dwa pozostałe zejścia – przy narożniku skrzyżowania ulicy Marszałkowskiej ze Świętokrzyską (w parterze biurowca) oraz przy ulicy Zielnej. Prace potrwają około dwóch miesięcy.

Znikają stare wejścia

To już druga niebieska, przeszklona tuba osłaniająca schody prowadzące do stacji Świętokrzyska linii M1, która zniknie z krajobrazu narożnika ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Trzy takie zadaszenia (trzecie wejście do metra M1 jest na wysokości ulicy Zielnej) pojawiły się tutaj wraz z otwarciem w maju 2001 roku odcinka pierwszej linii metra – od stacji Centrum do stacji Ratusz (dziś Ratusz Arsenał).