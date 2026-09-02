Śródmieście Nowe autobusy wyjechały na ulice. Były awarie Alicja Glinianowicz |

Trzymaj się poręczy, a nie telefonu. Apel Warszawskiego Zarządu Transportu Publicznego Źródło zdj. gł.: ZTM Warszawa

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Nowe pojazdy to Otokary Kent C Mild Hybrid, które izraelska spółka Mobilis przygotowała do realizacji dziesięcioletniej umowy przewozowej. W ramach kontraktu z Zarządem Transportu Miejskiego, Mobilis zakupił 50 hybrydowych autobusów tureckiej marki Otokar. Jak przekazał ZTM, wszystkie nowe pojazdy zostały poddane weryfikacjom przed dopuszczeniem ich do ruchu miejskiego. Urzędnicy procedurę tę oficjalnie nazywają "certyfikacją".

"Część testów odbywa się na terenie zajezdni firmy Mobilis, a część podczas jazdy po mieście. Przejazdy testowe pozwalają sprawdzić działanie elektroniki pokładowej i systemu informacji pasażerskiej w warunkach zbliżonych do codziennej eksploatacji" - informował w komunikacie ZTM.

W czasie testowych przejazdów sprawdzane było między innymi prawidłowe wyświetlanie numeru linii i kierunku jazdy, zapowiedzi przystankowe oraz działanie systemów pokładowych. Testowane były także m.in. przyciski otwierania drzwi czy system zliczania pasażerów wsiadających i wysiadających z pojazdu.

Testy nie zapobiegły awariom

Nowe pojazdy wyruszyły w trasy we wtorek, 1 września. Pojawiły się problemy i od razu informacje w sieci o awariach autobusów miejskich. Internauci opisywali w mediach społecznościowych, że z powodu różnych usterek, w tym np. drzwi środkowych, pojazdy są wycofywane z tras.

Zapytaliśmy o skalę awarii i utrudnień Zarząd Transportu Miejskiego.

"Operator Mobilis we wtorek zgłosił 14 usterek, dziś pięć. Nie spowodowało to utrudnień w funkcjonowaniu WTP (wystąpiły jedynie kilkuminutowe opóźnienia na kilku liniach), bo wycofane pojazdy zostały zastąpione przez inne autobusy Mobilisu oraz innych operatorów" - przekazał nam Tomasz Kunert, rzecznik ZTM. I dodał: usterki były usuwane przez operatora na bieżąco i autobusy sukcesywnie ponownie kierowane do obsługi linii.

Nowa umowa zaczęła obowiązywać we wtorek, 1 września. Łącznie kontrakt obejmuje 54 fabrycznie nowe, 12-metrowe, niskopodłogowe autobusy hybrydowe. "Do codziennej eksploatacji będzie potrzebnych 50 pojazdów, a cztery będą stanowiły rezerwę" - podał ZTM.

W ramach umowy autobusy Mobilisu będą wykonywały do 4,2 mln wozokilometrów rocznie. Wartość kontraktu to około 588 milionów złotych brutto.