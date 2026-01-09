Jest nowa zastępczyni prezydenta Warszawy

Wiceprezydent zrezygnował Źródło: TVN24

Urząd miasta poinformował w piątek o powołaniu nowej zastępczyni prezydenta Warszawy. Została nią Karolina Bober.

"W zakresie kompetencji nowej wiceprezydentki pozostanie nadzór nad biurami, które podlegały jej do tej pory: Geodezji i Katastru, Mienia Miasta i Skarbu Państwa, Informatyki oraz Spraw Dekretowych. Wiceprezydentka Karolina Bober przejmie również nadzór nad Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego" - wylicza ratusz w komunikacie.

Jak podkreślono, jej nominacja jest awansem w ramach dotychczasowego składu zarządu miasta. "Nie jest planowane powołanie kolejnej osoby na stanowisko dyrektora koordynatora, zatem skład osobowy zarządu nie ulega zmianie" - dodano.

Kim jest Karolina Bober?

Karolina Bober jest magistrem zarządzania biznesem, absolwentką Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie. Ratusz podaje, że ma doświadczenie jako menedżerka i samorządowiec z wieloletnią praktyką w obszarze administracji, zarządzania i finansów w sektorze publicznym oraz prywatnym.

Funkcję dyrektorki koordynatorki ds. gospodarowania nieruchomościami pełniła od stycznia ubiegłego roku.

Karolina Bober została zastępczynią prezydenta Warszawy Źródło: UM Warszawa

Zastępca i zastępczynie prezydenta Warszawy

Obecnie zastępczyniami prezydenta Warszawy są także Renata Kaznowska (odpowiada m.in. za edukację, sport i zdrowie) oraz Aldona Machnowska-Góra (kultura, zabytki, sprawy społeczne i lokalowe, Urząd Stanu Cywilnego). Trzecim zastępcą jest Tomasz Mencina (infrastruktura, ruch drogowy, bezpieczeństwo).

We wrześniu ze stanowiska zrezygnował Jacek Wiśnicki. Jego decyzja była pokłosiem burzliwej sesji Rady Warszawy, podczas której radni Koalicji Obywatelskiej odrzucili dwa projekty uchwał w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą na terenie Warszawy.

