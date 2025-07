Mazowiecki samorząd dostanie nową siedzibę. Przetarg na roboty budowlane

Nowa siedziba Sejmiku Mazowsza Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Kluczowe fakty: Sejmik Mazowsza od momentu powołania, czyli od 27 lat nie posiada swojej siedziby. Wkrótce ruszy jej budowa.

Nowa siedziba sejmiku powstanie w prestiżowej lokalizacji na Nowym Mieście. Będzie sąsiadować z Sądem Najwyższym i Ogrodem Krasińskich.

W gmachu znajdzie się nowoczesna sala obrad oraz sale posiedzeń klubów i komisji. Przestrzeń na swoje biura otrzymają także wojewódzkie jednostki organizacyjne i spółki, w których Mazowsze posiada udziały lub akcje.

Inwestycja powstanie na działce przy Świętojerskiej 9 w bezpośrednim sąsiedztwie gmachu Sądu Najwyższego i Ogrodu Krasińskich. W ramach jednego zadania wykonawca wzniesie tam dwa budynki połączone wspólnym placem. Jeden zostanie przeznaczony na siedzibę Sejmiku Mazowsza, powstaną w nim biura i sala obrad. Drugi, usytuowany w głębi działki, będzie służył Sądowi Apelacyjnemu.

Koncepcja architektoniczna została wyłoniona w konkursie wiosną 2022 roku. Za najlepszy uznany został projekt pracowni Projekt Praga. Odpowiadała ona także za przygotowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, powierzono jej również pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem inwestycyjnym.

Szukają wykonawcy robót budowlanych

Na początku lipca ogłoszony został przetarg na roboty budowlane. Zainteresowane firmy mają do 21 sierpnia czas na składanie ofert.

"Realizacja inwestycji planowana jest we współpracy z Sądem Apelacyjnym w Warszawie, a ogłoszony przetarg obejmuje wybór jednego, wspólnego wykonawcy dla obu budynków. W ramach realizacji inwestycji planowana jest również przebudowa ulicy Wadny Telakowskiej" - informuje Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Wykonawca będzie miał czas na ukończenie inwestycji do ostatniego kwartału 2028 roku.

Sala obrad, sale konferencyjne i biura

Dotychczas Sejmik Mazowsza nie posiadał własnej siedziby. Było tak od momentu jego powołania 27 lat temu. Wszystkie obrady oraz działalność komisji czy administracji prowadzona była w wynajmowanych biurach.

W nowym budynku powstanie nowoczesna sala obrad z galerią dla gości. Będą także sale posiedzeń komisji oraz klubów sejmikowych, a także sale konferencyjne. Powstanie również przestrzeń dedykowana na siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek w których województwo mazowieckie posiada udziały bądź akcje.

Na elewacji znajdzie się relief herbu województwa.

Gmach Sejmiku Mazowsza będzie posiadał sześć kondygnacji nadziemnych oraz jedną podziemną. Jego kubatura wyniesie ponad 50 tysięcy metrów sześciennych. Natomiast całkowita powierzchnia obiektu to blisko 12,5 tysiąca metrów kwadratowych, z czego ponad połowa to powierzchnia użytkowa.

Pomiędzy budynkami sejmiku i sądu powstanie ogólnodostępny plac wewnętrzny. W projekcie przewidziano elementy małej architektury oraz nasadzenia zieleni. Od strony placu będzie znajdowało się południowe wejście do budynku. Drugie wejście publiczne będzie usytuowane po stronie północnej, czyli od strony ulicy Świętojerskiej.

Energooszczędne rozwiązania

"W budynku zostanie zastosowany nowoczesny system BMS który umożliwi centralne zarządzanie instalacjami technicznymi obiektu. System będzie odpowiadał m.in. za monitoring i sterowanie oświetleniem, wentylacją, ogrzewaniem, klimatyzacją, zużyciem mediów oraz systemami bezpieczeństwa. Jego wdrożenie zapewni efektywne gospodarowanie energią, zwiększy komfort użytkowników oraz umożliwi szybką reakcję w przypadku awarii lub nieprawidłowości" - informują urzędnicy.

Ciepło będzie dostarczane do budynku z sieci miejskiej, ale węzeł cieplny będzie dodatkowo wyposażony w pompy ciepła, które będą działały we współpracy z sondami gruntowymi pionowymi umieszczonymi pod gmachem. Na dachu zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna, która zostanie podłączona do sieci wewnętrznej obiektu. "Wyprodukowana energia będzie wykorzystywana na potrzeby własne budynku, przyczyniając się do jego efektywności energetycznej i ekologiczności" - zaznaczono.

Nowa siedziba Sejmiku Mazowsza będzie w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W tym celu zaprojektowano szereg specjalistycznych rozwiązań w obiekcie i jego najbliższym otoczeniu.