Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Od poniedziałku nocny zakaz sprzedaży alkoholu w całej Warszawie

|
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Decyzja Rady Warszawy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada
Po gorących sporach politycznych i udanym eksperymencie na Pradze Północ oraz w Śródmieściu, Warszawa dołącza do samorządów ograniczających nocną sprzedaż alkoholu. Od poniedziałku pierwszego czerwca w całym mieście zacznie obowiązywać nocna prohibicja w sklepach i na stacjach benzynowych.

Zakaz sprzedaży alkoholu w całym mieście zostanie wprowadzony w godzinach 22.00-6.00. Wyjątkiem są sklepy w strefie wolnocłowej Lotniska Chopina. W praktyce oznacza to, że nowe przepisy wejdą w życie w poniedziałek o północy.

Najpierw były dwie dzielnice

Od 1 listopada 2025 r. nocna prohibicja została pilotażowo wprowadzona w dwóch dzielnicach: w Śródmieściu i na Pradze-Północ.

Podczas lutowej sesji rady sekretarz miasta Maciej Fijałkowski przedstawił radnym podsumowanie trzech miesięcy funkcjonowania warszawskiego programu Bezpieczna Noc, którego elementem jest wprowadzenie pilotażowej nocnej prohibicji.

Według danych straży miejskiej, porównując okres listopad-styczeń, rok do roku, jak przekazał Fijałkowski, na terenie tych dwóch dzielnic zanotowano spadek interwencji strażników. W dzień o ponad 10 proc., a w nocy o ponad 15.

- Jeżeli spojrzymy w skali całego miasta, również spada liczba incydentów. Co jest ważne, jeśli chodzi o interwencje, to jeżeli porównamy dzielnice z zakazem z dzielnicami bez zakazu, to w tych dwóch pierwszych spadek był na poziomie 23,7 proc., podczas gdy w pozostałych wyniósł 11,1 proc. - poinformował Fijałkowski.

Jeśli zaś chodzi o godziny nocne, to w dwóch dzielnicach z zakazem spadek wyniósł 23 proc., a w pozostałej części miasta nieco ponad 4 proc. Fijałkowski podkreślił, że najbardziej spektakularny był przypadek Śródmieścia, gdzie rok do roku spadek wyniósł 26 proc.

Spadek interwencji

Z danych Komendy Stołecznej Policji wynika, że spadek liczby interwencji jest znacznie większy - ponad 37 proc., a liczba wykroczeń przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości spadła o 43 proc. Jednocześnie nastąpił wzrost interwencji w sąsiednich dzielnicach - na Pradze-Południe, Targówku i Woli.

Miasto 7-20 stycznia przeprowadziło badanie telefoniczne mieszkańców na próbie 1000 pełnoletnich osób. Dodatkowo w dwóch dzielnicach, Śródmieściu i Pradze-Północ, przeprowadzono 200 wywiadów. Wyniki porównano z badaniem z października.

- Rośnie znajomość programu. O ile w październiku wiedziało o nim 60 procent badanych, teraz to jest 69 procent. W badaniach wyszedł też poziom poparcia dla wprowadzenia nocnej prohibicji na poziomie 58 procent - zaznaczył Fijałkowski.

W Śródmieściu 68 proc., a na Pradze-Północ 63 proc. mieszkańców popiera wprowadzenie nocnej prohibicji.

W dzień monopolowy, nocą punkt gastronomiczny. Prohibicja go nie dotyczy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

W dzień monopolowy, nocą punkt gastronomiczny. Prohibicja go nie dotyczy

Zamieszanie z uchwałami

Wprowadzanie nocnej prohibicji w Warszawie przeszło długą drogę, którą zapoczątkował projekt uchwały zaproponowany przez stowarzyszenie Miasto Jest Nasze.

Prezydent miasta Rafał Trzaskowski początkowo był przeciwny zakazowi, jednak zmienił zdanie i zaproponował swój projekt uchwały, w którym chciał wprowadzić zakaz w całym mieście, a następnie wycofał się z tego pomysłu i zaproponował wprowadzenie pilotażowej nocnej prohibicji w dwóch dzielnicach: Śródmieściu i Pradze-Północ, która miała zacząć obowiązywać od 1 listopada 2025 r.

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych wprowadziło już ponad 200 samorządów. Nocna prohibicja (nieobejmująca restauracji, pubów itd.) obowiązuje też m.in. w Krakowie, Bydgoszczy, Gdańsku, Szczecinie. Niektóre samorządy, m.in. Poznań, Wrocław, Rzeszów, Katowice, Bielsko-Biała, Kielce - ograniczyły sprzedaż alkoholu tylko w śródmieściu, na starówce.

Od początku tego roku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać m.in. w Lublinie, Ełku, Opolu i Kole.

Dzielnice zmieniają zdanie w sprawie nocnej ciszy alkoholowej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dzielnice zmieniają zdanie w sprawie nocnej ciszy alkoholowej

Białołęka
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
57 min
pc
Szykulska: Starość bywa urocza, tylko się kończy. Strasznie chciałabym pożyć
Piotr Jacoń
27 min
Praca Kolubijczyków
W polskim magazynie zakonnicy z Kolumbii. "To są usługi Kościoła"
Zespół autorów
Sebastian KlauzińskiOlga OrzechowskaAnna Sobolewska
56 min
pc
Bogdan Wałęsa o alkoholizmie. "Żal mi straconych kontaktów z córką"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
Alkohol
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
pieniadze pln pit podatki shutterstock_2408059131
Masa podatników załapała się na wyższą stawkę. "System nie nadąża"
Łukasz Figielski
Klaudia Uciechowska kochała Chiny. Mówiła, że to jej miejsce na świecie
Chora Polka w Pekinie. Zapowiedź Kosiniaka-Kamysza
TVN24
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Małe dziecko wpadło do stawu, reanimowali je rodzice
TVN24
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Taki będzie długi weekend
METEO
60-letni proboszcza został tymczasowo aresztowany
Prokuratura: zanim ksiądz podpalił bezdomnego, próbował go zabić w inny sposób
Tarczyn
Donald Trump
Artyści rezygnują, Trump zapowiedział, że sam wystąpi
TVN24
Wołodymyr Zełenski
IRIS-T dotarł na Ukrainę. Apel Zełenskiego
TVN24
Dzieci zdemolowały klomby w Górze Kalwarii
"Rodzice są zajęci rozmową, a dzieci w tym czasie beztrosko demolują klomby"
Zalana droga N90 w Belgii
30 osób rannych podczas gradobicia i nieprzejezdne drogi
METEO
Policja zatrzymała 48-letniego warszawskiego adwokata
Znany adwokat w areszcie. Informował o zamachach, chciał wrobić niewinne osoby
Robert Zieliński
FKA twigs podczas Montreux Jazz Festival (lipiec 2025)
Brytyjczycy ratują sytuację. Taki był Orange Warsaw Festival 2026
Tomasz-Marcin Wrona
Głośny huk i drżenie ziemi w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych
Dwa razy huknęło i zadrżała ziemia. Co się stało w USA
METEO
imageTitle
Polska gra z Ukrainą. Kadra Urbana otwiera nowy rozdział
RELACJA
Burze, chmury, gwałtowna pogoda
Meteorologiczne lato zacznie się z przytupem. Prognoza zagrożeń IMGW
METEO
Poseł PiS Marcin Porzucek przemawia na sali plenarnej Sejmu w Warszawie
Problemy posła PiS na lotnisku. Mamy jego komentarz
TVN24
imageTitle
Wróg Świątek urósł w siłę. To głównie z nim przegrała w Paryżu
EUROSPORT
Ulewa, ulewy, deszcz
Ostrzeżenia IMGW w ośmiu województwach
METEO
hawana kuba shutterstock_2708972419
Wyłączyli główną elektrownię. Ponad połowa kraju nie ma prądu
BIZNES
Kosiniak Bez Kitu
Ruch MON po decyzji Zełenskiego
Mikołaj Stępień
Wypadek pod Siedlcami z udziałem karetki
Roztrzaskany ambulans. Cztery osoby w szpitalu
Okolice
Wołodymyr Zełenski
Jednostka wojskowa imienia "bohaterów UPA". MSZ Ukrainy zabrało głos
TVN24
1 godz 30 min
_smierc_na_morzu3
"Podróż VIP" zamieniła się w koszmar. "Nie mogłam uwierzyć, że dzieje się to w UE"
Szkody po nawałnicy w Balcarzowicach
Trąba powietrzna pozrywała dachy. Teraz trwa walka z czasem
METEO
18-latek zaatakował 17-latka w tramwaju
Zaatakował nastolatka w tramwaju. Jest nagranie
TVN24
imageTitle
Zepsute urodziny Świątek. Dostała lekcję w Paryżu
EUROSPORT
24 min
Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak
PremieraZnaleźliśmy informacje, które rozbrajają propagandę PiS
TVN24
56 min
pc
"Daje możliwości, ale zabiera prywatność". Czy jesteśmy świadomi konsekwencji?
pap_20250814_1DY (1)
Będzie refleksja u prezydenta? "To były po prostu udawane dąsy"
Kamila Grenczyn
- Pamiętam moment wystawiania wózka i moment przytrzaśnięcia drzwi - opowiada Dominik.
17-letni Dominik stracił nogi. Porażające wyniki kontroli w Kolejach Mazowieckich
Okolice
52-latek podejrzany o zlecenie zabójstwa ojca w 1999 r. trafił do aresztu
Jest podejrzany o zlecenie zabójstwa ojca. Po 27 latach usłyszał zarzuty
Radom
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki