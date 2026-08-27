Śródmieście Dwa miesiące nocnej prohibicji w Warszawie. Dane policji Alicja Glinianowicz |

Jak działa nocna prohibicja w Warszawie? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada

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Zapytaliśmy Komendę Stołeczną Policji o liczbę interwencji ogółem oraz tych dotyczących spożycia alkoholu w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, które minęły od wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw.

Mniej interwencji alkoholowych

Statystyki interwencji związanych z naruszeniem artykułu 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości dotyczą głównie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych.

Stołeczni policjanci odnotowali wyraźny spadek takich zachowań - w czerwcu tego roku wpłynęło 619 tego typu zgłoszeń, zaś w roku minionym - 679 (spadek o 60). W lipcu tego roku mundurowi w związku ze spożyciem alkoholu interweniowali 628 razy, podczas gdy w tym samym okresie w roku poprzednim - odnotowano aż 787 takich interwencji (spadek o 159).

Spadki w tym zakresie odnotowano, mimo że ogólna liczba policyjnych interwencji w analizowanych okresie wzrosła. W czerwcu 2026 roku, policja odnotowała ich łącznie 21 414, podczas gdy w roku poprzednim było ich 20 223 (wzrost o 1191). W lipcu sytuacja była podobna - w bieżącym roku stołeczni funkcjonariusze interweniowali w sumie 21 346 razy, podczas gdy w lipcu 2025 roku - 20 254 razy (wzrost o 1092).

Najpierw pilotaż

Warszawa nie zdecydowała się na nocny zakaz sprzedaży alkoholu z dnia na dzień. Przepisy były wcześniej wprowadzone tylko w dwóch dzielnicach - Śródmieściu i na Pradze-Północ. Pilotaż rozpoczął się 1 listopada 2025 roku i trwał do końca maja 2026 roku. Jakie wnioski przyniósł pilotaż?

Zmniejszyła się wówczas liczba interwencji policji związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych w Śródmieściu i Pradze-Północ - o 20,3 procenta rok do roku. W pozostałych dzielnicach spadek wyniósł 11 procent.

Spadki dotyczyły też liczby wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W dzielnicach z ograniczeniem sprzedaży alkoholu zanotowano wtedy spadek o 34,2 procenta, a w dzielnicach bez takich regulacji o 30,4 procenta.

Prohibicja wywołała spór

Nocna prohibicja na terenie całej Warszawy po gorących sporach politycznych zaczęła obowiązywać od 1 czerwca 2026. W godzinach 22:00-6:00 alkoholu nie można kupić w sklepach ani na stacjach benzynowych. Wyjątkiem są sklepy w strefie wolnocłowej Lotniska Chopina. Ograniczenie nie obejmuje alkoholu spożywanego na miejscu w restauracjach, barach i klubach.