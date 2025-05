Stałe wystawy, niedostępne na co dzień miejsca i wyjątkowe atrakcje. Za nami tegoroczna Noc Muzeów Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN

Noc z 17 na 18 maja da możliwość wejścia do muzeów, galerii i innych placówek kultury. To jednak nie koniec. Zajrzeć będzie można do miejsc na co dzień niedostępnych. W Noc Muzeów swoje drzwi otwiera ponad 300 placówek. Dojazd do atrakcji ułatwią specjalne linie komunikacji miejskiej.

W nocy z 17 na 18 maja otwartych będzie aż 306 placówek, z czego 37 po raz pierwszy, m.in. Magazyn Zbiorów Muzeum Literatury, Muzeum SGGW, Centrum Europejskie Natolin oraz ambasady Niemiec i Francji.

Wszystkie informacje o wydarzeniach w ramach tegorocznej Nocy Muzeów można znaleźć na stronie Nocy Muzeów. Z pomocą wyszukiwarki można stworzyć spersonalizowany plan zwiedzania lub pobrać interaktywny informator w języku polskim lub angielskim.

Oto przykładowe miejsca, które można odwiedzić.

Archiwa, biblioteki, Sejm i banki

Podobnie jak w latach poprzednich, będzie można zwiedzić nie tylko muzea czy miejsca kojarzone z kulturą, ale też te na co dzień niedostępne, np. Archiwum Główne Akt Dawnych, Bibliotekę Główną Wojskowej Akademii Technicznej, siedzibę Naczelnego Sądu Administracyjnego czy Teatr Syrena od kulis. Także Sejm RP i Senat RP zaproszą tej nocy na spacer po gmachach przy Wiejskiej.

Poza tym w warszawskim zoo będzie można zwiedzić słynną willę Żabińskich, obejrzeć wyjątkowe pokazy nieba w świeżo otwartym po remoncie planetarium w Centrum Nauki Kopernik, a w wybranych miejskich OSiR-ach popływać nocą. Z kolei w Pszczelarium przy Konduktorskiej na Mokotowie pszczelarz odkryje tajemnice swojego warsztatu. Na spacerowiczów będą czekały atrakcje w Biurze Parlamentu Europejskiego w Polsce, Bibliotece Uniwersyteckiej UW, Akademii Sztuk Pięknych i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Nie zabraknie też wydarzeń plenerowych. O drzewnych inspiracjach w sztuce i kulturze opowiedzą pracownicy Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego, w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie atrakcją będą pokazy mappingów wyświetlane na fasadzie budynku, a w Łazienkach Królewskich pojawią się rekonstruktorzy historyczni z Towarzystwa Stanisławowskiego.

Siedziby w Noc Muzeów otwierają także banki i spółki Skarbu Państwa. Rotunda Banku PKO na rondzie Dmowskiego to budynek kultowy dla mieszkańców, w sobotę będzie można tam wejść i zobaczyć m.in. fragment kolekcji sztuki zgromadzonej przez bank, historyczne plakaty, a na zielonym patio przy budynku czynne będzie kino plenerowe.

Parada Zabytkowych Autobusów i Tramwajów

Zarząd Transportu Miejskiego przygotował gratkę dla miłośników dawnej komunikacji. O godzinie 16:45 z zajezdni "Stalowa" startuje Parada Zabytkowych Autobusów. "Weźmie w niej udział kilkadziesiąt niezwykłych pojazdów, m.in. Chausson AH48 z 1950 roku, Somua z 1933 roku czy także kultowe 'ogórki' i ikarusy" - zapowiada ZTM.

Pojazdy pojadą trasą: zajezdnia Stalowa – Stalowa – Szwedzka – al. "Solidarności" – Targowa – al. Zieleniecka – al. Waszyngtona – Kinowa – al. Stanów Zjednoczonych – most Łazienkowski – Solec – Wioślarska – Wybrzeże Kościuszkowskie – Nowy Zjazd – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – Szwedzka – Stalowa – zajezdnia Stalowa.

Chwilę później, o godzinie 17:00 z pętli al. Zieleniecka ruszy Parada Zabytkowych Tramwajów. W pewnym momencie wagony połączą się na chwilę z paradą autobusową. Dalej trasa ich przejazdu będzie prowadziła mostem Poniatowskiego, Towarową, aleją Solidarności i mostem Śląsko-Dąbrowskim, gdzie obie parady ponownie się spotkają.

"Udział w obu paradach może wziąć każdy chętny. Wstęp do zabytkowych pojazdów będzie bezpłatny. Nie jest także wymagana wcześniejsza rezerwacja czy pobranie wejściówek" - informuje ZTM.

Po paradzie, od 18:15 do godziny 24:00 w stuletniej zajezdni tramwajowej "Praga" (przy ulicy Kawęczyńska 16) odbędzie się Festiwal Tramwajów w ramach którego będzie miała miejsce wystawa zabytkowych tramwajów. Pojawią się wszystkie najstarsze i najcenniejsze pojazdy z zabytkowej kolekcji Tramwajów Warszawskich. O godz. 20:00 zagra Orkiestra Reprezentacyjna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Stacja Muzeum również przygotowała atrakcje. W programie znalazł się m.in. plenerowy koncert z piosenkami z lat 50. i 60., rekonstrukcja restauracji Wars na dworcu Warszawa Główna, nocne oprowadzanie po skansenie lokomotyw, gry planszowe o tematyce kolejowej, symulator lokomotywy EU07 oraz bezpłatne przejazdy pociągami Kolei Mazowieckich i POLREGIO między Warszawą Główną a Warszawa Zachodnią. Noc Muzeów w Stacji Muzeum rozpocznie się o godz. 19.

Warsztaty z indyjskiego tańca, zwiedzanie zakamarków teatru

Atrakcje na Noc Muzeów przygotowały także instytucje kultury prowadzone przez samorząd województwa mazowieckiego.

Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie podczas Nocy Muzeów będzie inspirowało się kulturą hinduizmu. Od godz. 18 do godz. 00.30 na zwiedzających czekają m.in. oprowadzania kuratorskie po wystawie czasowej "Barwy holi", warsztaty z indyjskiego tańca kathak czy zabawy plastyczne dla najmłodszych.

Atrakcje przygotowało również Muzeum Sportu i Turystyki. Poza zwiedzaniem odświeżonej ekspozycji "Dzieje polskiego sportu i olimpizmu" odbędzie się również Konwent Kolekcjonerów Koszulek Piłkarskich i Sportowych. Tego wieczoru zaplanowano również m.in. pokazy walk na miecze świetlne w wykonaniu Akademii SaberArts, pokazy Bocci oraz łucznictwa dla najmłodszych. "Będzie można także spotkać się z wybitnymi osobistościami świata sportu oraz posłuchać ich niesamowitych historii" - zaznaczył Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Wybrać można się również do Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana. Podczas tej wyjątkowej nocy na scenę, zamiast aktorów, wejdą widzowie. Zwiedzający będą mieli okazję doświadczyć tego, czego nie widać z perspektywy widza. Dowiedzą się, jak szybko porusza się scena obrotowa, z czego jest wykonana scenografia i jak szyje się peruki. Podczas wydarzenia dostępne do zwiedzania będą kulisy, garderoby oraz pracownie rzemieślnicze, w których powstają elementy sceniczne. Teatr Polski będzie otwarty dla odwiedzający od godz. 21.30 do godz. 1.30. Zwiedzanie będzie trwało około 50 minut i odbędzie się w grupach 30-osobowych. Wstęp bezpłatny, a ilość miejsc ograniczona.

Dla miłośników literatury i historii

Z kolei Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza od godz. 17 zaprasza na spacery z warszawskim przewodnikiem połączone z wizytami w Muzeum Marii Dąbrowskiej (ul. Progi 1 m. 13) i w Muzeum Andrzeja Struga (al. Niepodległości 210 m. 10). Ponadto w siedzibie głównej na rynku starego miasta od godz. 19 będą dostępne wystawy stałe dla odwiedzających. W Noc Muzeów otwarte będą również dwa inne oddziały – Muzeum Władysława Broniewskiego (ul. Jarosława Dąbrowskiego 51) i Gabinet Melchiora Wańkowicza (Magazyn Zbiorów, ul. Trawiasta 29).

W Muzeum Historii Ruchu Ludowego będzie można zwiedzić wystawy: "Święty Jan Paweł II. W 105. rocznicę urodzin", "Adam Chętnik w 140. rocznicę urodzin", "Nowe nabytki MHPRL", Galeria Ogrodowa Rzeźby, "Żółta Karczma" oraz "Narzędzia rolnicze i prace polowe". Przy okazji tego wydarzenia odbędzie się występ Kapeli Kurpiowskiej.

Muzeum Niepodległości zaprasza na tegoroczną Noc Muzeów od godz. 18. W programie m.in. retro koncert, warsztaty "Gabinet heraldyczno-genealogiczny" czy zwiedzanie kilku wystaw stałych: "Z Orłem Białym przez wieki. Symbol władców, państwa i narodu", "Historia Pałacu", "Polonia Restituta. O niepodległości i granice 1914 – 1921" oraz "Kresy i bezkresy w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie".

Podróż do podziemi

Z kolei Wodociągi Warszawskie zabiorą poszukujących niecodziennych wrażeń w podziemia, a konkretnie do komory przelewu burzowego na Pradze.

"Ta praska komora zlokalizowana jest dokładnie pod skrzyżowaniem dwóch ulic: Ratuszowej i Jagiellońskiej, kiedyś Petersburskiej. Zbudowano ją dokładnie 117 lat temu i jest dziełem genialnego inżyniera Williama Heerleina Lindleya – syna nie mniej genialnego inżyniera, Williama Lindleya. W czasie, gdy powstała komora na Ratuszowej/Jagiellońskiej, sieć kanalizacyjna Warszawy liczyła około 200 km, zaś prace nad budową kanalizacji na Pradze były na początkowym etapie" - opisali wodociągowcy.

Noc Muzeów będzie okazją do tego, by przyjrzeć się dziełu ówczesnych budowniczych. Kanał wraz komorą przelewu burzowego działają do dziś. Od tamtego czasu komora została kilka razy przebudowana. "Jest uzbrojona w specjalne drzwi, których zamknięcie powodowało piętrzenie ścieków, a to z kolei umożliwiało płukanie nimi kolektora. Ze względu na rozmiar budowli i napór ścieków drzwi zamykano i uchylano specjalnym ślimakiem – ślimak i drzwi zachowały się do dziś" - podkreślili.

Komora została zaprojektowana w taki sposób, by mogła pełnić funkcję pokazową. Posiada specjalną galerię, dając możliwość obserwacji tego, jak podczas burzy działa przelew i kanalizacja w mieście.

Komory przelewu burzowego będzie można zwiedzać godz. 17.00, planowane zakończenie nastąpi ok. godz. 22.00. Jak zaznaczyli wodociągowcy, ze względu na charakter i architekturę obiektu w atrakcji mogą wziąć udział wyłącznie dorośli zwiedzający. Liczba osób wchodzących do obiektu jest ograniczona. Wejścia do obiektu odbędą się w asyście pracowników MPWiK po uprzednim przeszkoleniu z zakresu bhp. Do obiektu nie można wnosić toreb, plecaków i innych pakunków. Warunkiem otwarcia obiektu dla zwiedzających będzie pogoda bezdeszczowa.

Atrakcje przy przystankach

Przy stacji Centrum na zwiedzających czekać będą atrakcje w Rotundzie PKO BP, otwartej po raz pierwszy w Noc Muzeum. Poza wystawą kolekcji sztuki współczesnej należącej do banku atrakcje czekają także na dzieci, a na wszystkich koncerty, gry i pokaz świetlny. A pobliskie Narodowe Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i Nauki zaprasza z kolei na dwie najnowsze ekspozycje: "Media naszych czasów - historia radia i telewizji" oraz "Przyroda największym wynalazcą".

Obok stacji Świętokrzyska będzie można zwiedzić nowy gmach Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ale też zajrzeć za kulisy Teatru Lalka, gdzie w programie zwiedzania znalazły się pracownie lalkarska i konstruktorska oraz kabina elektroakustyczna – centrum dźwiękowej magii każdego przedstawienia.

Wysiadający na stacji Słodowiec będą mogli zobaczyć spektakl przygotowany przez Bielański Ośrodek Kultury / MAL Kasprowicza 14, którego głównym elementem będzie 49-letni napis VICTORIA, kaseton zdemontowany z hotelu Sofitel Warsaw Victoria w 2011 roku.

Z przystanku na Młocinach najlepiej dotrzeć do Huty ArcelorMittal Warszawa przy ul. Kasprowicza 132. Tam w godzinach od 14:00 do 21:00 można będzie zwiedzić schron w podziemiach biurowca Huty Warszawa. Obiekt powstał na przełomie lat 50. i 60. XX wieku i został zachowany w stanie nienaruszonym wraz z pełnym wyposażeniem.

Blisko Ronda Daszyńskiego mieści się Muzeum Powstania Warszawskiego. Poza zwiedzaniem stałej ekspozycji w tę noc odbywa się tam także inauguracja jedenastego sezonu Pokoju na Lato – letniego pawilonu kulturalno-rekreacyjnego przy Muzeum.

Dojazd zabytkową komunikacją

W dojeździe na Noc Muzeów pomogą specjalne linie, dwie z nich obsłużą pojazdy zabytkowe. Wyjadą wieczorem na stołeczne ulice i dowiozą do otwartych dla zwiedzających muzeów.

Linia autobusowa A będzie kursować na trasie: zajezdnia "Stalowa" – zajezdnia "Praga".

Linia A, w porównaniu do innych muzealnych autobusów, nie będzie kursować sprzed Pałacu Kultury. Połączy praskie zajezdnie – stuletnią tramwajową i czterdziestoletnią autobusową. Obsłużą ją zabytkowe autobusy (część z pojazdów biorących udział w paradzie), kursując w godz. 18:00-0:30 co ok. 5 minut.

W trakcie przejazdu autobusy będą zatrzymywały tylko na przystankach dw. Wileński i Markowska. Przejazd linią A będzie bezpłatny. Większość kursów linii A realizowanych będzie przez pojazdy wysokopodłogowe.

Autobusowa Linia Muzealna A Źródło: Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie

Wieczorem kursowanie rozpocznie także tramwajowa linia M, która z Woli dowiezie m.in. na Stare Miasto, do dworca Wileńskiego oraz przed stuletnią zajezdnię tramwajową na Pradze-Północ. To tam odbywać się będzie Festiwal Tramwajów.

Linia tramwajowa M, pojedzie trasą: Zajezdnia "Praga" – Metro Płocka. Zatrzyma się na przystankach: Zajezdnia Praga – Kijowska – Targowa – al. "Solidarności" – most Śląsko-Dąbrowski – al. "Solidarności" – Wolska – Skierniewicka – Metro Płocka– Kasprzaka – Prosta – al. Jana Pawła II – al. "Solidarności" – most Śląsko-Dąbrowski – al. "Solidarności" – Targowa – Kijowska – Zajezdnia Praga.

Linia M obsługiwana będzie tramwajami zabytkowymi i współczesnymi, kursować będzie w godz. 18:00-24:00, co ok. 20 minut według rozkładu jazdy. Przejazd linią M będzie bezpłatny. Oznaczone w rozkładzie kursy linii M realizowane będą przez pojazdy niskopodłogowe.

Tramwajowa Linia Muzealna M Źródło: Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie

Dojazd ułatwią specjalne linie autobusowe

Oprócz linii obsługiwanych taborem zabytkowym, wyjadą także te obsługiwane taborem współczesnym. Autobusy dowiozą m.in. do Muzeum Polskiej Wódki, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Centrum Nauki Kopernik, Pałacu w Wilanowie czy Fabryki Norblina.

Linia autobusowa B: Emilii Plater – Wilanów

Linia kursująca w godz. 18:00-1:30, co ok. 20 minut na trasie: Emilii Plater – Al. Jerozolimskie – Marszałkowska – pl. Konstytucji – Waryńskiego – Batorego – al. Niepodległości – Woronicza – Puławska – al. Wilanowska – Wiertnicza – Wilanów – Wiertnicza – al. Wilanowska – Puławska – Woronicza – al. Niepodległości – Batorego – Boya-Żeleńskiego – pl. Unii Lubelskiej – Marszałkowska – pl. Zbawiciela – Marszałkowska – pl. Konstytucji – Marszałkowska – Al. Jerozolimskie – Emilii Plater.

Przejazd linią B jest bezpłatny. Wszystkie kursy linii B realizowane będą przez pojazdy niskopodłogowe.

Autobusowa Linia Muzealna B Źródło: Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie

Linia C: Emilii Plater – Łazienki Królewskie

Linia kursująca w godz. 18:00-1:30, co ok. 10 minut na trasie: Emilii Plater – Al. Jerozolimskie – Bracka – pl. Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie – al. Szucha – pl. Unii Lubelskiej – Bagatela – Al. Ujazdowskie – Łazienki Królewskie – Al. Ujazdowskie – pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie – Emilii Plater. Przejazd linią C jest bezpłatny. Wszystkie kursy linii C realizowane będą przez pojazdy niskopodłogowe.

Autobusowa Linia Muzealna C Źródło: Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie

Linia autobusowa D: Emilii Plater – Zajezdnia "Praga"

Linia kursująca w godz. 18:00-1:30, co ok. 10 minut na trasie: Emilii Plater – pl. Grzybowski – Królewska – Marszałkowska – al. "Solidarności" – most Śląsko-Dąbrowski – al. "Solidarności" – Targowa – Ząbkowska – Kawęczyńska – Zajezdnia Praga – Kawęczyńska – Folwarczna – Radzymińska – Ząbkowska – Targowa – al. "Solidarności" – most Śląsko-Dąbrowski – al. "Solidarności" – Marszałkowska – Królewska – pl. Grzybowski – Twarda – Emilii Plater.

Przejazd linią D jest bezpłatny. Wszystkie kursy linii D realizowane będą przez pojazdy niskopodłogowe.

Autobusowa Linia Muzealna D Źródło: Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie

Linia autobusowa E: Emilii Plater – Esperanto

Linia kursująca w godz. 18:00-1:30, co ok. 20 minut na trasie: Emilii Plater – pl. Grzybowski – Królewska – pl. Piłsudskiego – Focha – Moliera – Senatorska – Miodowa – pl. Krasińskich – Świętojerska – Anielewicza – Esperanto – Anielewicza – Świętojerska – pl. Krasińskich – Miodowa – Senatorska – Wierzbowa – pl. Piłsudskiego – Królewska – pl. Grzybowski – Twarda – Emilii Plater.

Przejazd linią E jest bezpłatny. Wszystkie kursy linii E realizowane będą przez pojazdy niskopodłogowe.

Autobusowa Linia Muzealna E Źródło: Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie

Linia autobusowa F: Emilii Plater – Mariensztat

Linia kursująca w godz. 18:00-1:30, co ok. 20 minut na trasie: Emilii Plater – Al. Jerozolimskie – Bracka – pl. Trzech Krzyży – Książęca – Ludna – Solec – Dobra – Mariensztat – Nowy Zjazd – Wybrzeże Kościuszkowskie – Karowa – Dobra – Solec – Ludna – Książęca – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie – Emilii Plater.

Przejazd linią F jest bezpłatny. Wszystkie kursy linii F realizowane będą przez pojazdy niskopodłogowe.

Autobusowa Linia Muzealna F Źródło: Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie

Częściej i dłużej będą kursować wybrane linie WTP

Kursowanie linii metra M1 i M2 będzie wydłużone do godz. 2.30. Do godz. 1:00 co 7,5 minuty, a po godz. 1:00 co 15 minut.

Linie tramwajowe 2, 4, 9, 11, 13, 16 i 17 będą kursować dłużej – do około 2:30 co 10-15 minut. Ostatnie odjazdy z centrum zostaną zaplanowane około godz. 2:00.

Do godz. 23:00 będą kursowały na trasach podstawowych, zaś później na następujących:

2: Metro Młociny – Winnica 4: Wyścigi – Annopol 9: P+R Al. Krakowska – Gocławek 11: Sielce – Nowe Bemowo 13: Kawęczyńska-Bazylika – Cm. Wolski 16: Miasteczko Wilanów – Metro Marymont 17: Metro Pole Mokotowskie – Winnica.

Również do około godz. 2:30 będą kursowały linie autobusowe 116, 180, 190, 509, 517 i 527. Autobusy 116 i 180 z częstotliwością 15 minut, 190, 509, 517 i 527 w godz. 19:00-1:30 co około 10 minut, a po godz. 1:30 co około 15 minut. Ostatnie odjazdy z centrum zostaną zaplanowane około godz. 2:00. Do godz. 2:30 z częstotliwością 15 minut będą kursowały również linie nocne:

N21 i N71 – na trasach skróconych do Płowieckiej N25 – na trasie skróconej Płowieckiej N32 – na pełnej trasie.