Niższe stawki za odbiór śmieci w Warszawie. Obowiązują przez rok

Weszła w życie uchwała Rady Warszawy zmieniająca miesięczne stawki za odbiór śmieci. Obowiązuje od 1 października 2024 do 30 września 2025 roku. Zgodne z nią mieszkańcy domów jednorodzinnych zapłacą 91 złotych, wcześniej było to 107 złotych. Natomiast stawka za odbiór śmieci z gospodarstw w budynkach wielorodzinnych spadła z 85 do 60 złotych.