Najemcy z metra w pułapce rabatu. "Straszą nas pełnym czynszem w momencie rezygnacji"

Jak wyliczyła pani Renata, która wynajmuje punkt od 17 lat, pandemia oznacza drastyczny spadek obrotów - nawet do 25 procent tego, co przed jej wybuchem. Opisała, że w sierpniu 2020 roku najemcy dostali pismo o konieczności spłaty pełnej kwoty zaległości. "Po naszej interwencji metro wycofało się z tej decyzji, nie podejmując w zamian żadnej innej. Wiemy, iż wiele czynszów w Warszawie zostało umorzonych, jednak w naszej sprawie cisza" – opisywała.

Muszą spłacić wszystko, jeśli zrezygnują z lokalu

W odpowiedzi na to, Metro Warszawskie zapewniło nas wówczas, że do 30 czerwca obowiązywać ma decyzja o czasowym zawieszeniu płatności 80 procent czynszu. Najemcy martwią się jednak, co czeka ich po tym terminie.