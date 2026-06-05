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Śródmieście

Biegacze, rolkarze, triatloniści na ulicach Warszawy. Sportowa rywalizacja i komunikacyjne utrudnienia

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Nightskating Warszawa
"Bieganie jest częścią miejskiego stylu życia". Kluby biegowe opanowują Warszawę
Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP
W piątek przed północą w rejonie Starego i Nowego Miasta odbędzie się Night Run Warsaw. W sobotę wieczorem na trasę wyrusza rolkarze i rolkarki w ramach Nightskating (najdłuższa trasa liczy aż 53 kilometry). W niedzielę rywalizować będą uczestnicy triatlonowych zawodów Ironman 70.3. Będzie sporo utrudnień w ruchu.

Night Run Warsaw

Rywalizacja w nocnym biegu rozpocznie się o godzinie 23.00 w Multimedialnym Parku Fontann. Zawodnicy pobiegną ulicami: Sanguszki, Konwiktorską, Bonifraterską, przez Plac Krasińskich, Miodową, Krakowskim Przedmieściem, wokół Skweru Hoovera i powrót tą samą trasą. Na pokonanie pięciu kilometrów biegacze i biegaczki będą mieli 45 minut.

Jako pierwsza, o godzinie 22.00, zostanie zamknięta ulica Sanguszki. Pozostałe ulice będą wyłączone z ruchu o godzinie 22.30. Ruch na wszystkie ulice wróci o północy.

W czasie biegu kierowcy nie wjadą z Placu Teatralnego w ulicę Senatorską, w stronę Placu Zamkowego. Autobusy linii: 111, 116, 128, 175, 180, 503 518 i N44 pojadą ulicą Andersa, przez Plac Bankowy i Senatorską.

Dla mieszkańców Starego i Nowego Miasta będą "śluzy", umożliwiające wyjazd. Policjanci przepuszczą samochody na skrzyżowaniach: Konwiktorskiej i Zakroczymskiej, Bonifraterskiej i Franciszkańskiej, Bonifraterskiej i Świętojerskiej oraz Miodowej i Długiej.

Na trasie biegu w piątek, 5 czerwca od godziny 21.30 do końca dnia nie będzie można parkować. Pozostawione pojazdy będą mogły zostać odholowane na koszt właściciela. Dodatkowo zakazy parkowania staną na ulicach Sapieżyńskiej i Wałowej.

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Dwa przejazdy Nightskating

Na sobotę, 6 czerwca, rolkarze i wrotkarze z Nightskating Warszawa zaplanowali dwa przejazdy. Pierwszy, krótszy, rozpocznie się o godzinie 18.00, a drugi - ekstremalnie długi - o godzinie 22.00.

Oba przejazdy z cyklu Nightskating Warszawa rozpoczną się przed Pomnikiem Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu. Oba będą też zabezpieczane przez policjantów, którzy wstrzymają ruch na ulicach i skrzyżowaniach, którymi przejadą kolumny rolkarzy i wrotkarzy.

Pierwszy przejazd został zaplanowany na łatwej, ośmiokilometrowej trasie. Motywem przewodnim będą bajkowe postacie, a organizatorzy zachęcają do przebrania się. Start o godzinie 18.00. Trasa prowadzi ulicami: Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Świętokrzyską, Marszałkowską, przez Rondo Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, przez Plac Zawiszy, Towarową, Prostą, przez Rondo ONZ, Aleją Jana Pawła II, Aleją "Solidarności", przez Plac Bankowy, Marszałkowską, Świętokrzyską, Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście.

Drugi przejazd będzie ekstremalny. W ciągu czterech godzin wrotkarze i wrotkarki, rolkarze i rolkarki pokonają 53 kilometry. Początek o godzinie 22.00. Trasa prowadzi ulicami: Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Świętokrzyską, Marszałkowską, przez Plac Konstytucji, Waryńskiego, Trasą Łazienkowską, Aleją Niepodległości, Batorego, Boboli, Wołoską, Rzymowskiego, Puławską, Pileckiego, Gandhi, Aleją Komisji Edukacji Narodowej, Rosoła, Aleją Rodowicza "Anody", Doliną Służewiecką, Aleją Sikorskiego, Aleją Witosa, Wisłostradą, przez Most Łazienkowski, Wał Miedzeszyński, Fieldorfa "Nila", Ostrobramską, Kinową, Aleją Waszyngtona, Aleją Zieleniecką, Targową, Aleją "Solidarności", Jagiellońską, Trasą Toruńską, Wysockiego, Odrowąża, Starzyńskiego, przez Most Gdański, Słomińskiego, Międzyparkową, Bonifraterską, Muranowską, Andersa, przez Plac Bankowy, Marszałkowską, Świętokrzyską, Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście.

Nightskating Warszawa
Nightskating Warszawa
Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP

Ironman 70.3 - płyną, jadą, biegną

Zawody triatlonowe rozpoczną się w niedzielę o godzinie 8.00 nad Zalewem Zegrzyńskim. Po pływaniu sportowcy wsiądą na rowery. Pojadą przez gminy Nieporęt, Marki i Radzymin. Do Warszawy wjadą Płochocińską i dalej ulicami: Modlińską, Aleją Kuklińskiego, przez Most Skłodowskiej-Curie, Wisłostradą do Szwoleżerów, gdzie zawrócą w stronę Multimedialnego Parku Fontann. Tam zawodnicy zostawią rowery i rozpoczną bieg ulicami: Sanguszki, Konwiktorską, Bonifraterską, Miodową, przez Plac Krasińskich, Miodową, Krakowskim Przedmieściem, przez kampus Uniwersytetu Warszawskiego i Nowym Światem do zawrotki przed Rondem de Gaulle’a. Zawodnicy wrócą tą samą drogą do Zakroczymskiej. Przebiegną trzy takie pętle.

Cała trasa zawodów będzie wygrodzona. Zamknięte zostaną wszystkie ulice i wyjazdy z osiedli łączące się bezpośrednio z trasą zawodów. Piesi przejdą w miejscach i czasie wskazanym przez policję lub służby organizatora.

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Szczegółowe zmiany w ruchu w niedzielę

* w godzinach 8.30-13.30: - zamknięta będzie Płochocińska od granicy miasta do ulicy Szamocin; - zamknięta jezdnia w kierunku granicy miasta Płochocińskiej od Szamocin do Marywilskiej; - zamknięta cała szerokość jezdni Płochocińskiej od ulicy Marywilskiej do Modlińskiej; - Płochocińską od Modlińskiej będzie można dojechać do ulicy Krzyżówki;

* w godzinach 9.00-13.30: - zamknięte dwa pasy Modlińskiej w kierunku Legionowa, od Płochocińskiej do wjazdu na Most Skłodowskiej-Curie; - przejazd Modlińską nad Płochocińską i przy Alei Kuklińskiego będzie tylko wiaduktami; - nie będzie skrętu w ulicę Ekspresową ani wyjazdu z niej na Modlińską; - zamknięta jezdnia Alei Kuklińskiego oraz Mostu Skłodowskiej-Curie w kierunku Bielan; - z Alei Kuklińskiego w Modlińską będzie można skręcić tylko w stronę Żerania; - w kierunku Legionowa kierowcy powinni pojechać Mostem Grota-Roweckiego do Modlińskiej;

* w godzinach 9.00-15.00: - zamknięta jezdnia Wisłostrady w kierunku Mokotowa, od Mostu Skłodowskiej-Curie do Szwoleżerów (bez skrzyżowania); - z Pułkowej kierowcy dojadą tylko do Marymonckiej; - nie będzie wjazdu na Wisłostradę w stronę Mokotowa z ulic: Alei Wittek, Gwiaździstej, Alei Armii Krajowej, Mostu Grota-Roweckiego, Krasińskiego, Wenedów, Grodzkiej, Nowy Zjazd, Karowej, Mostu Poniatowskiego, Ludnej, Wilanowskiej, Górnośląskiej, Mostu Łazienkowskiego i Łazienkowskiej; - dojazd do ulic Boleść, Bugaj i Mostowej będzie od ulicy Długiej;

* w godzinach 9.00-18.00: - zamknięte ulice: Sanguszki, Konwiktorska, Miodowa, Krakowskie Przedmieście; - zamknięta Bonifraterska - od Konwiktorskiej do Placu Krasińskich; - zamknięta Senatorska - od Placu Teatralnego do Miodowej; - zamknięty Nowy Świat - od Pomnika Mikołaja Kopernika do Ronda de Gaulle’a; - zamknięta Świętokrzyska - od Mazowieckiej do Kopernika; - ulicą Tamka w górę, od skrzyżowania z ulicami Topiel i Kruczkowskiego, pojadą tylko dojeżdżający do szpitala dziecięcego i ulicy Kopernika; - ze Słomińskiego nie będzie skrętu w Szymanowską, a Krajewskiego dojazd będzie tylko do Cytadeli; - będą śluzy umożliwiające wjazd i wyjazd z rejonu Starówki na skrzyżowaniach: Konwiktorskiej i Zakroczymskiej, Bonifraterskiej i Franciszkańskiej, Bonifraterskiej i Świętojerskiej oraz Miodowej i Długiej.

* tutaj nie zaparkujesz W niedzielę na wszystkich ulicach, którymi przejadą i pobiegną uczestnicy zawodów, będą ustawione znaki zakazu parkowania wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela. Ograniczenia dodatkowo obejmą ulice Sapieżyńską i Wałową.

* autobusy na objazdach Autobusy komunikacji miejskiej będą jeździły objazdami:

- 178 przez cały dzień na skróconej trasie ze Skoroszy do Ronda Daszyńskiego; - od godziny 7.30 do 13.30 linie: 126, 152, 186, 509, 511, 516, 518, 705, 723, 731, 735, 736, 738, L44, L45; - od godziny 9.00 do 15.00 linie: 100, 106, 107, 114, 118, 131, 141, 159, 166, 185, 187; - od godziny 9.30 do 18.00 linie: 100, 106, 111, 116, 180, 503 i 518.

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Źródło: tvnwarszawa.pl, infoulice
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Tagi:
Remonty i utrudnienia w Warszawie
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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