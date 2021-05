W Ogrodzie Botanicznym ma zakwitnąć dziwidło olbrzymie. Ktoś naderwał jego fragment

Kilka dni temu Ogród Botaniczny UW chwalił się, że wkrótce zakwitnie dziwidło olbrzymie - niezwykle rzadka roślina i równie rzadko kwitnąca w ogrodach. Tymczasem ktoś oderwał fragment łuski okrywającej kwiatostan.

O incydencie w czwartek na Facebooku poinformował Ogród Botaniczny. "Wydawało nam się to zupełnie oczywiste, że nie można dotykać, zrywać, skubać, odłamywać fragmentów żadnych roślin, które rosną w naszych kolekcjach, szczególnie tak rzadkich, pięknych i wyjątkowych, jak dziwidło olbrzymie (Amorphophallus titanum). One rosną tu, a my pielęgnujemy je – dla nas wszystkich" - napisali

"Dziś po południu ktoś oderwał fragment łuski okrywającej kwiatostan... Troskliwie pielęgnujemy ten okaz przez wiele lat, by wszyscy goście mogli obejrzeć ten niezwyczajny i szczególnie rzadki w warunkach Ogrodu Botanicznego spektakl kwitnienia tej rośliny" - dodali.

I zaapelowali, aby rośliny nie dotykać, by mogła cieszyć oczy odwiedzających.

Prezent od mieszkańca

Ta niesamowita roślina trafiła stołecznego ogrodu przypadkiem, podarowana przed laty przez jednego z mieszkańców, który nie mógł się nią opiekować. Dziwidło olbrzymie (Amorphophallus titanum) kwitnie niezwykle rzadko, "dlatego - jeśli zakwitnie w jakimś europejskim ogrodzie botanicznym – jest tłumnie odwiedzane" – napisał na Facebooku ogród botaniczny.

Rosnący w tropikalnej szklarni stołeczny okaz, jeszcze nigdy nie zakwitł. Kilka lat temu wydawało się nawet, że obumarł. "Przez 3 lata bulwa nie wypuszczała kolejnego liścia" – napisali botanicy. Zdesperowani postanowili odprawić specjalny "rytualny taniec". Nie podali szczegółów, ale zabieg był skuteczny, bo po kilku dniach roślina obudziła się wypuszczając z bulwy nowy liść. "To było w październiku 2018 roku" – zaznaczyli ogrodnicy. Teraz stołeczny kwiat wreszcie zakwitnie. "Najbliższe dwa tygodnie będziemy się mu bacznie przyglądać, co i Wam polecamy, gdyż może to być jedyna taka okazja na wiele lat" – zachęcono w informacji.

Dziwidło olbrzymie pochodzi z wilgotnego lasu równikowego na Sumatrze. Należy do rodziny obrazkowatych. Jego kwiatostan jest monstrualnych rozmiarów "bywa, że osiąga wysokość 2 metrów i ponad 1,5 metra szerokości!" – podał uniwersytecki ogród botaniczny. Zarówno kwiatostan, jak i liść wyrastają z ukrytej pod ziemią, ważącej nawet kilkadziesiąt kilogramów bulwy. To w niej gromadzi się materiał zapasowy, który umożliwia wzrost liścia.

Kwiatostan ma postać dużej kolby otoczonej liściem podkwiatostanowym. "Kwiaty męskie i żeńskie umieszczone są na kolbie oddzielnie, (w dolnej części kolby) i zapylane są głównie przez owady wabione bardzo mocnym zapachem padliny, który jest potęgowany przez podwyższoną temperaturę wewnątrz kwiatostanu, ale też i jego wysokość" – wyjaśnił w informacji stołeczny ogród. "Zapach rozchodzi się na duże odległości, żeby w szybkim tempie zgromadzić możliwie najwięcej zapylaczy" - dodał.

Unikatową roślinę można oglądać w szklarni tropikalnej Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. "Dwie szklarnie (Palmiarnia i szklarnia Tropikalna) będą w najbliższym czasie udostępnione zwiedzającym również w tygodniu, od poniedziałku do czwartku w godzinach 10–15. W piątek, sobotę i niedzielę – szklarnie będą otwarte w standardowych godzinach od 10 do 20” - zaznaczył ogród zapraszając do odwiedzin.

