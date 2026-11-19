Dojście na przystanek tramwajowy Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Na problem z poruszaniem się po Moście Poniatowskiego zwrócili członkowie stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Na wykonanym po zmroku nagraniu aktywiści pokazują liczne utrudnienia, z którymi muszą mierzyć się mieszkańcy próbujący dostać się na przystanki autobusowy i tramwajowy. Poruszanie się po moście żartobliwie nazywają "escape roomem". Choć zdają sobie sprawę, że wszystkim tym, którzy muszą tę drogę pokonywać codziennie, wcale nie jest do śmiechu.

Jak wskazują Anna Folta, radna ze Śródmieścia oraz Robert Migas, radny Pragi Południe, obie windy są niesprawne, oznakowanie utrudnia znalezienie zejścia na Solec, a na jednym z przejść brakuje oświetlenia. Zwracają też uwagę, że część pasażerów wysiadających z autobusów jadących w stronę Pragi Południe skraca sobie drogę, przechodząc nielegalnie przez jezdnię.

Od początku listopada już kilkoro radnych ze Śródmieścia złożyło interpelacje w sprawie poruszania się po moście. Do tej pory nie udzielono odpowiedzi na te wystąpienia.

Zagubieni pasażerowie, schody i nierówności

Za dnia sytuację na najstarszej warszawskiej przeprawie obserwował reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, Jak opisał, aby dojść z przystanku autobusowego na tramwajowy, które dzieli około 150 metrów, trzeba iść wzdłuż jezdni do nieczynnej windy. Zejść schodami, przejść pod mostem, znowu schodami do góry, a następnie wzdłuż bardzo ruchliwej ulicy. Na końcu trzeba pokonać kolejne schody. - To przejście zajmuje ponad pięć minut średnim tempem - zrelacjonował nasz reporter.

Z kolei, jak wyliczył, bez działających wind na dojście z Solca na przystanek trzeba przeznaczyć około sześciu minut.

Przejście pomiędzy przystankami na Moście Poniatowskiego Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Mżyk był świadkiem, jak osoby znajdujące się na moście przechodziły przez ruchliwą jezdnię, aby skrócić sobie drogę do tramwaju.

Kolejna kwestia to prowizoryczne, betonowe płyty, które zastępują wyłączony z użytku chodnik na moście. Są wysłużone i bardzo nierówne. Poruszanie się po nich z dziecięcym wózkiem to nie lada wyzwanie.

Do poprawy jest też oznakowanie. - Podczas mojego krótkiego pobytu w tym miejscu dwie osoby zapytały mnie, jak przedostać się z przystanku tramwajowego na Solec - opisał nasz reporter.

Z kolei obskurne klatki schodowe mostu to temat na osobny artykuł. Są niedoświetlone, pomazane, walają się w nich śmieci i czuć odór moczu.

Trudna sytuacja pieszych na Moście Poniatowskiego Trudna sytuacja pieszych na Moście Poniatowskiego Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Trudna sytuacja pieszych na Moście Poniatowskiego Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Trudna sytuacja pieszych na Moście Poniatowskiego Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Trudna sytuacja pieszych na Moście Poniatowskiego Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Trudna sytuacja pieszych na Moście Poniatowskiego Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Trudna sytuacja pieszych na Moście Poniatowskiego Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Trudna sytuacja pieszych na Moście Poniatowskiego Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Trudna sytuacja pieszych na Moście Poniatowskiego Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Trudna sytuacja pieszych na Moście Poniatowskiego Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Trudna sytuacja pieszych na Moście Poniatowskiego Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Trudna sytuacja pieszych na Moście Poniatowskiego Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Trudna sytuacja pieszych na Moście Poniatowskiego Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Trudna sytuacja pieszych na Moście Poniatowskiego Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Trudna sytuacja pieszych na Moście Poniatowskiego Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

W sprawie wind "wykonawca już działa"

Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich przekazał nam, że w poniedziałek otwarto zejścia z mostu przy wieżycach na wysokości ulicy Solec. Po południowej stronie wąskim pasem chodnika można dojść do przejścia pod przystankami tramwajowymi. Jak wyjaśnił, tą drogą da się przejść między przystankami autobusowymi i tramwajowymi oraz zejść na Solec.

Za naprawę wind odpowiada Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Dybalski poinformował, że awaria dotyczy elementów objętych gwarancją, a "wykonawca już działa".

Most w remoncie od ponad trzech lat

Remont zabytkowego wiaduktu mostu Poniatowskiego rozpoczął się w marcu 2023 roku. Według pierwotnych zapowiedzi Zarządu Dróg Miejskich, miał potrwać dwa lata, czyli do wiosny 2025 roku. Prace objęły odcinek od stacji Warszawa Powiśle do ulicy Wioślarskiej, w tym schody i przejście pod Alejami Jerozolimskimi łączące przystanki tramwajowe. Już latem 2025 roku, gdy drogowcy remontowali przejście pod torami, tramwaje przestały zatrzymywać się na wiadukcie.

W marcu 2026 roku ZDM tłumaczył, że po odkuciu betonu okazało się, że naprawy muszą objąć większą część konstrukcji, niż zakładano. Zakres prac trzeba było też uzgadniać z konserwatorem zabytków. Drogowcy zapowiadali wtedy, że najbardziej uciążliwe roboty skończą się na przełomie kwietnia i maja. We wrześniu informowali jednak o kolejnym etapie remontu balustrad nad Wisłostradą. Na czas tych prac pieszych skierowano na wygrodzoną część jezdni w stronę centrum.

Niezależnie od tego przedłużył się wakacyjny remont torowiska. Jak informowaliśmy, po zdjęciu torów wyszły na jaw problemy z odwodnieniem wiaduktu. Tramwaje wróciły na most 31 sierpnia, ale przez blisko dwa tygodnie nadal nie zatrzymywały się na przystankach. Pasażerowie mogli ponownie z nich korzystać dopiero dwa tygodnie później.

"To jest mrówcza praca"

Jakub Dybalski wyjaśnił, że dłuższy odcinek chodnika po południowej stronie pozostaje wygrodzony z powodu remontu balustrad. Zabytkowe elementy trzeba zdemontować, przewieźć do zakładu pod Wrocławiem, a po konserwacji ponownie zamontować. - To jest mrówcza praca - powiedział. Jak dodał, północny chodnik jest obecnie dostępny, ale balustrady po tej stronie również czeka renowacja.

Przedstawiciel ZDM nie wskazał daty zakończenia całego remontu. Jak tłumaczył, w przypadku niektórych elementów zakres prac i sposób ich wykonania można ustalić dopiero po ich odsłonięciu i konsultacji z konserwatorem zabytków. Z tego powodu umowę z wykonawcą aneksowano już kilkakrotnie. Według Dybalskiego, prace pod wiaduktem są bliskie ukończenia, a roboty koncentrują się teraz na jego górnym poziomie.

- Trwa to dłużej niż zakładaliśmy i za te utrudnienia mieszkańców przepraszamy - podsumował Dybalski.