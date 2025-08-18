Niewybuch przy moście Gdańskim. Utrudnienia

Niewybuch znaleziono w okolicach mostu Gdańskiego (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: PLK

- Podczas prac ziemnych przy torowisku na skrzyżowaniu Słomińskiego i Międzyparkowej znaleziono najprawdopodobniej niewybuch z okresu II wojny światowej. Teren został zabezpieczony. Czekamy na przyjazd saperów - powiedział mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.

Autobusy na objazdach

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o utrudnieniach w kursowaniu linii 178, 500, 503, Z-5 w rejonie ulic Słomińskiego/Międzyparkowa. Autobusy zostały skierowane na trasę objazdową.

Linie 178, 503 w kierunku Konwiktorskiej kursują ulicami: Bonifraterska, Konwiktorska, Zakroczymska, Wenedów, Wybrzeże Gdańskie, Sanguszki.

Natomiast linia 500 i Z-5 w obu kierunkach: Starzyńskiego, Jagiellońska, Al. Solidarności, Grodzka, Wybrzeże Gdańskie, Sanguszki, Konwiktorska, Muranowska, (powrót: Słomińskiego), Stawki, Al. Jana Pawła II, rondo "Radosława", al. Jana Pawła II.

Utrudnienia w ruchu pociągów

ZTM poinformował, że dopuszczony został ruch pociągów z ograniczoną prędkością na odcinku Warszawa Gdańska – Warszawa Praga.

Trwa przywracanie rozkładowej organizacji ruchu dla pociągów Kolei Mazowieckich oraz Szybkiej Kolei Miejskiej. Utrudnienia dotyczą pociągów linii S4 i S40.

Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM – ZTM w 1 i 2 strefie.

KM przekazały, że obowiązuje również wzajemne honorowanie biletów KM - PKP Intercity na całym obszarze kursowania pociągów KM (nie dotyczy pociągów kategorii EIP Pendolino i I klasy).

Budowa przejścia podziemnego na Dworcu Gdańskim Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl