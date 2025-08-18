Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Niewybuch przy moście Gdańskim. Utrudnienia

Niewybuch znaleziono w okolicach mostu Gdańskiego (zdjęcie ilustracyjne)
Niewybuch znaleziono w okolicach mostu Gdańskiego (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: PLK
W poniedziałek podczas prac związanych z wymianą torowiska tramwajowego w okolicach mostu Gdańskiego znaleziono niewybuch z czasu drugiej wojny światowej. Są utrudnienia w ruchu autobusów i pociągów regionalnych.

- Podczas prac ziemnych przy torowisku na skrzyżowaniu Słomińskiego i Międzyparkowej znaleziono najprawdopodobniej niewybuch z okresu II wojny światowej. Teren został zabezpieczony. Czekamy na przyjazd saperów - powiedział mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.

Autobusy na objazdach

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o utrudnieniach w kursowaniu linii 178, 500, 503, Z-5 w rejonie ulic Słomińskiego/Międzyparkowa. Autobusy zostały skierowane na trasę objazdową.

Linie 178, 503 w kierunku Konwiktorskiej kursują ulicami: Bonifraterska, Konwiktorska, Zakroczymska, Wenedów, Wybrzeże Gdańskie, Sanguszki.

Natomiast linia 500 i Z-5 w obu kierunkach: Starzyńskiego, Jagiellońska, Al. Solidarności, Grodzka, Wybrzeże Gdańskie, Sanguszki, Konwiktorska, Muranowska, (powrót: Słomińskiego), Stawki, Al. Jana Pawła II, rondo "Radosława", al. Jana Pawła II.

Utrudnienia w ruchu pociągów

ZTM poinformował, że dopuszczony został ruch pociągów z ograniczoną prędkością na odcinku Warszawa Gdańska – Warszawa Praga.

Trwa przywracanie rozkładowej organizacji ruchu dla pociągów Kolei Mazowieckich oraz Szybkiej Kolei Miejskiej. Utrudnienia dotyczą pociągów linii S4 i S40.

Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM – ZTM w 1 i 2 strefie.

KM przekazały, że obowiązuje również wzajemne honorowanie biletów KM - PKP Intercity na całym obszarze kursowania pociągów KM (nie dotyczy pociągów kategorii EIP Pendolino i I klasy).

Czytaj też: Pokazali, jak powstaje przejście podziemne przy Dworcu Gdańskim

WhatsApp Video 2025-07-21 at 13
Budowa przejścia podziemnego na Dworcu Gdańskim
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: dg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PLK

Udostępnij:
TAGI:
Polskie Koleje PaństwowePolicja
Czytaj także:
Dzielnicowi zatrzymali poszukiwanego listem gończym
Od czterech lat ukrywał się przed policją, wpadł przez alkohol
Mokotów
Stadion Legii przy Łazienkowskiej
Chciał kupić koszulkę klubu, został pobity. "Nigdy nie widzieliśmy takiej agresji"
Śródmieście
Na moście Poniatowskiego zostanie wymieniona dylatacja
Drogowcy ostrzegają przed zwężeniem na moście
Śródmieście
Jezioro Zegrzyńskie (zdjęcie ilustracyjne)
Wyskoczył z motorówki i przepadł. Akcja poszukiwawcza
Nowe oznakowanie na Wisłostradzie
Drogowcy wracają na Wisłostradę. Utrudnienia także na Senatorskiej i Broniewskiego
Żoliborz
Przebudowa Złotej
Ponad 40 gorących nocy w ciągu trzech miesięcy. 3 kilometry dalej już tylko 17
Śródmieście
Do wypadku doszło w miejscowości Dębe (zdjęcie ilustracyjne)
Motocykl mijał ciąg samochodów, wtedy doszło do wypadku
Droga powiatowa przez Kampinoski Park Narodowy
Nielegalne wjeżdżają do Kampinosu. Straż parku przyłapała kierowcę quada
Na rzece uruchomiono urządzenia natleniające wodę
Setki śniętych ryb, służby natleniają wodę we Wkrze
Do tragicznego wypadku doszło w miejscowości Stary Kiełbów
Skręcał w lewo, zderzył się motocyklem. Dwie osoby nie żyją
Autobusy linii 170 pojadą objazdem
Wymiana magistrali ciepłowniczej i utrudnienia na placu
Praga Północ
34-latka została zatrzymana
Pokłóciła się z partnerem, wezwała policję i sama trafiła za kratki
Ratownicy wodni pracowali na Wiśle (zdjęcie ilustracyjne)
Zsunął się z materaca, zniknął pod wodą
Akcja poszukiwawcza w Trojanowie koło Garwolina
Tragiczny długi weekend na Mazowszu
Do wypadku doszło w miejscowości Unin
Kierowca potrącił dwoje dzieci
Śmiertelny wypadek w miejscowości Męczyn
Spalone auto, kilkanaście metrów dalej ciało kierowcy
Kontrole elektrycznych jednośladów w Warszawie
Kontrolowali rowery elektryczne. Co siódmy w ogóle nie był rowerem
Ulice
Akcja ratunkowa na plaży w Nieporęcie
Tonął w jeziorze, wyciągnęli go inni plażowicze
Otwarcie Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
"Dla pokoleń, dla przyszłości, w centrum polskiej polityki pamięci"
Wypadek na S8 w Konopnicy (woj. łódzkie)
Trzy wypadki i pożar na jednej trasie. Są ofiary
Ulice
Moment ucieczki mężczyzny z parkingu
Porysował auto i uciekł, przeskakując przez bramę. Szukają go
Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Już tona martwych ryb. "Pomóżcie naszej Wkrze"
Awantura w autobusie (zdjęcie ilustracyjne)
Chcą kupić 120 autobusów. Mają być przystosowane do ewakuacji ludności
Komunikacja
Sprzęt na defiladzie na Wisłostradzie
Na ziemi czołgi, na niebie myśliwce, na morzu okręty
Śródmieście
Transportery opancerzone
Szef sztabu generalnego zameldował o zakończeniu defilady
Śródmieście
Z Wisły w Górze Kalwarii Wyłowiono ciało
Z Wisły wyłowiono ciało kobiety
Lot dreamliner
Usterka i nieplanowane lądowanie w Chinach. Problemy rejsu do Warszawy
TVN24
Auto
Tragiczny wypadek pod Garwolinem. Nie żyją dwie osoby
TVN24
Setki dokumentów w opuszczonym budynku
Setki porzuconych dokumentów. Wśród nich listy płac, akty notarialne
Włochy
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego na Wisłostradzie
Nie tylko defilada. Atrakcje
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki