Śródmieście Akcja służb w Alei Solidarności. Znaleziono niewybuch Alicja Glinianowicz |

W czasie remontu torowiska wykopano niewybuch (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: tvn24

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- Zawiadomienie o obiekcie wykopanym z ziemi w trakcie prac remontowych torowiska wpłynęło do nas przed godziną 7. Na miejscu są obecni policjanci rozpoznania minersko-pirotechnicznego, którzy wstępnie potwierdzili, że niebezpieczny niewybuch może pochodzić z okresu drugiej wojny światowej - powiedziała nam mł. asp. Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji.

Teren zabezpiecza policja. W drodze na miejsce jest patrol saperski.

Utrudnienia w ruchu

W związku ze znalezieniem niewybuchu występują spore utrudnienia drogowe. Droga od Al. Jana Pawła II do Placu Bankowego jest obecnie zamknięta w obydwu kierunkach.

Kierowcy kierowani są na objazdy. Na ten moment nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.