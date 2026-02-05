Chmielna już do poprawki? Uszkodzona nawierzchnia deptaku

Uszkodzona nawierzchnia ulicy Chmielnej Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Zaledwie rok temu zakończyła się gruntowna modernizacja Chmielnej. Ulica zyskała elegancką nawierzchnię, przybyło drzew i mebli miejskich. W ostatnich dniach na odcinku między Domami Centrum a tzw. placem pięciu rogów nawierzchnia zrobiła się nierówna.

W mediach społecznościowych pojawiły się spekulacje, że winni są kierowcy samochodów dostawczych sklepów i restauracji wjeżdżający często wjeżdżają na ulicę, która w założeniach miała być deptakiem. Według urzędników tym razem zawiniła pogoda.

- Prawdopodobną przyczyną są utrzymujące się od dłuższego czasu niskie temperatury. Grunt zamarza nawet do metra pod powierzchnią. Po ustąpieniu mrozów płyty powinny osadzić się na swoim miejscu. Jeśli tak się nie stanie, to na wiosnę planowane są przeglądy gwarancyjne z udziałem wykonawcy. Wówczas usterka zostanie usunięta - wyjaśniła Anna Łobko, rzeczniczka prasowa Urzędu Dzielnicy Śródmieście.

Zielona metamorfoza Chmielnej

Przez wiele lat ulica Chmielna była postrzegana jako miejsce zdegradowane i niezachęcające do spacerów. Na skutek decyzji ratusza i porozumienia z konserwatorem zabytków ulica mogła zyskać nowy wygląd. Po trwającym ponad rok remoncie Chmielna zmieniła się w atrakcyjny deptak.

Wymieniono nawierzchnię ulicy z wykorzystaniem dotychczasowej podbudowy. Kostkę betonową zastąpiły płyty granitowe, a pasy z kostki granitowej wykonano z odzyskanego materiału. Kostka granitowa posłużyła też – jako uzupełnienia – przy budynkach.

Przy kinie Atlantic i tzw. skwerze bukinistów postawiono ławki, krzesła, stojaki rowerowe, podesty drewniane, kratownice przy drzewach, słupki kamienne i kosze na śmieci. Na skwerze przy kinie powstała mała fontanna.