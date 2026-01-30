Logo TVN Warszawa
Śródmieście
"Wózkowicz nie niedźwiedź, nie zapada w sen zimowy". Zima w mieście to dla nich koszmar

Alicja Glinianowicz
Ubity śnieg uniemożliwia poruszanie się Izie
Zima nie sprzyja samodzielności. Dla części mieszkańców oznacza izolację lub problemy w przemieszczaniu się. Zasypane chodniki, hałdy śniegu przy przejściach i śliskie podjazdy to koszmar dla osób z niepełnosprawnościami.

Zimowa Warszawa potrafi zachwycić - białe alejki, parki i ulice, gałęzie obsypane skrzącym się śniegiem i szyby ozdobione wzorami przez mróz. Ładnie. Jednak gdy jedni podziwiają uroki zimy, inni - pozostają w domu. Nie z wyboru - z przymusu. Czas, kiedy na ulicach i chodnikach zalega śnieg, jest wyjątkowo trudny dla osób z niepełnosprawnościami.

Nie potrafisz sobie tego wyobrazić? To zobacz.

Marcin

Marcin przez pierwsze dwa tygodnie zimy pracował tylko zdalnie. Cieszy się, że pracodawca nie robił z tym problemu. - Potem postanowiłem stawić czoła pogodzie i wrócić do normalności, choć nie miałem pewności, co zastanę na ulicach. Zacząłem jednak dojeżdżać do pracy – opowiada.

Dziennikarka tvnwarszawa.pl
