"Niemcy" zamiast "hitlerowców" na tablicach pamięci ofiar okupacji. Konserwator zabytków zapowiada zawiadomienie prokuratury

Stołeczny konserwator zabytków szacuje straty po tym, jak na tablicach poświęconym pamięci ofiar okupacji i Powstania Warszawskiego pojawiły się plakietki ze słowem "Niemcy", które zasłoniły słowo "hitlerowcy". Zapowiada też złożenie zawiadomienia do prokuratury.

Na Kontakt 24 napisała do nas pani Magda, która w ostatni weekend miała być świadkiem przyklejania do tablicy poświęconej pamięci pomordowanych podczas II wojny światowej plakietki ze słowem "Niemcy", która zasłoniła słowo "hitlerowcy". "Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność ojczyzny. Tu w sierpniu 1944 hitlerowcy (zmieniono na "Niemcy") rozstrzelali 90 osób ludności cywilnej" - w ten sposób ktoś zmienił tablicę znajdującą się w Alejach Jerozolimskich w pobliżu Kruczej.

Napis "Niemcy" zamiast "hitlerowcy" na tablicy w Alejach Jerozolimskich Magda / Kontakt24

Konserwator zabytków: dewastacja jednych z najcenniejszych warszawskich miejsc pamięci

W poniedziałek stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki poinformował w mediach społecznościowych, że oryginalne tablice z piaskowca "zostały oszpecone tandetnymi, przyklejonymi na trwały klej wycinankami z pianki". Wśród adresów, gdzie doszło do uszkodzeń, wymienił: Nowy Świat 59, Krakowskie Przedmieście 62, Wolska 58, Grójecka 24, czy Barską 4. "Być może potraktowałbym to jako zwykły akt wandalizmu i oddolną inicjatywę społeczną, z którymi czasami tablice Tchorka się już zmagały. Ale tym razem mamy do czynienia ze zmasowaną akcją w skali całego miasta, z zaplanowanym działaniem, które dewastuje jedne z najcenniejszych warszawskich miejsc pamięci. Nie zgadzam się na takie prowadzenie "dyskusji" historycznej, które więcej ma wspólnego z wandalizmem, niż faktycznym dialogiem historycznym i społecznym" - zaznaczył konserwator.

Model tablicy 1:1 zachowany w pracowni Karola Tchorka Stołeczny konserwator zabytków

Przypomniał też, że tablice powstały w 1949 roku w efekcie konkursu ogłoszonego przez SARP. "Ich autor, Karol Tchorek niezwykłą wagę przywiązywał do spójności kształtu, kroju pisma, a także najbliższego otoczenia. Osobną dyskusję przeprowadzono nad brzmieniem każdej z tablic, które od tamtej pory stały się jednym z najsilniejszych znaków w przestrzeni Warszawy" - wskazał Krasucki. Dodał, że jeszcze kilka lat temu pojawiły się postulaty uzupełnienia treści o dodatkowe informacje. Często także domagano się korekty tekstu i umieszczenia jego anglojęzycznego tłumaczenia. Przyjętym rozwiązaniem stały się dodatkowe tabliczki zamontowane w sąsiedztwie głównej tablicy, które pozwoliły na wprowadzenie dodatkowych treści. W ten sposób pogodzono postulaty historyków ze względami konserwatorskimi.

Zawiadomienie do prokuratury za niszczenie miejsca pamięci

"Dzisiejsza akcja z piankowymi wycinankami nie tylko niszczy miejsca pamięci. To także celowe budowanie silnego napięcia i negatywnych nastrojów społecznych, które niweczą przyjęte wcześniej metody dialogu" - ocenił. I wskazał, że tablice Tchorka to zabytki, choć nie figurują jeszcze w rejestrze zabytków, ale "tak mocno wpisały się w krajobraz historyczny miasta, że trudno sobie bez nich wyobrazić pielęgnowanie pamięci o Warszawie okupacyjnej i Powstaniu Warszawskim". Konserwator o pomoc w usunięciu szkód poprosił zarządców terenu, ale jak zaznaczył, wydatki na konserwację powinny być pokryte przez tego, kto niszczył. Zapowiedział też, że do mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków zostanie złożony wniosek o wpis całego zespołu warszawskich tablic do rejestru zabytków.

Konserwator - jak informował w mediach społecznościowych - najpierw podejrzewał, kto może być sprawcą i szykował zawiadomienie do prokuratury. Jak powiedział w rozmowie z tvnwarszwawa.pl, upewnił się jeszcze w poniedziałek wieczorem, a to spowodowało zmianę jego treści. - Wczoraj warszawski klub "Gazety Polskiej" przyznał się do tego w TV Republika. W związku z czym modyfikujemy zawiadomienie i przekażemy je prokuraturze. Będziemy próbować odklejać tablicę i sprawdzać na podstawie jednej, jakie szkody to wyrządziło - przekazał nam we wtorek po południu Michał Krasucki. Jak dodał, dopiero wtedy uda się sprawdzić, czy klej z plakietki uszkodził np. konstrukcję tablicy lub, czy potrzebne będą specjalistyczne preparaty, by móc je usunąć.

Plakietki z napisem "Niemcy" zamiast "hitlerowcy" na pamiątkowych tablicach Napis "Niemcy" zamiast "hitlerowcy" na pamiątkowych tablicach | Stołeczny konserwator zabytków Napis "Niemcy" zamiast "hitlerowcy" na pamiątkowych tablicach | Stołeczny konserwator zabytków Napis "Niemcy" zamiast "hitlerowcy" na tablicy w Alejach Jerozolimskich | Magda / Kontakt24

