Urząd miasta poinformował, że w poniedziałek i wtorek Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski świecą się na niebiesko. "To nasze symboliczne wsparcie dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego" - wyjaśniono we wpisie na oficjalnym profilu miasta na Facebooku. "Trzymamy mocno kciuki za cały zespół i misję!" - dodano.

Podobny wpis zamieścił także Zarząd Dróg Miejskich, który odpowiada za utrzymanie mostu Śląsko-Dąbrowskiego. "Chcemy uczcić to ogromne osiągnięcie naszego rodaka oraz niezwykle ważne wydarzenie dla polskiej nauki" - zaznaczyli drogowcy. I przypomnieli, że niebieski to kolor nawiązujący do nieba i kosmosu.

Drugi Polak w kosmosie - co będzie tam robił?

Sławosz Uznański-Wiśniewski miał we wtorek polecieć w kosmos w ramach misji kosmicznej Ax-4, ale firma SpaceX poinformowała, że lot odbędzie się nie wcześniej niż w środę. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to start odbędzie się tego dnia około godziny 14 czasu polskiego z Centrum Kosmicznego Johna F. Kennedy'ego na przylądku Canaveral na Florydzie. SpaceX ma też zapasowy plan, który zakłada przełożenie lotu na czwartek na godzinę 13.37 czasu polskiego.

Udział Polaka w tej ekspedycji to rezultat umowy podpisanej między Ministerstwem Rozwoju i Technologii a Europejską Agencją Kosmiczną na przygotowanie i przeprowadzenie polskiej misji naukowo-technologicznej IGNIS na ISS.

Głównym celem misji Axiom-4 jest przeprowadzenie serii badań z zakresu inżynierii, medycyny, biologii i biotechnologii. Polski astronauta spędzi dwa tygodnie na orbicie. Będą one pracowite: przeprowadzi on szereg eksperymentów, których nie można zrealizować w ziemskich warunkach.

Doktor Sławosz Uznański-Wiśniewski będzie drugim po Mirosławie Hermaszewskim Polakiem w kosmosie i pierwszym, który dotrze na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

Gdzie obejrzeć start misji Ax-4?

Osoby zainteresowane śledzeniem na żywo startu misji kosmicznej Ax-4 mogą udać się do Centrum Nauki Kopernik. Jak wyjaśnił stołeczny ratusz, zorganizuje ono wspólne oglądanie w dniu rozpoczęcia ekspedycji. "Na miejscu - transmisją, goście specjalni i inne atrakcje" - zaznaczono.

Transmisję ze startu będzie można oglądać w programie specjalnym "Polak w kosmosie" w TVN24, TVN24 BIS,oraz na tvn24.pl i TVN24+. W jego ramach widzowie będą mogli zobaczyć przygotowania i start rakiety, posłuchać relacji naszych reporterów na miejscu w USA: Huberta Kijka i Marcina Wrony, a w specjalnie przygotowanym studiu w Warszawie posłuchać także rozmów z wyjątkowymi gośćmi.

