Śródmieście "Przez wiele lat współtworzył historię i życie artystyczne warszawskiego baletu" Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Teatr Wielki w Warszawie Źródło wideo: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Teatr Wielki - Opera Narodowa

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Informację o śmierci artysty przekazała placówka w mediach społecznościowych.

Jak podał Teatr Wielki, Zbigniew Czapski-Kłoda ukończył Państwową Szkołę Baletową im. Romana Turczynowicza w Warszawie. Z Teatrem Wielkim związany był od 1987 roku, początkowo jako artysta tancerz, a w latach 1996-2019 jako koryfej. "Przez wiele lat współtworzył historię i życie artystyczne warszawskiego baletu" - podkreślono.

W latach 1990-1995 występował jako solista w Theater und Philharmonie Essen (TUP) w Niemczech. Współpracował z takimi choreografami, jak Maurice Béjart, Glen Tetley, Hans van Manen, Rudi van Dantzig, Ohad Naharin, Jiří Kylián, Mats Ek, Krzysztof Pastor i Emil Wesołowski. W latach 2020-2021 pełnił funkcję kierownika baletu w Operze na Zamku w Szczecinie.

"Wspominamy go jako osobę niezwykle pomocną"

"W ostatnich latach swojej zawodowej drogi pracował w pionie administracyjnym Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, pozostając częścią naszej teatralnej społeczności. Zawsze znajdował czas dla koleżanek i kolegów, chętnie służąc im radą i wsparciem. Wspominamy go jako osobę niezwykle pomocną i życzliwą, pełną pozytywnego nastawienia" - przekazał Teatr Wielki.

Jak podkreślono, Zbigniew Czapski-Kłoda w szczególności wyróżniał się jako tancerz charakterystyczny. Na scenie Teatru Wielkiego stworzył wiele wyrazistych ról, m.in. Drosselmeyera w "Dziadku do orzechów" w choreografii Andrzeja Glegolskiego, Hrabiego, ojca Julii, w "Pannie Julii" Birgit Cullberg, Radży w "Bajaderze" Natalii Makarowej, Ojca Panny Młodej w "The Bridges of Time" Jiříego Kyliána, Starego Żołnierza w "Zielonym stole" Kurta Joossa, Karczmarza i Księdza w "Poskromieniu złośnicy" Johna Cranki, a także Marszałka Dworu w "Jeziorze łabędzim" w wersji Krzysztofa Pastora.

"W ostatnim okresie życia zmagał się z chorobą nowotworową" - poinformował Teatr Wielki.