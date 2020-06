Nie żyje sokół z Pałacu Kultury. Śmigły rozbił się o wieżowiec

Pod koniec marca zachęcaliśmy, aby "zostać w domu i obserwować życie sokołów Gigi i Franka wysiadujących cztery jajka na szczycie Pałacu Kultury i Nauki". Życie ptasiej rodzinki można było podglądać 24 godziny na dobę, dzięki transmisji z kamerki umieszczonej w gnieździe. Ci, którzy to robili, mogli zobaczyć, jak pod koniec kwietnia na świat przychodzą trzy sokoły. Maluchy nazwano: Syrenka, Śmigły i Wawer.

W ubiegły czwartek Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt, które opiekuje się sokołami, pochwaliło się, że młode sokoły mają już za sobą pierwsze loty. "Wczoraj [w środę - red.] pierwszy wyskoczył Śmigły i szczęśliwie po 9 godzinach wrócił do gniazda. Dziś na wylot zdecydowała się Syrena, trochę niefortunnie, bo zamiast z barierki, wyleciała z rynny, chwilę później Wawer, pięknie wybił się z belki. Teraz czekamy na ich szczęśliwy powrót" - pisali na Facebooku.

Śmigły zderzył się z wieżowcem, nie przeżył

Sokoły wróciły, ale nie na długo. Dzień później stowarzyszenie poinformowało o śmierci jednego z nich - Śmigłego, który zderzył się z pobliskim wieżowcem. Razem ze Śmigłym z gniazda wyfrunęły Syrenka i Wawer. Wśród fanów obserwujących na co dzień życie ptaków zawrzało. O wypłoszenie ich z gniazda oskarżyli pracowników, którzy tego dnia pracowali na iglicy PKiN.

Stowarzyszenie odniosło się do tego także na Facebooku: "Najprawdopodobniej nie miało to związku z wyjściem ludzi na iglicę, ponieważ ten osobnik już dzień wcześniej latał i powrócił do gniazda. Wyjście ludzi na iglicę w tej chwili wyjaśniamy. Z formalnego punktu widzenia prace na iglicy były zaplanowane wcześniej przy uzyskaniu niezbędnych zgód. Niestety nie zadziałał gdzieś przepływ informacji na temat lęgu sokołów".