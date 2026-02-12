Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Przyciągała uwagę tysięcy osób. Nie żyje Giga, samica sokoła z Pałacu Kultury i Nauki

Nie żyje Giga, samica sokoła z Pałacu Kultury i Nauki
29.03.2020 | Sokoły na szczycie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
Źródło: www.peregrinus.pl
Nie żyje Giga, samica sokoła wędrownego, która mieszkała w gnieździe na szczycie Pałacu Kultury i Nauki. "Pozostanie ważną częścią historii oraz symbolem dzikiej natury, która od lat ma tu swój dom" - poinformował Pałac Kultury.

"Smutna wiadomość z gniazda. Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że Giga, samica sokoła wędrownego związana z Pałacem Kultury i Nauki, odeszła" - przekazał w czwartek Pałac Kultury i Nauki w mediach społecznościowych.

"Ważna część historii Pałacu"

Giga pochodziła z Głogowa - wykluła się 15 maja 2013 roku w gnieździe na kominie KGHM. Od kilku lat była jedną z bohaterek pałacowego gniazda i częścią niezwykłej historii sokołów w samym sercu Warszawy.

Wspólnie z Frankiem, a później z Hrabią, wychowywała młode i przyciągała uwagę tysięcy osób śledzących losy pałacowych sokołów. Gniazdo ptaków znajduje się na szczycie PKiN, pod iglicą.

"Giga pozostanie ważną częścią historii Pałacu Kultury i Nauki oraz symbolem dzikiej natury, która od lat ma tu swój dom" - napisał PKiN.

"Pałacowa rezydentka" została ranna

Kilkanaście godzin przed komunikatem PKiN Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt Sokół poinformowało, że dostało informację o rannym ptaku przed Pałacem Kultury i Nauki, który ekopatrol straży miejskiej zabrał w środę do Ptasiego Azylu.

"Zdjęcie oraz odczyt obrączki wskazują, że jest to Giga. Stan naszej pałacowej rezydentki nie jest dobry. Czekamy na więcej informacji z azylu, jeżeli przeżyje noc, może będzie jakaś szansa, trzymajcie mocno kciuki za nią" - podawało w środę stowarzyszenie.

Co było przyczyną śmierci Gigi?

Szefowa Ptasiego Azylu Andżelika Gackowska przekazała, że w godzinach popołudniowych odbyła się sekcja zwłok ptaka. - Stan narządów nie wskazuje na jednoznaczną przyczynę. Ptak nie był wycieńczony czy wygłodzony, choć miał uraz barku, jednak nie był on przyczyną śmierci. Nie została też otruta. Przyczyna jego śmierci jest raczej naturalna, zresztą ptak był już wiekowy - powiedziała. 

Opracowała Magdalena Gruszczyńska

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Stowarzyszenie SOKÓŁ/peregrinus.pl

