Śródmieście Nie żyje Adam Borowski ps. Nikita. Walczył w Powstaniu Warszawskim Oprac. Alicja Glinianowicz |

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Adam Borowski urodził się 6 marca 1926 r. Jego ojciec był oficerem w 66. Kaszubskim Pułku Piechoty w Chełmnie. Pół roku przed wybuchem wojny powierzono mu zadanie zorganizowania Batalionu Obrony Narodowej w Kościerzynie. Widząc, że na Pomorzu robi się coraz bardziej niebezpiecznie, wysłał syna i żonę do Warszawy.

Brał udział w Powstaniu Warszawskim

Podczas Powstania Warszawskiego Adam Borowski był żołnierzem Oddziału Osłonowego Wojskowych Zakładów Wydawniczych. Walczył w Śródmieściu Północnym. W rozmowie zrealizowanej na potrzeby Archiwum Historii Mówionej tak wspominał 1 sierpnia 1944 r.: "Byłem na odprawie szkoły podchorążych na ulicy Grzybowskiej. Miało tam być pięciu kursantów, a zostało nas tylko dwóch. Ten, który tam mieszkał, ja i instruktor. Nie zostaliśmy uprzedzeni o wybuchu Powstania i dowiedzieliśmy się, że coś się dzieje, więc razem z instruktorem chcieliśmy się przedrzeć do oddziału, żeby wziąć udział w Powstaniu. Chcieliśmy iść na Powiśle, ale już były trudności. To było 2 sierpnia. Przenocowaliśmy u kolegi na Okólniku w Warszawie, a 2 sierpnia weszliśmy w skład oddziału osłonowego" - opowiadał.

Po kapitulacji Powstania Borowski trafił do niewoli niemieckiej - był jeńcem Stalagu X B Sandbostel. "Potem w drugiej połowie stycznia przenieśli nas do Stalagu X-A, ale nas wzięli na komenderówkę do pracy w Hamburgu. Przeszliśmy tam nawet niezłe bombardowanie. Potem Niemcy nie chcieli nas zostawić w Hamburgu i w kwietniu nas wyprowadzili do miejscowości Husum pod granicą duńską. Tam przyszło wyzwolenie, z tym że to był obóz najpóźniej oswobodzony, bo dopiero 10 maja" - dodał.

W 1947 r. wrócił do Polski. Zamieszkał w Gdańsku. Ukończył studia z zakresu prawa i zarządzania przedsiębiorstwami. Pracował jako radca prawny w Stoczni Północnej. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Warszawskim Krzyżem Powstańczym i Medalem "Pro Patria".

"W wieku 100 lat odszedł na wieczną wartę"

Informację o jego śmierci przekazało Muzeum Powstania Warszawskiego.

"Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w wieku 100 lat na wieczną wartę odszedł Adam Borowski ps. Nikita" - napisano.

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