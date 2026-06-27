Nie płacił rat za Bentleya i Lamborghini. Wartość aut to blisko 1,7 miliona złotych
Policjanci po otrzymaniu zawiadomienia o przywłaszczeniu luksusowych pojazdów wartych łącznie blisko 1,7 mln złotych, ustalili miejsca postoju aut.
Bentley i Lamborghini odzyskane
"Po przeprowadzonych oględzinach odzyskany Bentley oraz oba Lamborghini zostały przekazane leasingodawcy, który zgłosił ich przywłaszczenie w związku z zaległościami w spłacie kredytów" - podaje podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji.
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Według polskiego prawa za przywłaszczenie grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Śledztwo nadzorowane jest przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Śródmieście-Północ.
Policjanci odzyskali przywłaszczone luksusowe pojazdy o łącznej wartości blisko 1,7 mln złotych
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Źródło: tvnwarszawa.pl