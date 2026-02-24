Nie działa winda prowadząca do stacji Ratusz-Arsenał Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Na skrzyżowaniu alei "Solidarności", gen. Andersa i placu Bankowego jest pięć wind. Wszystkie są przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zmieści się w nich także rodzic z dziecięcym wózkiem.

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o tym, że jedna z nich nie działa. Czytelnik zauważył, że wisi na niej kartka o awarii, ale prac naprawczych nie widać. - Dzwoniłem do dyżurnego, przyszła pani i powiedziała, że administruje stacją metra i może pomóc wnieść i znieść po schodach (wózek - red.), ale ona jest jedna i może być z tym ciężko. Winda nie działa już około trzy tygodnie - poinformował mężczyzna.

Winda, którą ma na myśli czytelnik, znajduje się w narożniku alei "Solidarności" i ulicy gen. Andersa, po południowej stronie stacji Ratusz-Arsenał . Tabliczka nad drzwiami windy informuje, że można nią zjechać do przejścia podziemnego (-1) i na peron pierwszej linii metra (-2). Obok są schody, także prowadzące do podziemnej kolejki.

Na miejsce pojechał Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl. Potwierdził, że winda nie działa. Na jej drzwiach wisi kartka, informująca o awarii dźwigu. Jest też podany termin naprawy - 28 lutego.

Nie działa winda prowadząca do stacji Ratusz-Arsenał

Nie działają dwie windy

- To jest winda, która zjeżdża bezpośrednio na peron i to jedyna taka winda, więc w tym momencie nie ma możliwości zjazdu na peron - przyznał Maciej Czerski z Metra Warszawskiego.

Awaria trwa od 5 lutego. - Został uszkodzony mechanizm awaryjnego ryglowania drzwi, to część mechaniczna - wyjaśnił. Jak zapewnił, części konieczne do naprawy zostały już zamówione i niebawem zostaną dostarczone.

Windy na metro Ratusz Arsenał Źródło: Zarząd transportu Miejskiego

Ale, jak się okazuje, to nie jedyna winda unieruchomiona na stacji Ratusz-Arsenał. Poza tą, o której poinformował czytelnik, nie działa także ta przy kinie Muranów (można nią było zjeżdżać na poziom -1). - Ona została zalana podczas ostatnich roztopów. Uszkodziła się elektronika - przekazał Czerski. I dodał, że części do tego dźwigu również zostały zamówione i powinny dotrzeć we wtorek lub w środę. Skutki awarii obu wind potrwają do końca tygodnia.

Na stacji Ratusz-Arsenał są jeszcze trzy inne windy. Te działają. Wszystkie prowadzą do przejścia podziemnego na poziomie -1. Jedna znajduje się przy Błękitnym Wieżowcu. Dwie pozostałe zapewniają komunikację podziemnego korytarza z przystankami tramwajowymi.

Działająca winda przy Błękitnym Wieżowcu Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl