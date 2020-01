Nie będzie składanych parkingów. Pieniądze wydane, projekt w szufladzie

Dokumentacja gotowa, pieniędzy nie ma

Jak mówi nam rzecznik ZTM Tomasz Kunert, wybrano ofertę firmy EC Industria, która wyceniła swoje usługi na 265 680 złotych. Ale to nie cała kwota, którą zainwestowano, bo wcześniej ktoś opracował wytyczne do przetargu. Oczywiście nie za darmo. - Instytut Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej przygotował w 2017 opracowanie w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji parkingów o konstrukcji demontowalnej oraz pełnił nadzór nad pracami wykonawcy dokumentacji technicznej - informuje Kunert i dodaje, że uczelnia zainkasowała za swoje prace 193 910 złotych.

Łącznie daje to 459 590 tysięcy złotych. Jak zapewnia nasz rozmówca, nie były to pieniądze wyrzucone w błoto.

- Mamy opracowanie, które mówi nam o tym, jak taki parking może zostać zbudowany, jakie są możliwości rynkowe i techniczne budowy. Na podstawie tego materiału jesteśmy gotowi do kontynuowania tego procesu, czyli do uzyskiwania kolejnych decyzji, które są wymagane przy stawianiu takiego parkingu. Wiemy, co chcemy zbudować. Wiemy, jak to zrobić. Czekamy tylko na decyzję, czekamy na sygnał finansowy - tłumaczy rzecznik ZTM. Jak szacuje, od decyzji do oddania parkingu kierowcom upłynęłoby półtora roku do dwóch lat. Ale oczekiwany "sygnał finansowy" prędko nie nadejdzie. - W tej chwili w budżecie miasta stołecznego Warszawy nie ma pieniędzy na budowę takiego parkingu - przyznaje Tomasz Kunert.