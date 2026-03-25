Szukają siedziby dla unijnej instytucji. Warszawa poza finałem

Unijni przywódcy na szczycie w Brukseli

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Konkurentami Warszawy było osiem miast: Liege w Belgii, Malaga w Hiszpanii, Lille we Francji, Zagrzeb w Chorwacji, Rzym we Włoszech, Haga w Holandii, Porto w Portugalii oraz Bukareszt w Rumunii.

"W pierwszym etapie wyboru siedziby EUCA kraje członkowskie w Radzie UE oraz Parlament Europejski wskazały po dwa miasta, które przeszły do ostatecznego głosowania. Na krótkiej liście obu instytucji znalazły się Rzym i Lille, a Warszawa uzyskała trzecie miejsce" - poinformowało PAP źródło unijne.

Stolica Polski jest już siedzibą unijnej agencji ds. granic Frontex, natomiast w stolicy Włoch nie ulokowano do tej pory żadnej z agencji UE i to właśnie Rzym w starciu z francuskim Lille ma mieć teraz większe szanse.

Proponowano biurowiec przy alei Jana Pawła II

Polski rząd liczył, że w Warszawie zostanie zlokalizowana siedziba unijnego urzędu celnego, ponieważ Polska ma wszelkie możliwe rodzaje przejść granicznych, a także znajduje się na Nowym Jedwabnym Szlaku łączącym UE z Chinami. Poza tym na korzyść Warszawy miało przemawiać to, że jest już siedzibą Frontexu, który będzie współpracować z nowym urzędem.

Pełnomocniczka ministra finansów i gospodarki ds. ubiegania się o ustanowienie siedziby EUCA Małgorzata Krok powiedziała, że Warszawę wyróżnia także świetna siatka połączeń do wszystkich innych państw członkowskich, a w samym mieście po prostu dobrze się żyje, co miałoby znaczenie dla pracowników nowego urzędu.

W konkursie szukano siedziby mogącej pomieścić 250 pracowników nowego urzędu, który ma odpowiadać za nadzór nad kontrolą celną w UE w obliczu rosnących wyzwań, m.in. związanych z usługami e-commerce. Polska zaproponowała na siedzibę biurowiec Upper One budowany przy alei Jana Pawła II w Warszawie.

Zadania Urzędu Celnego UE

Utworzenie Urzędu Celnego UE (EUCA) jest częścią reformy celnej UE - niezbędnej, by sprostać rosnącej presji, która wynika ze zwiększonego przepływu towarów, rozdrobnienia systemów krajowych, szybkiego rozwoju handlu elektronicznego i zmieniających się realiów geopolitycznych.

Zadaniem EUCA będzie m.in. utworzenie i obsługa Centrum Danych Celnych UE. Celem nowego urzędu będzie także koordynowanie współpracy pomiędzy urzędami krajowymi oraz wspieranie ich w upraszczaniu procedur celnych dla przedsiębiorstw oraz w zapewnianiu efektywnego poboru ceł i podatków.

Nowa unijna agencja EUCA ma też przyczynić się do wzmocnienia ochrony rynku UE przed niebezpiecznymi lub nielegalnymi produktami. Wiele państw UE w ostatnim czasie borykało się z problemem napływu tanich produktów zamawianych za pośrednictwem chińskich platform e-handlowych, takich jak Shein, AliExpress czy Temu. Od 1 lipca br. wprowadzona zostanie opłata celna w wysokości 3 euro od małych paczek o wartości poniżej 150 euro, ale będzie ona funkcjonować jako rozwiązanie tymczasowe do czasu reformy celnej. Nowy urząd może odgrywać rolę w docelowym rozwiązaniu tego problemu.

Unia celna została wprowadzona w Europie w 1968 r. Zniosła ona cła pomiędzy krajami członkowskimi Wspólnoty i wprowadziła jednolite stawki w handlu z państwami trzecimi. Unijne stolice zgodziły się wtedy na to, by kompetencje handlowe przejęła Komisja Europejska, która w ich imieniu odpowiada m.in. za negocjowanie umów o wolnym handlu z innymi partnerami gospodarczymi na świecie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Dariusz Gałązka