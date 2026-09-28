Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Alert RCB w związku z atakiem na Ukrainę
Alert RCB w związku z atakiem na Ukrainę
Śródmieście

Chcieli odwołać Rafała Trzaskowskiego. Koniec zbierania podpisów

|
Zbierają podpisy pod wnioskiem referendalnym o odwołanie prezydenta Warszawy
Czy można w referendum odwołać prezydenta kraju? Konkret24 wyjaśnia
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Zakończyło się zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz Warszawy. "Wymagany ustawowo próg nie został osiągnięty" - poinformowali organizatorzy akcji.

"Stołeczna Operacja Referendalna oficjalnie dobiegła końca. W ciągu dwóch miesięcy zebraliśmy 111 000 podpisów mieszkańców stolicy. Wymagany ustawowo próg nie został osiągnięty, co oznacza, że referendum odwoławcze się nie odbędzie" - poinformowała w poniedziałek po południu Stołeczna Operacja Referendalna.

Zabrali 111 tysięcy podpisów, to za mało

Organizatorzy akcji podsumowali swoje starania o referendum.

"111 tysięcy zebranych podpisów w zaledwie dwa miesiące; około 30 ryz papieru z wypełnionymi kartami; około 15 tysięcy roboczogodzin ciężkiej pracy w terenie i sztabie; setki aktywnych wolontariuszy na ulicach wszystkich dzielnic; dziesiątki tysięcy mieszkańców, którzy bezpośrednio zaangażowali się w działanie; ogromna operacja zbudowana całkowicie od zera, bez rozbudowanego aparatu partyjnego i przy bardzo ograniczonych środkach finansowych" - napisali.

Zbieranie podpisów przez Stołeczną Operację Referendalną rozpoczęło się 30 lipca i trwało do 28 września. Aby zwołać referendum, potrzebne były głosy 10 procent wyborców w Warszawie, czyli około 132 tysięcy osób.

Dlaczego chcieli odwołać Rafała Trzaskowskiego?

Inicjatorem akcji był Maciej Wilk, przedsiębiorca i szef stowarzyszenia Tak dla CPK, a bezpośrednim impulsem do jej rozpoczęcia -wybuch afery w Szpitalu Południowym.

Wilk podkreślał też, że Stołeczna Operacja Referendalna jest inicjatywą w pełni obywatelską, oddolną, nieinspirowaną przez żadne ugrupowanie polityczne.

Organizatorzy akcji tłumaczyli, że "łączy ich chęć zapoczątkowania zmian w Warszawie", które - według nich - "są potrzebne po 20 latach nieprzerwanej władzy tej samej ekipy rządzącej".

SOR chce wykorzystać "zespół, kontakty, bazę organizacyjną i bezcenne doświadczenie". Dlatego Stołeczna Operacja Referendalna przekształca się w Stołeczną Organizację Rozwoju, która ma monitorować decyzje ratusza i dzielnic, analizować wydatki miasta, przedstawiać własne propozycje zmian oraz interweniować w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców.

"A skoro możemy, to pracujemy dalej"

Do sprawy odniósł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. "To już oficjalne. Referendum w Warszawie się nie odbędzie. Organizatorzy akcji nie zebrali w ciągu ostatnich dwóch miesięcy wystarczającej liczby podpisów" - napisał w mediach społecznościowych. I podziękował za wsparcie wszystkim, którzy go wspierali.

"Przede mną ponad dwa lata na stanowisku prezydenta Warszawy. Dwa kolejne lata pracy nad realizacją planów rozwoju miasta. Planów popieranych przez zdecydowaną większość mieszkańców" - zauważył.

Tych, którzy podpisali się pod wnioskiem, zapewnił, że będzie robił wszystko, by "mieli w nadchodzących latach dużo powodów do dumy i satysfakcji z tego, jak rozwija się Warszawa".

"A skoro możemy, to pracujemy dalej. Budujemy Warszawę dla wszystkich. Po prostu" - podsumował.

W Warszawie było już referendum

W Warszawie odbyło się już referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta - w październiku 2013 roku - i dotyczyło Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Główną przyczyną było niezadowolenie części mieszkańców i opozycji z jej decyzji. Inicjatorzy zarzucali jej m.in. złą organizację komunikacji miejskiej, podwyżki cen biletów, chaos wokół wywozu śmieci i opóźnienia w kluczowych inwestycjach (np. w budowie metra i Mostu Północnego).

Referendum okazało się nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Do urn poszło jedynie 25,66 procent uprawnionych, co nie spełniało wymaganego wówczas progu 30 procent.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Czytaj także:
Zderzenie na dk 79
Karambol z udziałem tirów. Droga krajowa zablokowana
Okolice
Lotnisko Warszawa-Modlin
Samolot lądował bez podwozia. Musieli wstrzymać operacje lotnicze
Okolice
Tragiczny wypadek w Kościerzynie. Samochód przygniótł dziecko
Chłopca śmiertelnie przygniótł samochód. Śledztwo
TVN24
Trzymiesięczny areszt za znęcanie nad żoną
Znęcał się psychicznie nad żoną. Trafił do aresztu
Okolice
Pędził hulajnogą ponad 100 km/h
Ekspresówką pędził na hulajnodze, szuka go policja. Nagranie
Wola
19-latek został zatrzymany
Z wiatrówki strzelał do pociągu. 19-latek zatrzymany
Okolice
Wyciekły dane mieszkańców bloku w Wilanowie. Ktoś zawarł na nie polisy OC
Wykradli dane mieszkańców. Na ich nazwiska zawarto dziesiątki polis OC
Alicja Glinianowicz
Kierująca uderzyła w ogrodzenie
Najpierw uderzyła w inne auto, potem w płot. Była pijana
Okolice
Utrudnienia w kursowaniu pociągów na odcinku Skierniewice - Warszawa Wschodnia (zdjęcie ilustracyjne)
Utrudnienia na kolei. Pociągi opóźnione, zmiany na trasach
Śródmieście
Narkotyki znalezione przez policjantów
Ponad kilogram narkotyków w mieszkaniu. Wyjaśnienia zdziwiły policjantów
Okolice
680 zarzutów za fikcyjne badania techniczne
Bez badania wpisywali pozytywny wynik. Usłyszeli 680 zarzutów
Okolice
"Łowcy głów" zatrzymali mężczyznę poszukiwanego dwoma listami gończymi
Podawał się za pracownika banku. Straty na prawie dwa miliony złotych
Śródmieście
Mężczyzna złamał zakaz zbliżania się i trafił do aresztu (zdj. ilustracyjne)
Zakaz zbliżania się do matki nie wystarczył, jest areszt
Okolice
Wypadek w Górkach (powiat garwoliński)
Spłoszony koń wbiegł w grupę osób, dwie trafiły do szpitala
Mazowieckie
praca, sprzątnie, klamka drzwi, dezynfekcja
Zauważyli, że znikają pieniądze. Podejrzenie padło na sprzątaczkę
Wilanów
Protest w obronie koni przed Torem Służewiec
"Stop wiązaniu języków koniom". Protest przed Torem Służewiec
Mokotów
Zwycięzca Stephen Kibor z Kenii na mecie 48. Maratonu Warszawskiego
Kenijczyk i Węgierka zwycięzcami Maratonu Warszawskiego
Śródmieście
Potrącenie 14-latka na hulajnodze (zdjęcie ilustracyjne)
Pouczenie dla 14-latka, mandat dla jednego z rodziców
Okolice
Kontrola drogowa (ilustracyjne)
Zatrzymali go, bo jechał za szybko. To nie był największy problem
Okolice
Komputer (zdj. ilustracyjne)
"Kupujący" wyczyścili konta sprzedających
Okolice
Na granicy Piaseczna i Józefosławia powstanie centrum danych
Protestują przeciwko powstaniu jednego, są informacje o dwóch kolejnych
Dariusz Gałązka
Zbiórka żołędzi w stołecznym zoo
Ogłosili wielką zbiórkę dla zwierząt. Nie chodzi o pieniądze
Praga Północ
Wypadek w miejscowości Bieńki Karkuty
Motocyklista wiózł nastolatka, rozbili się w rowie
Okolice
Wypadek na krajowej "50" pod Ostrowią Mazowiecką
"Na łuku drogi zjechała do przydrożnego rowu"
Okolice
Zderzenie karetki z łosiem
Karetka zderzyła się z łosiem
Okolice
Tramwaj linii 20
Tramwaje nie dojeżdżają na Boernerowo
Bemowo
Pętla Osiedle Górczewska
Autobusy wróciły na pętlę. Wkrótce dotrze tu metro
Bemowo
komputer
Cztery lata inwestował w kryptowaluty. Stracił dostęp do konta i pieniędzy
Okolice
Łabędziem zaopiekował się Ekopatrol
Jeden wpadł pod samochód, drugi uderzył w budynek
Wawer
Zarzuty w sprawie rozboju usłyszały cztery osobu
Sterroryzowali i obrabowali kobiety. Czterej nastolatkowie zatrzymani
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki