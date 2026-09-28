Śródmieście Chcieli odwołać Rafała Trzaskowskiego. Koniec zbierania podpisów Oprac. Katarzyna Kędra |

Czy można w referendum odwołać prezydenta kraju? Konkret24 wyjaśnia Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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"Stołeczna Operacja Referendalna oficjalnie dobiegła końca. W ciągu dwóch miesięcy zebraliśmy 111 000 podpisów mieszkańców stolicy. Wymagany ustawowo próg nie został osiągnięty, co oznacza, że referendum odwoławcze się nie odbędzie" - poinformowała w poniedziałek po południu Stołeczna Operacja Referendalna.

Zabrali 111 tysięcy podpisów, to za mało

Organizatorzy akcji podsumowali swoje starania o referendum.

"111 tysięcy zebranych podpisów w zaledwie dwa miesiące; około 30 ryz papieru z wypełnionymi kartami; około 15 tysięcy roboczogodzin ciężkiej pracy w terenie i sztabie; setki aktywnych wolontariuszy na ulicach wszystkich dzielnic; dziesiątki tysięcy mieszkańców, którzy bezpośrednio zaangażowali się w działanie; ogromna operacja zbudowana całkowicie od zera, bez rozbudowanego aparatu partyjnego i przy bardzo ograniczonych środkach finansowych" - napisali.

Zbieranie podpisów przez Stołeczną Operację Referendalną rozpoczęło się 30 lipca i trwało do 28 września. Aby zwołać referendum, potrzebne były głosy 10 procent wyborców w Warszawie, czyli około 132 tysięcy osób.

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Dlaczego chcieli odwołać Rafała Trzaskowskiego?

Inicjatorem akcji był Maciej Wilk, przedsiębiorca i szef stowarzyszenia Tak dla CPK, a bezpośrednim impulsem do jej rozpoczęcia -wybuch afery w Szpitalu Południowym.

Wilk podkreślał też, że Stołeczna Operacja Referendalna jest inicjatywą w pełni obywatelską, oddolną, nieinspirowaną przez żadne ugrupowanie polityczne.

Organizatorzy akcji tłumaczyli, że "łączy ich chęć zapoczątkowania zmian w Warszawie", które - według nich - "są potrzebne po 20 latach nieprzerwanej władzy tej samej ekipy rządzącej".

SOR chce wykorzystać "zespół, kontakty, bazę organizacyjną i bezcenne doświadczenie". Dlatego Stołeczna Operacja Referendalna przekształca się w Stołeczną Organizację Rozwoju, która ma monitorować decyzje ratusza i dzielnic, analizować wydatki miasta, przedstawiać własne propozycje zmian oraz interweniować w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców.

"A skoro możemy, to pracujemy dalej"

Do sprawy odniósł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. "To już oficjalne. Referendum w Warszawie się nie odbędzie. Organizatorzy akcji nie zebrali w ciągu ostatnich dwóch miesięcy wystarczającej liczby podpisów" - napisał w mediach społecznościowych. I podziękował za wsparcie wszystkim, którzy go wspierali.

"Przede mną ponad dwa lata na stanowisku prezydenta Warszawy. Dwa kolejne lata pracy nad realizacją planów rozwoju miasta. Planów popieranych przez zdecydowaną większość mieszkańców" - zauważył.

Tych, którzy podpisali się pod wnioskiem, zapewnił, że będzie robił wszystko, by "mieli w nadchodzących latach dużo powodów do dumy i satysfakcji z tego, jak rozwija się Warszawa".

"A skoro możemy, to pracujemy dalej. Budujemy Warszawę dla wszystkich. Po prostu" - podsumował.

To już oficjalne. Referendum w Warszawie się nie odbędzie. Organizatorzy akcji nie zebrali w ciągu ostatnich dwóch miesięcy wystarczającej liczby podpisów.



Dziękuję wszystkim, którzy okazywali mi w tym czasie zaufanie oraz wspierali realizowaną przeze mnie wizję rozwoju… — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) September 28, 2026 Rozwiń

W Warszawie było już referendum

W Warszawie odbyło się już referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta - w październiku 2013 roku - i dotyczyło Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Główną przyczyną było niezadowolenie części mieszkańców i opozycji z jej decyzji. Inicjatorzy zarzucali jej m.in. złą organizację komunikacji miejskiej, podwyżki cen biletów, chaos wokół wywozu śmieci i opóźnienia w kluczowych inwestycjach (np. w budowie metra i Mostu Północnego).

Referendum okazało się nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Do urn poszło jedynie 25,66 procent uprawnionych, co nie spełniało wymaganego wówczas progu 30 procent.