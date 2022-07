Miało być ponad 170, nie widać ani jednego. Co się stało z miejskimi poidełkami?

Na ulicach miało stanąć ponad 170 poidełek, kształtem nawiązujących do "grubej Kaśki". Pierwsze źródełka pojawiły się w 2019 roku, ale po wakacjach zniknęły. Nie wróciły do dziś, mimo panujących upałów. Dlaczego?

W 2017 roku wiceprezydent Michał Olszewski zapowiadał, że poidełka będą montowane na terenie całego miasta. Wstępnie w projekcie do budżetu obywatelskiego wskazano 25 miejsc w Śródmieściu , m.in.: plac Bankowy, plac Zbawiciela, plac Unii Lubelskiej, plac na Rozdrożu, bulwary czy Stare Miasto. W marcu 2018 roku ogłoszono przetarg na produkcję poidełek. Początkowo zgłosiła się jedna firma, ale jej oferta była zbyt droga. Postępowanie powtórzono w maju, jednak i wtedy wpłynęły oferty przewyższające budżet. Wykonawcę udało się wyłonić dopiero we wrześniu 2018 roku, czyli u schyłku wakacji, kiedy ich montaż nie miał już sensu.

"Nie cieszyły się dużym zainteresowaniem "

W listopadzie 2019 roku zdemontowane źródełka trafiły do magazynu i są tam do dziś. Kwiecień-Łukaszewska dodała, że w sumie wyprodukowanych zostało 188 poidełek w dwóch typach i z dwoma opcjami dodatkowymi - z misą dla zwierząt lub z maskownicą. - Poidełko aluminiowe to koszt zakupu około 27 tysięcy złotych, poidełko z brązu około 30 tysięcy złotych - podała rzeczniczka i dodała, że łącznie na urządzenia wydano ponad 4,3 miliona złotych.