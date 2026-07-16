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Śródmieście

Nawoływał do przestępstwa, będzie musiał opuścić Polskę

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Nawoływał do popełnienia przestępstwa i znieważał uczestników marszu
Nawoływał do popełnienia przestępstwa i znieważał uczestników marszu
Źródło wideo: Komenda Stołeczna Policji
Źródło zdj. gł.: Komenda Stołeczna Policji
Stołeczni policjanci zatrzymali 23-letniego obywatela Ukrainy. Młody mężczyzna opublikował w mediach społecznościowych nagranie, które zawierało nawoływanie do popełnienia przestępstwa oraz wulgarne treści skierowane do uczestników Marszu Pamięci o Ofiarach Rzezi Wołyńskiej.

Autor nagrania został namierzony i zatrzymany w Bydgoszczy przez funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji. 

Publicznie nawoływał do przestępstwa

"23-latek usłyszał zarzut publicznego nawoływania za pośrednictwem ogólnodostępnych mediów społecznościowych do popełnienia przestępstwa wobec jednej z uczestniczek zgromadzenia" - podał młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. "W ocenie śledczych czyn cechuje się rażąco wysoką społeczną szkodliwością" - dodał.

Nawoływał do popełnienia przestępstwa i znieważał uczestników marszu
Nawoływał do popełnienia przestępstwa i znieważał uczestników marszu
Nawoływał do popełnienia przestępstwa i znieważał uczestników marszu
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji
Nawoływał do popełnienia przestępstwa i znieważał uczestników marszu
Nawoływał do popełnienia przestępstwa i znieważał uczestników marszu
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji
Nawoływał do popełnienia przestępstwa i znieważał uczestników marszu
Nawoływał do popełnienia przestępstwa i znieważał uczestników marszu
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji

Mężczyzna został przekazany Straży Granicznej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej go do wyjazdu z Polski.

Służby zapewniły, że tego rodzaju zachowania będą ścigane "z pełną stanowczością - bez względu na narodowość, pochodzenie czy obywatelstwo sprawcy".

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaPrzestępczość w Warszawie
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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