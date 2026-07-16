Nawoływał do przestępstwa, będzie musiał opuścić Polskę
Autor nagrania został namierzony i zatrzymany w Bydgoszczy przez funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji.
Publicznie nawoływał do przestępstwa
"23-latek usłyszał zarzut publicznego nawoływania za pośrednictwem ogólnodostępnych mediów społecznościowych do popełnienia przestępstwa wobec jednej z uczestniczek zgromadzenia" - podał młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. "W ocenie śledczych czyn cechuje się rażąco wysoką społeczną szkodliwością" - dodał.
Mężczyzna został przekazany Straży Granicznej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej go do wyjazdu z Polski.
Służby zapewniły, że tego rodzaju zachowania będą ścigane "z pełną stanowczością - bez względu na narodowość, pochodzenie czy obywatelstwo sprawcy".