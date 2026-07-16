Śródmieście Nawoływał do przestępstwa, będzie musiał opuścić Polskę Oprac. Alicja Glinianowicz |

Nawoływał do popełnienia przestępstwa i znieważał uczestników marszu Źródło wideo: Komenda Stołeczna Policji Źródło zdj. gł.: Komenda Stołeczna Policji

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Autor nagrania został namierzony i zatrzymany w Bydgoszczy przez funkcjonariuszy Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji.

Publicznie nawoływał do przestępstwa

"23-latek usłyszał zarzut publicznego nawoływania za pośrednictwem ogólnodostępnych mediów społecznościowych do popełnienia przestępstwa wobec jednej z uczestniczek zgromadzenia" - podał mł. asp. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji i dodał: "W ocenie śledczych czyn cechuje się rażąco wysoką społeczną szkodliwością".

Nawoływał do popełnienia przestępstwa i znieważał uczestników marszu Nawoływał do popełnienia przestępstwa i znieważał uczestników marszu Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji Nawoływał do popełnienia przestępstwa i znieważał uczestników marszu Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji Nawoływał do popełnienia przestępstwa i znieważał uczestników marszu Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji

Mężczyzna został przekazany Straży Granicznej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej go do wyjazdu z Polski.

Służby zapewniły, że tego rodzaju zachowania będą ścigane "z pełną stanowczością - bez względu na narodowość, pochodzenie czy obywatelstwo sprawcy".