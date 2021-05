"Dzieci dalej potrzebują komputerów, brakuje pieniędzy". Mobilizacja w Uwolnij Złomka

Zorganizują korepetycje dla dzieci z problemami

Lokal, gdzie zespół specjalistów ożywia stare komputery, czyli tak zwana "złomiarnia", już jest. Stare sprzęty dostają nowe życie i trafiają do potrzebujących dzieci. Do pomocy zgłosiły się dziesiątki wolontariuszy. - Około 30 osób co tydzień przychodzi do złomiarni przy Niepodległości. Mamy też bardzo dużo sprzętu. Przekazano nam sprzęt za blisko pół miliona złotych. To są: komputery, laptopy, monitory, setki kabli, setki wszystkiego. Natomiast to, czego nam brakuje, to pieniądze. W sumie zużyliśmy na części ponad 100 tysięcy złotych z fundacji Sarigato, z fundacji Dokładam się, z warszawskiego KIK-u oraz ponad 20 tysięcy z datków prywatnych - wylicza Gorski.