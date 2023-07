Plac zabaw ofiarą swojej popularności. Naprawa będzie droższa niż budowa

Rozpoczął się generalny remont zamkniętego od dwóch lat placu zabaw w Parku Ujazdowskim. Po dwóch nieudanych przetargach, do trzeciego zgłosiła się jedna firma. I choć oferta, którą złożyła trzykrotnie przewyższała przewidzianą przez urzędników kwotę, Zarząd Zieleni zdecydował się podpisać umowę z tym wykonawcą.

Plac zabaw w Parku Ujazdowskim to wyjątkowo pechowa inwestycja. Od blisko dwóch lat nie bawiło się na nim żadne dziecko. Problemy zaczęły się jeszcze zanim plac zabaw został otwarty.

Opóźnienia, awarie i spór z wykonawcą

Firma, która rozpoczęła budowę miała kłopot z dotrzymaniem terminu realizacji. Zarząd Zieleni powierzył prace innej, ta jednak szybko natrafiła na problemy: atmosferyczne, geologiczne i prawne (zmiana zasad certyfikacji zabawek). Gdy wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze i plac zabaw otworzono pod koniec lipca 2019 (z dwuletnim opóźnieniem), już po miesiącu pojawiły się kolejne usterki. Potem zamknięto go z powodu zimy, choć mrozu nawet nie było. W końcu sierpnia 2021 nastąpiło zamknięcie ze względów bezpieczeństwa. Ekspertyza Zarządu Zieleni z sierpnia 2021 roku wykazała, że usterki i nieprawidłowości wykryte na placu zabaw spowodowane są "w przeważającej części z użycia przez wykonawcę materiałów słabej jakości i innych niż opisane w dokumentacji technicznej".

Wykonawca inwestycji odmówił jednak wykonania napraw, pomimo obowiązującej do 2024 roku rękojmi. Dlaczego? W marcu ubiegłego roku w przesłanym naszej redakcji oświadczeniu firma Apis przekazała, że "zgłoszone usterki nie powstały z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy, a wyłącznie na skutek nieprawidłowego użytkowania urządzeń zabawowych, wandalizmu oraz rażącego braku konserwacji".

Firma obarczała winą za stan urządzeń dzieci i rodziców. "Urządzenia zabawowe skonstruowane między innymi z lin są użytkowane z kilkukrotnym przeciążeniem. Każdego dnia a w szczególności w weekendy plac zabaw jest eksploatowany nadmiernie, niezgodnie z regulaminem i przeznaczeniem poszczególnych urządzeń, co przekłada się na niszczenie pewnych jego elementów i całych urządzeń. Ponadto dzieci starsze i dorośli korzystają z atrakcji nieprzystosowanych do ich kategorii wiekowej powodując uszkodzenia urządzeń" - poinformowała wówczas Apis Polska.

Trzy przetargi, jeden wykonawca

Urzędnicy podjęli decyzję o znalezieniu innej firmy, która wyeliminuje usterki. Do dwóch ogłoszonych przetargów nie zgłosił się żaden chętny. Do trzeciego jedna firma: KAPIBARA z Knurowa, która prace wyceniła na 3 975 412 złotych. To trzy razy więcej niż przewidywał budżet. I około 300 tysięcy więcej, niż wyniosła... jego budowa od podstaw kilka lat temu.