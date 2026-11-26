Śródmieście Napadali na przechodniów, zrywali łańcuszki. Członkowie międzynarodowego gangu zatrzymani Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Policja rozbiła gang działający na Nowym Świecie Źródło wideo: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

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Pierwsze sygnały o działalności gangu zaczęły napływać do śródmiejskiej policji latem tego roku. Osoby napadnięte na Nowym Świecie zgłaszały się do komendy. Wśród nich byli obywatele Polski, Ukrainy, Niemiec i Włoch.

"W każdym przypadku schemat działania sprawców był podobny, a ich ofiarami były osoby mające na sobie złote łańcuszki i inne kosztowności. Napastnicy nie cofali się przed stosowaniem przemocy" - relacjonuje aspirant Jakub Pacyniak, rzecznik Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Używali gazu łzawiącego, szarpali i bili

Kryminalni ustalili, że napady były zaplanowane, a poszczególne osoby miały ściśle określone zadania. Sprawcy wykorzystywali specyfikę centrum, duży ruch pieszych oraz obecność turystów. Liczyli na anonimowość i szybką ucieczkę w tłumie. Poruszali się w grupie, obserwując przechodniów na Nowym Świecie. Gdy wytypowali ofiarę, część wywoływała zamieszanie, odwracając uwagę ofiary.

"W tym samym czasie inni członkowie grupy zbliżali się do wytypowanej osoby. W dogodnym momencie jedna z nich zrywała łańcuszek i rozpoczynała ucieczkę. Inni w tym samym czasie zabezpieczali drogę ucieczki wspólnikowi, utrudniając pokrzywdzonemu podjęcie pościgu lub uniemożliwiając mu zatrzymanie napastnika. Aby zwiększyć swoje szanse, szarpali ofiarę, używali gazu pieprzowego, a nawet bili" - wyjaśnia Pacyniak.

Jeden z napadów zarejestrowały kamery na Nowym Świecie Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

Dodał, że skalę bezwzględności członków gangu pokazuje jeden z napadów, zarejestrowanych przez kamerę monitoringu.

"Na nagraniu widać, jak trzech przestępców jednocześnie podejmuje działania wobec mężczyzny. Jeden ze sprawców zrywa pokrzywdzonemu łańcuszek, drugi w tym samym momencie używa gazu pieprzowego, a trzeci celowo zagradza drogę i odpycha, gdy zaatakowany zaczął gonić złodzieja" - opisuje rzecznik śródmiejskiej policji.

Zatrzymani w sklepie monopolowym

Policjanci z komendy przy Wilczej namierzyli poszczególnych członków gangu. Pierwsi z nich zostali zatrzymani w kilku miejscach stolicy jeszcze przed główną realizacją.

Kulminacyjnym momentem działań kryminalnych była akcja na Nowym Świecie. Zaplanowali ją na wieczór, gdy grupa ponownie zamierzała zebrać się, by zaatakować i okraść kolejną osobę. Miejscem ich zbiórki był jeden ze sklepów monopolowych. Wkrótce po tym, jak się tam spotkali, do lokalu weszli policjanci.

Policja rozbiła gang działający na Nowym Świecie Policja rozbiła gang działający na Nowym Świecie Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I Policja rozbiła gang działający na Nowym Świecie Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I Policja rozbiła gang działający na Nowym Świecie Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I Policja rozbiła gang działający na Nowym Świecie Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I Policja rozbiła gang działający na Nowym Świecie Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I Policja rozbiła gang działający na Nowym Świecie Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

Łącznie zatrzymali dziesięć osób w wieku od 18 do 42 lat. Wśród nich są obywatele Polski, Francji i Ukrainy.

Wobec trzech obywateli Polski, jednego obywatela Francji i jednego obywatela Ukrainy, którzy usłyszeli zarzuty rozboju, sąd zastosował trzymiesięczny areszt. Zarzuty pobicia usłyszało dwóch mężczyzn, wobec których zastosowano policyjny dozór. Wśród zatrzymanych były dwie kobiety, a jednej z nich postawiono zarzut rozboju. Objęto ją policyjnym dozorem.

Śledczy szacują, że łączna wartość skradzionej biżuterii i innych kosztowności sięga kilkuset tysięcy złotych. Część przedmiotów została odzyskana.

Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ.