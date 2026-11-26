Napadali na przechodniów, zrywali łańcuszki. Członkowie międzynarodowego gangu zatrzymani
Pierwsze sygnały o działalności gangu zaczęły napływać do śródmiejskiej policji latem tego roku. Osoby napadnięte na Nowym Świecie zgłaszały się do komendy. Wśród nich byli obywatele Polski, Ukrainy, Niemiec i Włoch.
"W każdym przypadku schemat działania sprawców był podobny, a ich ofiarami były osoby mające na sobie złote łańcuszki i inne kosztowności. Napastnicy nie cofali się przed stosowaniem przemocy" - relacjonuje aspirant Jakub Pacyniak, rzecznik Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.
Używali gazu łzawiącego, szarpali i bili
Kryminalni ustalili, że napady były zaplanowane, a poszczególne osoby miały ściśle określone zadania. Sprawcy wykorzystywali specyfikę centrum, duży ruch pieszych oraz obecność turystów. Liczyli na anonimowość i szybką ucieczkę w tłumie. Poruszali się w grupie, obserwując przechodniów na Nowym Świecie. Gdy wytypowali ofiarę, część wywoływała zamieszanie, odwracając uwagę ofiary.
"W tym samym czasie inni członkowie grupy zbliżali się do wytypowanej osoby. W dogodnym momencie jedna z nich zrywała łańcuszek i rozpoczynała ucieczkę. Inni w tym samym czasie zabezpieczali drogę ucieczki wspólnikowi, utrudniając pokrzywdzonemu podjęcie pościgu lub uniemożliwiając mu zatrzymanie napastnika. Aby zwiększyć swoje szanse, szarpali ofiarę, używali gazu pieprzowego, a nawet bili" - wyjaśnia Pacyniak.
Dodał, że skalę bezwzględności członków gangu pokazuje jeden z napadów, zarejestrowanych przez kamerę monitoringu.
"Na nagraniu widać, jak trzech przestępców jednocześnie podejmuje działania wobec mężczyzny. Jeden ze sprawców zrywa pokrzywdzonemu łańcuszek, drugi w tym samym momencie używa gazu pieprzowego, a trzeci celowo zagradza drogę i odpycha, gdy zaatakowany zaczął gonić złodzieja" - opisuje rzecznik śródmiejskiej policji.
Zatrzymani w sklepie monopolowym
Policjanci z komendy przy Wilczej namierzyli poszczególnych członków gangu. Pierwsi z nich zostali zatrzymani w kilku miejscach stolicy jeszcze przed główną realizacją.
Kulminacyjnym momentem działań kryminalnych była akcja na Nowym Świecie. Zaplanowali ją na wieczór, gdy grupa ponownie zamierzała zebrać się, by zaatakować i okraść kolejną osobę. Miejscem ich zbiórki był jeden ze sklepów monopolowych. Wkrótce po tym, jak się tam spotkali, do lokalu weszli policjanci.
Łącznie zatrzymali dziesięć osób w wieku od 18 do 42 lat. Wśród nich są obywatele Polski, Francji i Ukrainy.
Wobec trzech obywateli Polski, jednego obywatela Francji i jednego obywatela Ukrainy, którzy usłyszeli zarzuty rozboju, sąd zastosował trzymiesięczny areszt. Zarzuty pobicia usłyszało dwóch mężczyzn, wobec których zastosowano policyjny dozór. Wśród zatrzymanych były dwie kobiety, a jednej z nich postawiono zarzut rozboju. Objęto ją policyjnym dozorem.
Śledczy szacują, że łączna wartość skradzionej biżuterii i innych kosztowności sięga kilkuset tysięcy złotych. Część przedmiotów została odzyskana.
Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ.