Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Napad z siekierami w centrum handlowym. Policja rozbiła gang

|
Podejrzani o zuchwałą kradzież w centrum handlowym zatrzymani
Podejrzani o zuchwałą kradzież w centrum handlowym zatrzymani
Źródło wideo: Komenda Stołeczna Policji
Źródło zdj. gł.: Komenda Stołeczna Policji
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Siekierami wybili witrynę sklepu i skradli telefony oraz elektronikę warte ponad 200 tysięcy złotych. Podejrzani o zuchwałą kradzież w centrum handlowym zostali zatrzymani przez stołeczną policję, gdy szykowali się do kolejnego skoku. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty i trafiło do aresztu.

Zatrzymania są pokłosiem sierpniowego napadu na terenie centrum handlowego Westfield Arkadia. Uczestniczyło w nim trzech zamaskowanych napastników, którzy przy użyciu siekier sforsowali witrynę salonu z telefonami komórkowymi i elektroniką. Według Komendy Stołecznej Policji ich łupem padł nowoczesny sprzęt wart 207 tysięcy złotych.

Namierzeniem sprawców zuchwałego napadu zajęli się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KSP. Przeanalizowali ślady zabezpieczone na miejscu zdarzenia, relacje świadków i nagrania z monitoringu. Krok po kroku odtworzyli przebieg przestępstwa, zidentyfikowali narzędzia użyte podczas napadu i pojazdy wykorzystane do ucieczki. Udało im się też wytypować członków gangu.

"Szykowali się do kolejnego brutalnego skoku"

Na początku września kryminalni, wspierani przez funkcjonariuszy Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego, przeprowadzili w Warszawie akcję zatrzymania trzech mężczyzn. Wszyscy to obywatele Litwy. Dwóch z nich, zdaniem śledczych, jest bezpośrednimi sprawcami sierpniowego napadu.

Podejrzani o zuchwałą kradzież w centrum handlowym zatrzymani
Podejrzani o zuchwałą kradzież w centrum handlowym zatrzymani
Podejrzani o zuchwałą kradzież w centrum handlowym zatrzymani
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji
Podejrzani o zuchwałą kradzież w centrum handlowym zatrzymani
Podejrzani o zuchwałą kradzież w centrum handlowym zatrzymani
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji
Podejrzani o zuchwałą kradzież w centrum handlowym zatrzymani
Podejrzani o zuchwałą kradzież w centrum handlowym zatrzymani
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji

"Wszystko wskazuje na to, że uderzenie policji nastąpiło w ostatnim możliwym momencie, a przestępcy szykowali się do kolejnego brutalnego skoku. Podczas przeszukania zatrzymanych oraz drobiazgowych oględzin ich samochodu, mundurowi zabezpieczyli siekiery, łom i gazy pieprzowe, kominiarki oraz rękawiczki z metkami, mogące posłużyć do kolejnych przestępstw" - informuje Komenda Stołeczna Policji w komunikacie.

Dwaj zatrzymani trafili do aresztu

Dwaj zatrzymani obywatele Litwy usłyszeli zarzut kradzieży rozbójniczej, kradzieży z włamaniem oraz niszczenia mienia. Na wniosek prokuratora, sąd zdecydowało o ich tymczasowym areszcie.

Śledczy z Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ badają, czy grupa mogła mieć na koncie podobne napady na terenie Polski lub Europy. Nie wykluczają też kolejnych zatrzymań.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
PolicjaPrzestępczość w Warszawie
Czytaj także:
Wiodok na ulicę Emilii Plater
Motocyklista potrącił dwoje pieszych. "Przechodzili w miejscu niedozwolonym"
Śródmieście
Utrudnienia związane z biegiem ulicznym (zdjęcie ilustracyjne)
Bieg, parada i przejazd rolkarzy. Sobotnie utrudnienia w ruchu
Śródmieście
Prace w miejscu wykolejenia pociągu w miejscowości Sokolniki Suche (11.09.2026)
Otwarcie linii kolejowej po wypadku. Pociągi kursują wahadłowo
Mazowieckie
Nietypowa inwestycja na Kabatach
Urząd dwa razy nie dał zgody, pozwolił sąd
Dariusz Gałązka
Plac Powstańców Warszawy
Posadzono drzewa, wróciły instrumenty. Plac Powstańców Warszawy w nowej odsłonie
Śródmieście
Wyprzedzanie na przejeździe kolejowym
"Nie próbował się upewnić, czy nie nadjeżdża pociąg i jeszcze mnie zwyzywał"
Okolice
Zatrzymanie pijanego kierowcy
Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy. "Twierdzi, że jest żołnierzem"
Wola
Kajdanki
Ukrywał się kilkanaście miesięcy, z powodu alimentów
Okolice
Policja zatrzymała trzy osoby
Zgłoszenie dostali nad ranem. Pobity mężczyzna nie żyje
Okolice
Prace w miejscu wykolejenia pociągu w miejscowości Sokolniki Suche (11.09.2026)
Jeden tor od soboty rano. Otworzą linię kolejową po katastrofie
Okolice
Kolizja ciężarówki i lokomotywy
Nie zatrzymał się, wjechał przed lokomotywę
Praga Południe
Prezes PiS Jarosław Kaczyński przed siedzibą Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
Awantura przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości
Katarzyna Kędra
Prace w miejscu wykolejenia pociągu w miejscowości Sokolniki Suche
Wiceminister infrastruktury o kierowcy ciężarówki: jego wina jest bezsporna
Okolice
Poszukiwania zaginionego seniora z Sokołowa Podlaskiego (zdjęcie ilustracyjne)
Zaginionego znaleźli na polu kukurydzy. "Nie był w stanie się podnieść"
Okolice
Urząd przeprasza za występ rapera
Rodzice oburzeni. Urzędnicy przepraszają i zapowiadają "dokładniejszą weryfikację"
Katarzyna Kędra
Barbara Tokarska ps. "Jola"
Pomagała rannym, przeżyła atak czołgów. Odeszła w wieku 102 lat
Mokotów
Kontrola drogowa (ilustracyjne)
Zlekceważył trzymiesięczny zakaz. Nie wiedział, że zmieniły się przepisy
Okolice
Stadion Narodowy, Warszawa
Zawody w drifcie na Stadionie Narodowym. Weekend z utrudnieniami
Praga Południe
Gdańsk - przejazd kolejowy
Jedna trzecia pociągów opóźniona. Nowe informacje
Okolice
Ponad kilogram amfetaminy oraz maszynka do tabletkowania znaleziona przez policjantów
W wynajmowanym pokoju ukrywał ponad kilogram amfetaminy
Okolice
Fotoradar rekordzista wraca w Aleje Jerozolimskie
W Warszawie będzie sześć nowych fotoradarów
Ulice
Podpalił opuszczony budynek. 31-latek usłyszał zarzuty
Podpalił budynek w centrum miasta
Okolice
Prace w miejscu wykolejenia pociągu w miejscowości Sokolniki Suche
Jest śledztwo po katastrofie pociągu
Okolice
Remont torowiska na Moście Poniatowskiego
Tramwaje ponownie zatrzymają się na wiadukcie Mostu Poniatowskiego
Śródmieście
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Nowe ustalenia po katastrofie. "Na podstawie monitoringu"
Okolice
53-latek został aresztowany na dwa miesiące
Syn z zarzutami znęcania się nad matką. Trwało to 15 lat
Okolice
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
11 września zwolnią pociągi w całej Polsce. Apel o skrócenie protestu
Okolice
Incydent z udziałem Antoniego Macierewicza na miesięcznicy smoleńskiej
Szarpanina z Macierewiczem. Strzelał z pistoletu na farbę
Śródmieście
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Ogromne straty. Podali kwotę
Okolice
Warszawski Szpital Południowy
Kontrola w Szpitalu Południowym. NFZ podaje szczegóły
Ursynów
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki