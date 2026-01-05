Moda się nie zmienia, te imiona wciąż są najpopularniejsze

26.02.2024 | W Polsce w zastraszającym tempie spada dzietność. Tak źle nie było nigdy Źródło: Renata Kijowska/Fakty TVN

Oba imiona cieszą się największą popularnością już kolejny rok.

"W 2025 roku w Warszawie przyszło na świat 28 401 dzieci" - poinformował ratusz w komunikacie. Wśród najpopularniejszych imion nadawanych w stolicy odnotowano 570 Janów, 454 Franciszków, 453 Leonów, 441 Aleksandrów, 432 Ignacych i 417 Antonich.

Z kolei wśród żeńskich imion od lat króluje Zofia. Nadano je 430 dziewczynkom. 378 małych mieszkanek dostało na imię Helena, urodziło się także 326 Laur i 316 Zuzann, 310 razy nadano imię Hanna, a 268 - Julia.

Są też Eulalia czy Sergiusz

Rzadkie imiona żeńskie nadawane w stolicy to z kolei Eulalia, Felicyta, Kleopatra, Cichosława, Filipina, Florencja, Andżelika, Grażyna, Bożena i Zyta. Natomiast imiona męskie to Jarogniew, Świętopełk, Eligiusz, Miłowit, Hektor, Sergiusz, Erwin, Gromisław, Cezariusz, Magnus, Bastian, Tomir.

"W zeszłym roku w Warszawie odbyło się 5039 ślubów, w tym 3800 cywilnych i 1239 ślubów konkordatowych" - wymienił ratusz.

Dla porównania w 2024 roku na świat przyszło 28 647 dzieci a 4640 pary wzięły ślub.

