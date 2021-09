Kierowca reanimował pasażera, motorniczy prowadził akcję ratunkową. Pracownicy komunikacji nagrodzeni

Konkurs "Osobowość WTP Przyjazna Pasażerom" to wspólna inicjatywa Zarządu Transportu Miejskiego oraz współpracujących z nim przewoźników. Jest przeznaczony dla etatowych pracowników firm przewozowych, którzy - jak czytamy w komunikacie - mają ogromny wpływ na to, jak funkcjonuje transport publiczny w stolicy.

"Kandydatów zgłosili pracodawcy, którzy ocenili szczególne osiągnięcia, dyscyplinę pracy, zaangażowanie, stosunek do pasażerów, współpracowników i przełożonych. A laureatów wybrała kapituła złożona z przedstawicieli ZTM oraz Urzędu m.st. Warszawy, której przewodniczyła Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego" - wskazano.

Wykonał masaż serca i defibrylację u pasażera

Pracuje na stanowisku dyżurnego stacji od grudnia 2018 roku. Mimo dość krótkiego stażu ma opinię osoby kompetentnej, niezawodnej i godnej zaufania. 20 października 2020 roku otrzymał informację od dyspozytora ruchu o zasłabnięciu pasażera na peronie. Pasażer nie dawał oznak życia - doszło do zatrzymania akcji serca. Marcin Cieślak podjął natychmiastową reanimację - wykonał masaż serca i defibrylację za pomocą dostępnego na stacji urządzenia AED. Przybyli wkrótce ratownicy medyczni potwierdzili, że tylko natychmiastowa, kompetentna i odważna (z uwagi na pandemię) interwencja uratowała życie pasażerowi.

Był świadkiem potrącenia, pokierował akcją ratunkową

Podczas prowadzenia tramwaju był świadkiem potrącenia pieszego przez kierowcę. Zachowując zimną krew, Grądzki w pełni profesjonalnie zorganizował i pokierował akcją ratunkową, angażując przy tym inne osoby. Aż do czasu przybycia pogotowia ratunkowego przeprowadził przez ponad 20 minut reanimację, dzięki której udało się przywrócić akcję serca poszkodowanego.

Pomogła starszej, zagubionej pasażerce

Gdy do jej pojazdu wsiadła zagubiona, starsza pani, która nie pamiętała swojego adresu i nie potrafiła udzielić żadnych informacji na swój temat Wiśniewska, na podstawie szczątkowych danych uzyskanych od pasażerki, rozpoczęła poszukiwania jej bliskich. Z sukcesem nawiązała kontakt z jednym z członków rodziny. Po przekazaniu pasażerki pod opiekę policji pozostała w kontakcie telefonicznym z rodziną, aż upewniła się, że starsza pani jest już bezpieczna.

Ocaliła mężczyznę, który chciał popełnić samobójstwo

Zatrzymał tramwaj, gdy na jezdnię wtargnął chłopiec

- Warszawski Transport Publiczny to przede wszystkim ludzie. Bardzo się cieszę, że w szeregach naszych przewoźników mamy tak wielu ofiarnych, zaangażowanych i odpowiedzialnych kierowców, motorniczych, dyżurnych, kierowników pociągów. Serdecznie gratuluję profesjonalizmu w codziennej pracy. Mieszkańcy stolicy mogą na was zawsze liczyć. A przyjazna stolica to przyjazny transport publiczny - mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w trakcie wręczania dyplomów i statuetek laureatom konkursu.