Warszawa szykuje się na kolejną falę mrozów

Zgodnie z prognozami meteorologicznymi w najbliższych dniach ponownie spadnie temperatura. - W związku z tym Państwowa Straż Pożarna ponownie wystawi pięć ogrzewanych namiotów, a dzięki współpracy z Wodociągami Warszawskimi mieszkańcy będą mogli napić się tam ciepłej herbaty i kawy - poinformował stołeczny ratusz.

Namioty będą stały od soboty do poniedziałku w godz. 6-18. Staną przy stacji Metro Centrum, na Rondzie Wiatraczna - między Grochowską a Al. Waszyngtona, na skrzyżowaniu Al. Solidarności/Targowa, przy pętli Metro Wilanowska i przy stacji Metro Słodowiec - Żeromskiego/Marymoncka.

Ogrzewany namiot Źródło: UM Warszawa

Autobusy grzewcze

Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi dwa bezpłatne autobusy dla osób, które będą potrzebowały się ogrzać. Zaczną one kursować od piątku od godz. 18. Autobusy będą kursowały przez całą noc.

"Ich trasy zostały zaplanowane tak, by można było do nich wsiąść w wielu rejonach miasta tam, gdzie jest wielu pieszych" - podał stołeczny ratusz.

"Ogrzej się - linia A" pojedzie trasą: Dworzec Centralny, Emilii Plater, Aleje Jerozolimskie, Aleja Prymasa Tysiąclecia, Górczewska, Leszno, Okopowa, Aleja Solidarności, aleja Jana Pawła II, Dworzec Centralny.

Autobus będzie się zatrzymywał na przystankach: Dw. Centralny, Pl. Zawiszy, Dw. Zachodni; PKP Wola (Kasprzaka); PKP Wola (Wolska); Metro Młynów; Płocka-Szpital; Młynarska; Okopowa; Kino Femina; Rondo ONZ; Dw. Centralny.

Ogrzewany namiot Źródło: UM Warszawa

"Ogrzej się - linia B" będzie kursowała trasą: Plac Hallera, Jagiellońska, Św. Cyryla i Metodego, Targowa, Zamoyskiego, Lubelska, Bliska, Żupnicza, Chodakowska, Stanisławowska, Dwernickiego, Wiatraczna, Grochowska, Zamoyskiego, Targowa, Aleja "Solidarności", Jagiellońska, Plac Hallera.

Autobusy będą się zatrzymywały na przystankach: Plac Hallera; Dw. Wileński; Ząbkowska; Kijowska; Al. Zieleniecka; Dw. Wschodni (Lubelska); Wiatraczna; Praga Płd. - Ratusz; Al. Zieleniecka; Kijowska, Ząbkowska; Dw. Wileński; Plac Hallera.

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że pozostałe przystanki na trasie obowiązują jako "na żądanie" - trzeba kierowcy zasygnalizować potrzebę zatrzymania.