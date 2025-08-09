Pierwsza próba defilady za nami. Nad Warszawą przeleciały samoloty i śmigłowce

Nad Wisłostradą przeleciały samoloty Źródło: TVN24

Rozpoczęły się pierwsze próby do piątkowej defilady. Jako pierwsi ćwiczyli piloci. Nad Wisłostradą przeleciały samoloty i śmigłowce.

Na czas próby wstrzymany został ruch na mostach Gdańskim, Śląsko-Dąbrowskim oraz pieszo-rowerowym.

W uroczystościach 15 sierpnia zaplanowano udział ponad czterech tysięcy żołnierzy, w tym 88 pocztów sztandarowych, a także 50 statków powietrznych, 300 jednostek sprzętu wojskowego i 20 okrętów. Będą także reprezentanci sojuszników z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Rumunii, Eurokorpusu i Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód.

Widzowie będą mogli podziwiać m.in. czołgi Abrams, Borsuki, śmigłowce, samoloty F-16, a na Bałtyku: korwety, fregaty, niszczyciele min oraz jednostki hydrograficzne i ratownicze.

