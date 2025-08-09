Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Pierwsza próba defilady za nami. Nad Warszawą przeleciały samoloty i śmigłowce

Próbny przelot przed Świętem Wojska Polskiego
Nad Wisłostradą przeleciały samoloty
Źródło: TVN24
Samoloty i śmigłowce przecięły niebo nad Wisłostradą. To pierwsza próba do Święta Wojska Polskiego, obchodzonego 15 sierpnia.

Rozpoczęły się pierwsze próby do piątkowej defilady. Jako pierwsi ćwiczyli piloci. Nad Wisłostradą przeleciały samoloty i śmigłowce.

Na czas próby wstrzymany został ruch na mostach Gdańskim, Śląsko-Dąbrowskim oraz pieszo-rowerowym.

Próbny przelot przed Świętem Wojska Polskiego
Próbny przelot przed Świętem Wojska Polskiego
Próbny przelot przed Świętem Wojska Polskiego
Źródło: PAP/Szymon Pulcyn
Próbny przelot przed Świętem Wojska Polskiego
Próbny przelot przed Świętem Wojska Polskiego
Źródło: PAP/Szymon Pulcyn
Próbny przelot przed Świętem Wojska Polskiego
Próbny przelot przed Świętem Wojska Polskiego
Źródło: PAP/Szymon Pulcyn
Próbny przelot przed Świętem Wojska Polskiego
Próbny przelot przed Świętem Wojska Polskiego
Źródło: PAP/Szymon Pulcyn
Próbny przelot przed Świętem Wojska Polskiego
Próbny przelot przed Świętem Wojska Polskiego
Źródło: PAP/Szymon Pulcyn
Próbny przelot przed Świętem Wojska Polskiego
Próbny przelot przed Świętem Wojska Polskiego
Źródło: PAP/Szymon Pulcyn

W uroczystościach 15 sierpnia zaplanowano udział ponad czterech tysięcy żołnierzy, w tym 88 pocztów sztandarowych, a także 50 statków powietrznych, 300 jednostek sprzętu wojskowego i 20 okrętów. Będą także reprezentanci sojuszników z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Rumunii, Eurokorpusu i Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód.

Widzowie będą mogli podziwiać m.in. czołgi Abrams, Borsuki, śmigłowce, samoloty F-16, a na Bałtyku: korwety, fregaty, niszczyciele min oraz jednostki hydrograficzne i ratownicze.

Nad Wisłostradą przeleciały samoloty
Nad Wisłostradą przeleciały samoloty i śmigłowce
Nad Wisłostradą przeleciały samoloty i śmigłowce
Źródło: TVN24
Nad Wisłostradą przeleciały samoloty i śmigłowce
Nad Wisłostradą przeleciały samoloty i śmigłowce
Źródło: TVN24
Nad Wisłostradą przeleciały samoloty i śmigłowce
Nad Wisłostradą przeleciały samoloty i śmigłowce
Źródło: TVN24
Nad Wisłostradą przeleciały samoloty i śmigłowce
Nad Wisłostradą przeleciały samoloty i śmigłowce
Źródło: TVN24
Nad Wisłostradą przeleciały samoloty i śmigłowce
Nad Wisłostradą przeleciały samoloty i śmigłowce
Źródło: TVN24
Nad Wisłostradą przeleciały samoloty i śmigłowce
Nad Wisłostradą przeleciały samoloty i śmigłowce
Źródło: TVN24
Próba generalna w niedzielę. Lista zamkniętych ulic i mostów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Próba generalna w niedzielę. Lista zamkniętych ulic i mostów

Żoliborz

Autorka/Autor: mg/tok

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Szymon Pulcyn

Udostępnij:
TAGI:
Wojsko Polskiesamoloty
Czytaj także:
Pozostałości po wydarzeniu przy ulicy Ordona
Race, głośna muzyka i setki butelek. "Takiego spędu nigdy nie widziałam"
Wola
Na skrzyżowaniu alei Krakowskiej przebudowana zostanie sygnalizacja świetlna
Wysłużona sygnalizacja zostanie wymieniona. Powstanie bezkolizyjny lewoskręt
Włochy
Kierująca autobusem ukarana za pluszowego jamnika
Kara za pluszowego jamnika w autobusie. Jeździ z nim od sześciu lat
Katarzyna Kędra
Użytkownik tego "roweru" został ukarany mandatem
Sądzili, że jadą rowerami. Mylili się
Happening "Halo, ja chcę spać", zorganizowany przez Miasto jest Nasze na placu Centralnym w Warszawie
Przyszli w piżamach i kapciach
Śródmieście
Muzeum Neonów w Pałacu Kultury i Nauki
Muzeum Neonów przeniosło się do Pałacu Kultury i Nauki
Śródmieście
Plaże i promy nad Wisłą
Wiślane promy będą pływać częściej
Komunikacja
Ogród biocenotyczny przy Bernardyńskiej Wodzie
"Z myślą o dzikiej przyrodzie w mieście"
Mokotów
Trasa S7
Ważny odcinek S7 może być przejezdny jeszcze w tym roku
Ulice
75-latka za spowodowanie kolizji została ukarana mandatem
Potrąciła 16-latkę i odjechała. Świadkowie zapamiętali numer rejestracyjny
Tramwaj wzdłuż Modlińskiej - wizualizacja
Nowa linia tramwajowa, kolejny krok
Białołęka
Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę taksówki (zdjęcie ilustracyjne)
Taksówkarz z zakazem prowadzenia aut woził pasażerów
Kobieta trafiła do celi
Zginął od ciosu w klatkę piersiową, kobieta skazana
Kierowca potrącił kobietę i odjechał
Na przejściu dla pieszych potrącił kobietę i odjechał
Projekt wideo 242
Kokaina w przyprawach, "znalazł ją na ulicy"
Śródmieście
Utrudnienia podczas próby defilady
Próba generalna w niedzielę. Lista zamkniętych ulic i mostów
Żoliborz
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Miało powstać na setną rocznicę "Cudu nad Wisłą". Jest data otwarcia muzeum
Na przejściu dla pieszych przy parku Traugutta powstanie sygnalizacja
Dwa niebezpieczne przejścia zyskają sygnalizację
Śródmieście
Zatrzymanie podejrzanych o usiłowanie wymuszenia rozbójniczego
Policja: grozili pozbawieniem życia i żądali 300 tysięcy euro
44-latek dostał mandat za jazdę hulajnogą elektryczną
Dwa razy za szybko w miejscu, gdzie nie powinno go być
Problem ze szczurami przy bloku na Woli
"Myślała, że dokarmia koty"
Klaudia Kamieniarz
Finisz prac na placu Zawiszy
Ostatnie płyty trafiły na swoje miejsce. Kończą się prace, wrócą tramwaje
Komunikacja
Poparzenie przy próbie rozpalenia ogniska
"Rozpalali ognisko". Helikoptery zabrały do szpitala dwie poparzone osoby
Jazdę na hulajnodze zakończył mandatem (zdjęcie ilustracyjne)
Zapłaci 2,5 tysiąca złotych za przejażdżkę hulajnogą
Wybuch w KGP
Wybuch granatnika. Data rozpoczęcia procesu byłego komendanta
Mokotów
Nielegalna bimbrownia zlikwidowana
Miał 1300 litrów zacieru, 150 litrów bimbru i setki pustych butelek
Prace drogowe (ilustracyjne)
Weekendowe prace na kilku ważnych ulicach
Ulice
W wypadku ranny został policjant, trafił do szpitala
"Potrąciła wyprzedzającego ją policjanta na motocyklu". Trafił do szpitala
Powodem zatrzymania 53-latka była nieczytelna tablica rejestracyjna
Zatrzymali go z powodu tablicy, osiem miesięcy spędzi w więzieniu
Lekarz o przyczynach wypadków na hulajnogach (zdj. ilustracyjne)
Jechał hulajnogą, po wypadku trafił do szpitala. Szukają świadków
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki