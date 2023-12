Rzadki ptak uderzył w szklaną wiatę przy stacji metra Centrum. Są pieniądze na wymianę zadaszenia

Zaapelowali o zabezpieczenia chroniące ptaki

Po zdarzeniu ptak wpadł jeszcze do kosza na śmieci. - Zabrała go stamtąd jedna z obserwatorek, podziwiająca ptaka. Pokrzewka odleciała w pobliskie krzaki - opowiadała w rozmowie z tvnwarszawa.pl Monika Klimowicz-Kominowska z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Pokrzewka długo w nich pozostawała. - Nie było wiadomo, co się z nią stało. Na pewno była oszołomiona po tym zderzeniu - powiedziała.