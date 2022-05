Sadzą krzewy i drzewa na skwerze Sportów Miejskich

czytaj dalej

Noc Muzeów odbędzie się już w nadchodzącą sobotę. Wezmą w niej udział 202 warszawskie placówki kulturalne oraz instytucje i miejsca niedostępne na co dzień dla mieszkańców. W programie będą także atrakcje skierowane do osób z Ukrainy oraz wydarzenia plenerowe. - Noc Muzeów to takie wyjątkowe wydarzenie, kiedy zachęcamy wszystkich, żeby nie tylko wyszli z domu, ale też zobaczyli Warszawę okiem turysty, jakby byli w innym miejscu, ciekawi tego, co czeka nas za rogiem - powiedziała wiceprezydentka Aldona Machnowska-Góra.