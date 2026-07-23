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Śródmieście

Tramwaje wrócą na Aleje Jerozolimskie. Na razie tylko częściowo

Remont torowiska w Alejach Jerozolimskich
Torowisko w Alejach Jerozolimskich wymaga remontu
Źródło wideo: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: UM Warszawa
Na początku sierpnia tramwaje wrócą na Aleje Jerozolimskie od strony Ochoty do centrum. Dłużej potrwają prace na wiadukcie Mostu Poniatowskiego - poinformowały Tramwaje Warszawskie.

"Remont w Alejach to tak naprawdę trzy różne zadania realizowane przez nasze ekipy oraz dwóch wykonawców zewnętrznych. To trudny projekt, a pogoda nie jest naszym sprzymierzeńcem. Możemy jednak już dziś potwierdzić, że prace w Alejach - poza wiaduktem - zakończą się w terminie, dzięki czemu na początku sierpnia znów będzie można wygodnie dojechać tramwajem do Centrum z Ochoty i Włoch" - zaznaczył Konrad Niklewicz, członek zarządu Tramwajów Warszawskich, któremu podlega utrzymanie infrastruktury.

Fatalny stan nieodpowiadający dokumentacji

Niklewicz wyjaśnił, że problemy dotyczące wiaduktu mostu związane są z zastanym stanem technicznym, który nie odpowiada historycznej dokumentacji.

"Aby prawidłowo wykonać zadanie, w tym zwłaszcza uszczelnienie zabytkowego obiektu, nasi wykonawcy musieli zrealizować dużo prac dodatkowych, nieprzewidzianych w pierwotnym planie" - dodał.

Po zdjęciu torowiska okazało się, że istniejące odwodnienie nie spełnia swojej roli i nie działa tak, jak powinno. Rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz wyjaśnił, że nachylenia płyty pomostu wiaduktu nie były prawidłowe, przez co tworzyły się zastoiska wody pod torowiskiem.

"Konieczna okazała się lokalna reprofilacja płyty pomostu i ponowne wykonanie jej izolacji. Ponadto dreny ułożone pomiędzy płytą pomostu a płytą torowiska, których zadaniem jest odprowadzenie wody, nie zostały doprowadzone do żeliwnych wpustów. Same żeliwne wpusty były skorodowane bądź całkowicie połamane" - dodał.

Problemy były też w rejonie remontowanego przez drogowców przejścia podziemnego na przystanku Most Poniatowskiego. Tam konieczny był demontaż torowiska w zakresie szerszym, niż zakładano.

Jeśli pogoda nie przeszkodzi, pracę skończą do końca wakacji

"Wyłoniony w konkurencyjnym postępowaniu wykonawca, firma Strabag, deklaruje, że zakończy prace na początku roku szkolnego, pod warunkiem, że nie wystąpią zjawiska pogodowe, które uniemożliwiają kontynuację prac, np. ulewne deszcze. Żeby maksymalnie wykorzystać pozostały czas, część prac ma być wykonywana także wieczorem i nocą, w soboty i w niedziele" - zaznaczył Niklewicz.

Zadeklarował, że podejmowany jest każdy wysiłek, żeby na początku nowego roku szkolnego dogodne połączenie Pragi-Południe z Centrum zostało przywrócone.

Aby tramwaje mogły kursować Alejami, za przystankiem Muzeum Narodowe, za palmą, zamontowana zostanie tymczasowa nakładka, dzięki której możliwe będzie zawracanie dwukierunkowych tramwajów od strony Ochoty.

Na początku sierpnia tramwaje ponownie będą kursować Al. Krakowską, Grójecką i Alejami Jerozolimskimi do Muzeum Narodowego. Dojedzie tu linia nr 9, dzięki której mieszkańcy Włoch i Ochoty odzyskają sprawny dojazd do centrum. Utrzymane będą autobusy linii zastępczych Z-9 i Z2-1, przy czym Z-9 zmieni nieco trasę - będą kursowały między Placem Starynkiewicza a Rondem Wiatraczna.

Rzecznik Tramwajów Warszawskich zaznaczył, że po powrocie tramwajów na Aleje wykonawca będzie kontynuować roboty wykończeniowe i brukarskie. Przez ok. 2-3 tygodnie sierpnia mogą występować lokalne przewężenia jezdni.

"Zgodnie z przepisami punktowo, w miejscu robót, utrzymane zostanie tymczasowe ograniczenie prędkości tramwajów do 10 km/h - ale po zakończeniu prac wykończeniowych w rejonie torowiska wszystkie ograniczenia prędkości w Alejach, poza wiaduktem, zostaną zniesione. Nastąpi to przed końcem wakacji" - przekazał Urbanowicz.

Źródło: PAP
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Tagi:
TramwajInwestycje w Warszawie
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