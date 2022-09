Myśliwce F16 przeleciały nad Warszawą. Wojskowe uroczystości na placu Piłsudskiego

Cztery myśliwce F16 przeleciały we wtorek po godzinie 12 nad Warszawą. Przelot miał związek z uroczystościami na placu Piłsudskiego z udziałem prezydenta i ministra obrony. W okolicy Grobu Nieznanego Żołnierza do wieczora można oglądać sprzęt wojskowy.

We wtorek prezydent Andrzej Duda wręczył sztandar Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Matką chrzestną sztandaru została małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda, a ojcem chrzestnym prof. Andrzej Maczek, syn generała Stanisława Maczka.

Prezydent o zadaniach dowództwa

- Sztandar gromadzi. Wokół sztandaru grupują się żołnierze. Sztandar jest znakiem. Sztandar jest centrum. Dlatego nadawany jest tym, którzy się sprawdzili, tak jak sprawdziło się Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych przez osiem lat swojego działania, realizacji zadań od 2014 roku Dziękuję za to - powiedział prezydent podczas uroczystości na placu Piłsudskiego.

Duda mówił też o wyzwaniach Dowództwa na przyszłość, które stawia nowa ustawa o obronie ojczyzny. - Zadania, które stoją dzisiaj przed dowództwem są niezwykle doniosłe i waga ich z całą pewnością będzie w przyszłości odczytywana jako historyczna. To zbudowanie potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej tak, aby w obecnej, tak bardzo trudnej sytuacji międzynarodowej jeśli chodzi o bezpieczeństwo, w dobie wojny wywołanej agresją rosyjską na Ukrainę, aby to bezpieczeństwo zostało zbudowane na takim poziomie, by w sensie militarnym Polska nie była zagrożona - podkreślił prezydent.