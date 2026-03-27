Wielkie mycie pętli autobusowej na Dworcu Centralnym

Mycie pętli na Dworcu Centralnym Źródło: Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa

W sobotę i niedzielę pętla na Dworcu Centralnym przejdzie wielkie wiosenne sprzątanie.

"Aby wasze podróże były przyjemniejsze, będziemy dokładnie czyścić zadaszenia, słupki, ławki i barierki. Fragmenty pętli mogą być wtedy czasowo zamykane, a autobusy - zmieniać miejsca odjazdu, bądźcie czujni" - poinformował Zarząd Oczyszczania Miasta.

1500 wiat do umycia

Nie tylko pętla na Dworcu Centralnym zostanie umyta. Ruszyło sprzątanie 1500 wiat w całej Warszawie. Od wiosny do jesieni każda z nich zostanie wyczyszczona na mokro przynajmniej cztery razy. Na przystankach w Śródmieściu, które znajdują się w miejscach z największym ruchem pasażerów, będzie się to działo częściej - do ośmiu razy.

Ze względu na użycie wody, prace, związane z myciem, wystartowały po ustabilizowaniu się dodatnich temperatur. Prowadzone są głównie w nocy, bo wtedy pasażerów jest najmniej. "Kompleksowe mycie wodą pod ciśnieniem obejmuje zarówno szyby, jak wszystkie pozostałe elementy – dach, gablotę z rozkładami, ławki i słupki" - wymienił w komunikacie Zarząd Oczyszczania Miasta.

Przystanki są również regularnie zamiatane. Jak zaznaczył ZOM, tam, gdzie pasażerów jest najwięcej, odbywa się to nawet codziennie. "W razie nagłych zabrudzeń, a także w przypadku pojawienia się pseudograffiti czy nielegalnych ogłoszeń, reagują na nie pracownicy grup interwencyjnego sprzątania. Codziennie opróżniamy także przystankowe kosze na śmieci" - dodał.

Przypomniano także, że zauważone zanieczyszczenie czy wandalizm na przystanku mieszkańcy mogą zgłosić do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.

Ulice, torowiska, chodniki

Sprzątanie z użyciem wody to nie tylko mycie wiat. Ruszyło także pozimowe czyszczenie ulic i torowisk tramwajowych. Sprzątane są też chodniki i trasy dla rowerów. Prace te obejmują 1500 kilometrów ulic i prawie pięć milionów kilometrów kwadratowych terenów dla pieszych.

Na chodnikach w reprezentacyjnych miejscach pracuje szorowarka, a także ekipy z myjkami ciśnieniowymi. Mycie obejmie również 11 przejść podziemnych i wieżyce Mostu Poniatowskiego. Na mokro czyszczone są też kosze na śmieci.

