Śródmieście

"Bije rekordy popularności". Podali, ile osób odwiedziło Muzeum Sztuki Nowoczesnej

MSN, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, centrum Warszawy
Otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Źródło: UM Warszawa
Już 600 tysięcy osób odwiedziło Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie - podał stołeczny ratusz. Wkrótce zmienią się wystawy. To ostatnie dni, żeby zobaczyć pełną wersję obecnej ekspozycji.

Do końca sierpnia można jeszcze oglądać całość "Wystawy niestałej. 4 × kolekcja". Od 2 września do 5 października, w zmienionej formule, będzie dostępna wyłącznie w galeriach na pierwszym piętrze. Od wernisażu 21 lutego wystawę prac z kolekcji MSN zobaczyło ponad 180 tysięcy osób. W sumie nową siedzibę Muzeum, otwartą pod koniec października 2024 odwiedziło blisko 600 tysięcy gości. Zmiana prezentacji kolekcji to początek nowego sezonu. Jesienią rusza nowy program wystaw, także performatywny i edukacyjny.

"Przyciąga wspaniałą architekturą"

- Muzeum Sztuki Nowoczesnej od chwili otwarcia bije rekordy popularności. Przyciąga wspaniałą architekturą i programem. To jasny dowód, że w Warszawie musiało znaleźć się miejsce z przestrzenią dla artystów współczesnych i działań performatywnych, które dotykają życia społecznego. Dla miasta to z kolei bardzo ważna instytucja, bo sam budynek MSN przyciąga turystów i dopełnia architektonicznie zmieniające się centrum Warszawy – mówi cytowana w komunikacie na ten temat Aldona Machnowska-Góra zastępczyni prezydenta Warszawy.

Poza wystawami MSN prowadzi także zajęcia edukacyjne dla osób w różnym wieku, w czasie wakacji uczestniczy w akcji "Lato w mieście". Przez cały rok proponuje spotkania dla szkół, ale i weekendowe wydarzenia dla rodzin. Warto również odwiedzić Kinomuzeum, które latem także wychodzi w plener. W repertuarze filmy niezależne, dokumentalne, o sztuce, ale także dawne niewidziane arcydzieła czy rzadko pokazywane musicale. W budynku muzeum czynna jest czytelnia i restauracja.

- Niedługo minie rok od momentu otwarcia Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Był to niezwykle intensywny czas, w którym razem uczyliśmy się możliwości nowego muzeum - mówi z kolei Joanna Mytkowska, dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. I dodaje: - Pojawieniu się na placu Centralnym przy ulicy Marszałkowskiej nowego budynku towarzyszyły ogromne emocje. I choć w Warszawie powstaje wiele nowych muzeów, budowanych często w bardzo podobnym języku architektury, to MSN pozostaje w centrum narodowej debaty. Jak bardzo chcemy być nowocześni? Za co nowoczesności nie znosimy? Na ile możemy być tolerancyjni i otwarci? Gdzie są granice naszej wspólnoty? Dzięki sztuce, która odzwierciedla puls współczesności, w spokojny i pogłębiony sposób, można się z tymi pytaniami zmierzyć.

Nowa siedziba

Muzeum Sztuki Nowoczesnej powstało w 2005 roku, zaś w październiku 2024 r. przeniosło się do nowej siedziby przy ul. Marszałkowskiej 103 w centrum Warszawy.

Instytucja prezentuje dorobek i przemiany sztuki polskiej XX i XXI w. w kontekście międzynarodowym. Sukcesywnie tworzy swoją kolekcję, przedstawia najnowsze zjawiska z dziedziny sztuk wizualnych, filmu, teatru i muzyki, a także prowadzi działalność edukacyjno-badawczą.

Od 1 stycznia Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest współprowadzone przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kultura

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
