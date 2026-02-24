Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Legendarny prezydent Warszawy bohaterem musicalu

|
Przemysław Glapiński jako Stefan Starzyński
Konrad Imiela, reżyser spektaklu "Starzyński"
Źródło: mat. promocyjne
Legendarny prezydent Warszawy Stefan Starzyński, symbol oporu stolicy we wrześniu 1939 roku jest bohaterem najnowszego musicalu Teatru Syrena. Reżyser Konrad Imiela stworzył spektakl, w którym przygląda się emocjom, wspomnieniom i dylematom, które targają Starzyńskim w ostatnich godzinach przed aresztowaniem przez Niemców.

Teatr Syrena realizuje w sezonie dwie premiery muscialowe: jedną opartą na amerykańskiej lub angielskiej licencji (tym razem to "Beetlujcie", teatralna adaptacja filmu "Sok z Żuka" Tima Burtona) oraz jedną autorską, napisaną na zamówienie teatru.

- Tym razem bohaterem premiery autorskiej będzie Stefan Starzyński. Lubimy spektakle zaangażowane społecznie, lubimy zajmować się poważnymi tematami, na przekór temu, co myślało się kiedyś o musicalu - mówiła podczas wtorkowego spotkania z mediami Monika Walecka, dyrektorka Teatru Syrena. I zauważyła, że teatr z Syreną w nazwie ma też swoje zobowiązania wobec miasta, stąd wybór bohaterka na wskroś warszawskiego.

Spektakl powstał z inspiracji biografią "Starzyński. Prezydent z pomnika" autorstwa Grzegorza Piątka. Dla tego pisarza niezwykły czas, w ciągu kilku miesięcy obejrzy muzyczne wersje dwóch swoich publikacji. We wrześniu ubiegłego roku premierę miała bowiem opera, której libretto oparto na jego książce "Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944-1949".

Z rozmachem o odbudowie Warszawy. "To rzecz o zwycięstwie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Z rozmachem o odbudowie Warszawy. "To rzecz o zwycięstwie"

Piotr Bakalarski

Od urzędnika do bohatera

Akcja musicalu "Starzyński" toczy się wieczorem, nocą i porankiem 26 i 27 października 1939 roku. To ostatnie godziny, które Starzyński spędził w ratuszu

- Kiedy czytałem tę biografię, przez długi czas miałem wątpliwości, czy Stefan Starzyński może być atrakcyjnym bohaterem teatralnym, bo jego życie było przez długi czas dosyć przewidywalne. Było to życie robiącego karierę, lojalnego sanacyjnej opcji politycznej urzędnika, polityka. Ostatecznie przekonałem się do pomysłu, czytając ostatnie rozdziały książki Grzegorz Piątka - przyznał reżyser "Starzyńskiego" Konrad Imiela. Z biografii Piątka wyjął ostatecznie mały fragment.

Imiela zwrócił uwagę, że przed wojną Starzyński nie uchodził za charyzmatycznego lidera, naturalnego wodza. To historia powołała go do tej roli. I potrafił jej sprostać. - Z tą introwertyczną osobowością, szorstkością w stosunkach towarzyskich nagle musiał zagrzewać ludzi do walki, podnosić na duchu całą ludność Warszawy - zauważył reżyser.

Przemysław Glapiński jako Stefan Starzyński
Przemysław Glapiński jako Stefan Starzyński
Źródło: mat. prasowe / Teatr Syrena

Niepokojąca ważka

Życiorys Stefana Starzyńskiego "zrymował" mu się z biografią prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który również nie spodziewał się, że zostanie przywódcą czasów wojny. Na tym niestety analogie się nie kończą.

- Żyjemy w czasach, w których coraz więcej wydarzeń, napięć geopolitycznych może przypominać lata 30. ubiegłego wieku. Możemy mieć wrażenie, że coś wisi w powietrzu - mówił Konrad Imiela. To wiszące "coś" skojarzyło mu się z przeskalowaną ważką z obrazu "Dziwny ogród" Józefa Mehoffera. Dlatego ten motyw pojawia się w oprawie graficznej spektaklu.

Mimo że rzecz dzieje się w czasie okupacji, w przeciwieństwie do wspomnianej opery, na scenie nie zobaczymy gruzu i pyłu zrujnowanego miasta. Będzie onirycznie, bo akcję tworzy w dużej mierze to, co dzieje się w głowie Starzyńskiego (wciela się w niego Przemysław Glapiński). Jawa miesza się ze snem, stąd postaci matki, ojca, Syreny, Józefa Piłsudskiego czy Ludwiki Nitschowej - artystki, która 40 lat później wyrzeźbi monument prezydenta. Realny jest natomiast Stanisław Lorentz (w tej roli Albert Osik), wieloletni dyrektor Muzeum Narodowego, bliski współpracownik, przyjaciel i powiernik Starzyńskiego, postać równie pomnikowa.

Powracający głos Mickiewicza

W programie można znaleźć też bardziej zaskakujące nazwiska, na przykład Adama Mickiewicza. - Dużo w tym spektaklu Mickiewicza. Wielka Improwizacja będzie przywoływana kilkukrotnie - zdradził reżyser. I wytłumaczył, że "włożył" tam poetę, bo podstawowy dylemat Starzyńskiego - chronić siebie czy walczyć do ostatniej kropli krwi, wiedząc, że koniec musi być tragiczny - jest w duchu polskiego romantyzmu. - Myślę, że tym głosem, który po wielokroć podpowiadał polskim bohaterom, żeby rzucać się w wir walki, był właśnie głos Mickiewicza - opowiadał Imiela.

W musicalu nie mogło zabraknąć muzyki. Za nią odpowiadał Grzegorz Rdzak. Ścieżka dźwiękowa jest współczesna, choć z pewnymi akcentami retro, co ważne - wykonana na żywo przez kwartet pod kierownictwem Tomasz Filipczaka.

Premiera musicalu "Starzyński" odbędzie się 28 lutego w Teatrze Syrena.

Julia Bielińska jako Syrena
Julia Bielińska jako Syrena
Źródło: mat. prasowe / Teatr Syrena

Autorka/Autor: Piotr Bakalarski

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: mat. prasowe / Teatr Syrena

Udostępnij:
Tagi:
Teatr i opera
Piotr Bakalarski
Piotr Bakalarski
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Pałac Kultury i Nauki podświetlony na niebiesko i żółto
"Zwyciężymy Zjednoczeni" Wiec i koncert poparcia dla Ukrainy
Śródmieście
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar w galerii handlowej. Ewakuowano klientów i pracowników
Płock
Wzięła w leasing Audi i Mercedesa. Przestała płacić, ale aut nie zwróciła
Wzięła w leasing dwa auta warte ponad 250 tysięcy, rat nie płaciła
Bielany
Akcja "Adoptuj warszawiaka"
Chcą wprowadzić "becikowe na cztery łapy"
Okolice
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Ulica zyska chodnik i oświetlenie. Mieszkańcy długo na to czekali
Białołęka
Stacja Dworzec Wileński
Palił papierosa w metrze, 630 dni spędzi w areszcie
Praga Północ
Stacja metra Kabaty
Przebudują układ torowy na stacji Kabaty
Ursynów
Lotnisko Chopina w Warszawie
Ich podróż zakończyła się na lotnisku
Włochy
Dawna fabryka przy ulicy Hożej
Produkowano tam czcionki drukarskie, broń i serki topione
Śródmieście
Wycinka drzew obok stacji w Falenicy
Koniec zielonej oazy, wszystko wycięte. "Jesteśmy w szoku"
Piotr Bakalarski
Siedlce. Policja zatrzymuje mężczyznę, który zaatakował ratownika medycznego
Kończy się śledztwo w sprawie zabójstwa ratownika. Nowe informacje
Okolice
Funkcjonariusze na lotnisko Warszawa-Modlin zatrzymali obywatela Tadżykistanu
Za dokumenty zapłacił cztery tysiące dolarów, granicy nie przekroczył
Okolice
Lotnisko Chopina (zdj. ilustracyjne)
Jedna z dróg startowych na Okęciu zamknięta
Włochy
13-latek zaatakował młotkiem mężczyznę w galerii handlowej
Atak młotkiem w galerii handlowej. Chłopiec uderzał, koleżanki dopingowały
Okolice
Nie działa winda prowadząca do stacji Ratusz Arsenał
Nie działa jedyna winda na peron stacji metra
Śródmieście
Stołeczna prokuratura zarzuca Michałowi P. zabójstwa sześciu starszych kobiet
Nie żyje sześć kobiet. Seryjny zabójca z zarzutami 
Śródmieście
Gruz w Parku Żerańskim
Betonowe płyty w Parku Żerańskim pod okiem inspektorów
Białołęka
Awantura w metrze przerodziła się w groźby i przemoc fizyczną
Awantura w metrze. 25-latek stanął w obronie kobiety, usłyszał zarzut
Bielany
Policjanci udaremnili próbę wyłudzenia kredytu
Próbował wyłudzić 200 tysięcy złotych. Przeszkodzili mu policjanci
Okolice
W przeciwatomowym bunkrze w Kampinoskim Parku Narodowym zimują nietoperze
Nocek, mroczek, gacek, mopek. W dawnym bunkrze śpią nietoperze
Okolice
Przekroczył prędkość o 65 kilometrów na godzinę
Miał na koncie mandat za przekroczenie prędkości. Kolejny był dwa razy wyższy
Okolice
Zatrzymany mężczyzna poszukiwany na podstawie ENA
Miał pracować dla chińskiego wywiadu. Zatrzymali go na Okęciu
Włochy
Wizualizacja woonerfu na Środkowej
Pierwszeństwo dla pieszych, więcej zieleni. Metamorfoza praskiej ulicy
Praga Północ
Siekierki pod wodą
Ulice pod wodą. Mieszkańcy chodzą w workach i skaczą przez płot
Mokotów
Muzeum Literatury w Warszawie
Wymiana ciosów w sprawie muzeum. "Impulsywność" i "szkodzenie"
Śródmieście
Zapadł prawomocny wyrok (zdjęcie ilustracyjne)
Sportowym Maserati staranował małżeństwo. Złagodzony wyrok
Okolice
Dzieci bawiły się na zamarzniętym stawie w parku Moczydło
Dzieci bawiły się na zamarzniętym stawie. Wrzucały lód do przerębla
Wola
Wypadek w Wildze
20-latek rozbił samochód na drzewie. Był pijany
Okolice
Kierujący autobusem wjechał na chodnik i doprowadził do uszkodzenia auta
Kierowca autobusu chciał ominąć inne auto, wjechał na chodnik
Okolice
Strażak kierujący wozem był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Jechali do wypadku. Strażak kierujący wozem był pijany
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki