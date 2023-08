Zapłakana kobieta w ciąży trzymała się za brzuch. "Powiedziała, że partner ją pobił i skopał"

"Do nieprawdopodobnie dramatycznego wydarzenia doszło po południu 22 sierpnia na Muranowie. Na ulicy mężczyzna skopał kobietę, która była w widocznej ciąży" - przekazała w komunikacie warszawska straż miejska. Strażnicy interweniowali na ulicy Anielewicza około godziny 17. Przyjechali tam, "by podjąć do radiowozu nietrzeźwego mężczyznę i przewieźć do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych".