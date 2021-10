Mural z Tadeuszem Mazowieckim ozdobił ścianę przy metrze

Przestrzeń na placu przy stacji metra Centrum wzbogacił mural z wizerunkiem Tadeusza Mazowieckiego. W ten sposób ratusz chce zachęcić mieszkańców do zgłaszania aktywnych społecznie i obywatelsko młodych ludzi do Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego.

- Tadeusz Mazowiecki zawsze czuł odpowiedzialność - za kraj, który kochał, za ludzi, na których krzywdę był wrażliwy, za świat. Szczególnie cenił energię, entuzjazm i pomysły młodego pokolenia. Motto widniejące na muralu to słowa Tadeusza Mazowieckiego, które są również hasłem przewodnim nagrody. Mają być inspiracją do tego, aby angażować się na rzecz innych i nie pozostawać obojętnym na otaczającą nas rzeczywistość – mówi cytowana w komunikacie ratusza Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego Warszawy.

Kim był Tadeusz Mazowiecki?

Inspiracją do stworzenia muralu były fotografie zrobione Tadeuszowi Mazowieckiemu po zatwierdzeniu przez Sejm składu jego rządu 12 września 1989. Zaprojektował go stołeczny grafik Marcina Bronicki, a realizacją zajęło się Good Looking Studio. Malunek można oglądać do 10 października.